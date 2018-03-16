Цветков и Шипулин сбегали за цветами

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13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
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Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
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закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
закончен
16:30
КраснодарУфа
0:1
закончен
19:00
АнжиТосно
0:0
1 тайм
19:00
РубинСпартак М
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
закончен
14:00
ТюменьТомь
1:1
закончен
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
закончен
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
закончен
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
1:0
закончен
16:00
Зенит-2Авангард К
0:4
закончен
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
2:1
2 тайм
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15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
закончен
18:15
ВаленсияАлавес
2:0
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20:30
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БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
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18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
0:1
2 тайм
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:1
2 тайм
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
0:0
2 тайм
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
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2 тайм
17:30
Айнтрахт ФМайнц
3:0
2 тайм
17:30
АугсбургВердер
1:2
2 тайм
17:30
ГамбургГерта
1:2
2 тайм
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
0:0
1 тайм
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
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СКАЛокомотив
1:2
3 период
17:00
ЦСКАЙокерит
1:0
3 период
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
4:1
3 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
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02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
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НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
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закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
93:98
закончен
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
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Биатлон / Кубок мира
14:30
Женщины. Эстафета 4х6,5 км
1
Франция
1:10:58,3
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17:15
Мужчины. Гонка преследования
1
Мартен Фуркад (Франция)
31:31,6
закончен
Испания / Примера
14:00
ЛеганесСевилья
не начался
18:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
20:30
ВильярреалАтлетико М
не начался
20:30
СельтаМалага
не начался
22:45
Реал МадридЖирона
не начался
Италия / Серия А
14:30
СампдорияИнтер М
не начался
17:00
ВеронаАталанта
не начался
17:00
БеневентоКальяри
не начался
17:00
МиланКьево
не начался
17:00
ТориноФиорентина
не начался
17:00
КротонеРома
не начался
22:45
ЛациоБолонья
не начался
22:45
НаполиДженоа
не начался
Франция / Лига 1
15:00
НиццаПСЖ
не начался
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МетцНант
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19:00
Сент-ЭтьенГенгам
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МарсельЛион
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16:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
перенесен
19:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
Украина / Премьер-лига
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АлександрияКарпаты
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Шахтёр ДМариуполь
не начался
20:30
Динамо КВорскла
не начался
Кубок Англии
19:30
Лестер СитиЧелси
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
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Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
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Цветков и Шипулин сбегали за цветами

Фуркад выиграл Пасьют в Холменколлене, Цветков финишировал четвертым

Российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Российский биатлонист Антон Шипулин
Француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене. Лучший из россиян Максим Цветков закончил четвертым, Антон Шипулин стал седьмым. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
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Трансляция
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17:50

На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию провел Александр Седов.

17:48

Лукас Хофер сохранил второе место, Йоханнес Бё финишировал третьим. Атаковавший до последних метров Цветков закончил четвертым, а вот уставшему Шипулин хватило сил только на седьмое место. Гараничев закончил 14-м, Малышко — 36-м, Бабиков — 39-м.

17:47

Фуркад — чемпион!

17:44

Бё готов «сожрать» Хофера в борьбе за второе место, а у нас Цветков опередил Шипулина! Ничего себе! Гараничев с тремя промахами бежит 14-м.

17:42

Бё и Шипулин убегают на круг, а Хофер точен. В итоге Антон четвертый после рубежа, а пятым за ним Цветков! Он поднялся с 28-го места, не промахнувшись ни разу!

17:41

Фуркад убегает за победой! Л'Абе-Лунд с двумя кругами.

17:39

Фуркад убежал немножко от норвежца, а трио борцов за бронзу бережет силы перед последними рубежом и кругом.

17:37

Фуркад уже лидирует, а группа преследователей немного отстает. Цветков, еще не промахивавшийся, уже 11-й!

17:35

Л'Абе-Лунд отстрелялся чисто и ушел с рубежа вместе с Фуркадом. Шипулин тоже точен! Он вместе с Хофером отстает на 15-16 секунд. Гараничев убежал на штрафной круг.

17:34

Один промах у Фуркада.

17:29

Шипулин уже на четвертом месте! Гараничев с штрафным кругом шестой. Цветков вновь сработал чисто и сейчас бежит 17-м, а чуть впереди него Йоханнес Бё, он на 15-й строчке.

17:28

Шипулин снова стреляет чисто! Лидером становится Фуркад.

17:26

Шипулин уже в десятке! Сейчас будет второй рубеж.

17:23

Арнд Пайффер поднялся на второе место, Гараничев тоже чисто сработал и вышел на пятое. Шипулин отыграл больше десяти секунд у лидера и бежит 14-м, 21-м бежит чисто закрывший мишени Цветков. А вот Малышко промазал три раза и бежит 39-м.

17:21

Л'Абе-Лунд только точен! По кругу у Бё и Фуркада, Эберхард на четыре круга уходит!

17:20

Первая четверка синхронно подходит к первому рубежу.

17:18

Пока Эберхард обошел Фуркада. Но это все локальные моменты.

17:16

Из наших не стартовал пока только Бабиков, впрочем, и он уже сейчас уйдет в гонку.

17:15

Гонка стартовала!

17:10

Напомним, что в Кубке мира за Большой хрустальный глобус ведут упорную борьбу Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Француз немного впереди — у него 936 очков. «Рыжий Бё» набрал 899 баллов. Каждая гонка сейчас является ключевой. Антон Шипулин располагается на третьем месте в тотале, но он набрал только 591 очко. На четвертой строчке с 559 баллами Арнд Пайффер.

17:05

Напомним, что из российских биатлонистов в пасьют не попал только Матвей Елисеев, причем он это сделал уже в третий раз в текущем сезоне.

17:00

Дмитрий Малышко уйдет в гонку 16-м в 52-х секундах отставания, Антон Шипулин стартует 18-м через 57 секунд после начала гонки. Максим Цветков — 28-й (+1:12), Антон Бабиков — 52-й (+2:10). Всего в гонке по традиции будет 60 участников, и последним стартует австриец Даниэль Мезотич (+2:19).

16:55

Лучшим из россиян в спринте был Евгений Гараничев, он уйдет на дистанцию седьмым в 23-х секундах после лидера. Перед ним еще стартуют итальянец Лукас Хоффер (+16 с) и немец Арнд Пайффер (+17 с).

16:50

В спринте победу одержал норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд, который и уйдет сегодня на дистанцию первым. Вслед за ним через шесть секунд стартует его соотечественник Йоханнес Бё, а секундой позже на дистанцию уйдут француз Мартен Фуркад и австриец Юлиан Эберхард.

16:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.

10:30

Начало голнки в 17.15 мск.

10:00

Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.