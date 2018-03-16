Цветков и Шипулин сбегали за цветами

Напомним, что в Кубке мира за Большой хрустальный глобус ведут упорную борьбу Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Француз немного впереди — у него 936 очков. «Рыжий Бё» набрал 899 баллов. Каждая гонка сейчас является ключевой. Антон Шипулин располагается на третьем месте в тотале, но он набрал только 591 очко. На четвертой строчке с 559 баллами Арнд Пайффер.