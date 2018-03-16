Цветков и Шипулин сбегали за цветами

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На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию провел Александр Седов.
Лукас Хофер сохранил второе место, Йоханнес Бё финишировал третьим. Атаковавший до последних метров Цветков закончил четвертым, а вот уставшему Шипулин хватило сил только на седьмое место. Гараничев закончил 14-м, Малышко — 36-м, Бабиков — 39-м.
Фуркад — чемпион!
Бё готов «сожрать» Хофера в борьбе за второе место, а у нас Цветков опередил Шипулина! Ничего себе! Гараничев с тремя промахами бежит 14-м.
Бё и Шипулин убегают на круг, а Хофер точен. В итоге Антон четвертый после рубежа, а пятым за ним Цветков! Он поднялся с 28-го места, не промахнувшись ни разу!
Фуркад убегает за победой! Л'Абе-Лунд с двумя кругами.
Фуркад убежал немножко от норвежца, а трио борцов за бронзу бережет силы перед последними рубежом и кругом.
Фуркад уже лидирует, а группа преследователей немного отстает. Цветков, еще не промахивавшийся, уже 11-й!
Л'Абе-Лунд отстрелялся чисто и ушел с рубежа вместе с Фуркадом. Шипулин тоже точен! Он вместе с Хофером отстает на 15-16 секунд. Гараничев убежал на штрафной круг.
Один промах у Фуркада.
Шипулин уже на четвертом месте! Гараничев с штрафным кругом шестой. Цветков вновь сработал чисто и сейчас бежит 17-м, а чуть впереди него Йоханнес Бё, он на 15-й строчке.
Шипулин снова стреляет чисто! Лидером становится Фуркад.
Шипулин уже в десятке! Сейчас будет второй рубеж.
Арнд Пайффер поднялся на второе место, Гараничев тоже чисто сработал и вышел на пятое. Шипулин отыграл больше десяти секунд у лидера и бежит 14-м, 21-м бежит чисто закрывший мишени Цветков. А вот Малышко промазал три раза и бежит 39-м.
Л'Абе-Лунд только точен! По кругу у Бё и Фуркада, Эберхард на четыре круга уходит!
Первая четверка синхронно подходит к первому рубежу.
Пока Эберхард обошел Фуркада. Но это все локальные моменты.
Из наших не стартовал пока только Бабиков, впрочем, и он уже сейчас уйдет в гонку.
Гонка стартовала!
Напомним, что в Кубке мира за Большой хрустальный глобус ведут упорную борьбу Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Француз немного впереди — у него 936 очков. «Рыжий Бё» набрал 899 баллов. Каждая гонка сейчас является ключевой. Антон Шипулин располагается на третьем месте в тотале, но он набрал только 591 очко. На четвертой строчке с 559 баллами Арнд Пайффер.
Напомним, что из российских биатлонистов в пасьют не попал только Матвей Елисеев, причем он это сделал уже в третий раз в текущем сезоне.
Дмитрий Малышко уйдет в гонку 16-м в 52-х секундах отставания, Антон Шипулин стартует 18-м через 57 секунд после начала гонки. Максим Цветков — 28-й (+1:12), Антон Бабиков — 52-й (+2:10). Всего в гонке по традиции будет 60 участников, и последним стартует австриец Даниэль Мезотич (+2:19).
Лучшим из россиян в спринте был Евгений Гараничев, он уйдет на дистанцию седьмым в 23-х секундах после лидера. Перед ним еще стартуют итальянец Лукас Хоффер (+16 с) и немец Арнд Пайффер (+17 с).
В спринте победу одержал норвежец Хенрик Л'Абе-Лунд, который и уйдет сегодня на дистанцию первым. Вслед за ним через шесть секунд стартует его соотечественник Йоханнес Бё, а секундой позже на дистанцию уйдут француз Мартен Фуркад и австриец Юлиан Эберхард.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало голнки в 17.15 мск.
Онлайн-трансляция мужской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону.