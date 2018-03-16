Биатлон. Россиянки со штрафным кругом замыкает десятку. LIVE

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Футбол / Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:30
ЦСКА встретится с лондонским «Арсеналом» в Лиге Европы
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
15:00
Динамо СПбХимки
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
ФрайбургШтутгарт
1:2
закончен
Франция / Лига 1
22:45
МонакоЛилль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЛевантеЭйбар
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
перенесен
КХЛ / плей-офф
17:00
Салават ЮлаевТрактор
1:2
закончен
19:00
Ак БарсМеталлург Мг
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СКАЛокомотив
4:0
закончен
19:30
ЦСКАЙокерит
4:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсВашингтон Кэпиталз
3:7
закончен
02:00
Баффало СэйбрзТоронто Мэйпл Лифс
2:5
закончен
02:30
Флорида ПантерзБостон Брюинз
3:0
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
3:5
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЧикаго Блэкхоукс
6:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
1:4
закончен
05:00
Аризона КойотсНэшвилл Предаторз
2:3
закончен
05:00
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче ЦСКА
79:81
закончен
23:00
Уникаха Панатинаикос
79:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
99:106
закончен
02:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
117:129
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
110:118
закончен
03:00
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Клипперс
101:96
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизЧикаго Буллз
110:111
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
98:93
закончен
04:00
Денвер НаггетсДетройт Пистонс
120:113
закончен
04:00
Юта ДжазФиникс Санз
116:88
закончен
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсКливленд Кавальерс
113:105
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Парма
78:67
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:00
СКА-ХабаровскУрал
0:3
закончен
14:00
АрсеналРостов
2:2
2 тайм
16:30
КраснодарУфа
не начался
19:00
АнжиТосно
не начался
19:00
РубинСпартак М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьКрылья Советов
0:1
закончен
13:00
ЕнисейФакел
1:0
закончен
14:00
ШинникВолгарь
1:1
2 тайм
14:00
ТюменьТомь
1:0
2 тайм
14:00
ОренбургОлимпиец
3:0
2 тайм
15:00
Спартак-2Кубань
0:0
1 тайм
16:00
БалтикаРотор-Волгоград
не начался
16:00
Зенит-2Авангард К
не начался
18:00
ТамбовЛуч-Энергия
не начался
Испания / Примера
15:00
ДепортивоЛас-Пальмас
1:1
1 тайм
18:15
ВаленсияАлавес
не начался
20:30
Реал СосьедадХетафе
не начался
22:45
БетисЭспаньол
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
БёрнлиЧелси
перенесен
18:00
БорнмутВест Бромвич Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
не начался
18:00
Лестер СитиАрсенал
перенесен
18:00
Сток СитиЭвертон
не начался
18:00
Суонси СитиСаутгемптон
перенесен
20:30
ЛиверпульУотфорд
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МХоффенхайм
не начался
17:30
Айнтрахт ФМайнц
не начался
17:30
АугсбургВердер
не начался
17:30
ГамбургГерта
не начался
20:30
ВольфсбургШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
19:00
БордоРенн
не начался
22:00
АмьенТруа
не начался
22:00
АнжеКан
не начался
22:00
МонпельеДижон
не начался
22:00
ТулузаСтрасбург
не начался
Италия / Серия А
20:00
УдинезеСассуоло
не начался
22:45
СПАЛЮвентус
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецСталь К
0:1
1 тайм
18:00
Олимпик ДЗирка
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевТрактор
1:1
2 период
17:00
СКАЛокомотив
не начался
17:00
ЦСКАЙокерит
не начался
17:00
Ак БарсМеталлург Мг
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
02:30
Оттава СенаторзДаллас Старз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
2:4
закончен
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
2:4
закончен
20:00
Баффало СэйбрзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Лос-Анджелес КингзНью-Джерси Дэвилз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
83:92
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
120:116
закончен
02:30
Торонто РэпторсДаллас Маверикс
122:115
закончен
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
121:113
закончен
05:30
Голден Стэйт УорриорзСакраменто Кингз
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05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМайами Хит
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Биатлон / Кубок мира
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Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
перенесен
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
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не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксСан-Хосе Шаркс
не начался
22:00
Колорадо ЭвеланшДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
не начался
02:30
Бруклин НетсДаллас Маверикс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДетройт Пистонс
не начался
20:00
Торонто РэпторсОклахома-Сити Тандер
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Нижний Новгород Астана
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Биатлон. Россиянки со штрафным кругом замыкает десятку. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафету на Кубке мира по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
В Норвежском Холменколлене проходит женская биатлонная эстафета в рамках восьмого этапа Кубка мира. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию.
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15:44

Пришла к финишу Юрлова только девятой. Олимпийские чемпионки белоруски только десятые.

15:43

Германия вторая, а Италия замкнула тройку сильнейших.

15:42

Франция выигрывает эстафету в Холменколлене!

15:41

И уже на стадионе лидеры гонки, но надо преодолеть еще один подъем.

15:38

Ох, как мощно бежит Бескон! Три секунды еще выиграла у Дальмайер! Это заявка на победу.

15:37

Юрлова использовала один доппатрон и убежала на дистанцию восьмой.

15:35

Последняя стрельба. Бескон использовала один доппатрон, а Дальмайер попала все, и теперь всего восемь секунд проигрывает! Какая интересная борьба будет на финише. Итальянка третья с приличным отставанием, но бронзу уже не отдаст.

15:34

Тем временем Бескон бежит в гордом одиночестве. Санфилиппо бежит медленно, и ее уже догнала Дальмайер.

15:33

Самый нагляндный пример состояния российского биатлона. Норвегия (1+10) опережает Россию (1+8) на минуту. Этим все сказано.

15:31

Юрлова отстрелялась без промаха и поднялась на седьмую строчку.

15:29

Ох, Бескон хороша на стрельбище! Все попала и побежала в отрыв. Санфилиппо один доппатрон использовала и проигрывает уже 18 секунд лидеру. Дальмайер третья с отставанием в 25 секунд. А Улсбю убежала на штрафной круг, но все-таки сохранила четвертое место.

15:28

Француженка Бескон оторвалась от Санфилиппо на 6,5 секунд.

15:26

Только сейчас Сливко отправила на дистанцию Юрлову, проигрывая почти две с половиной минуты.

15:25

Германия передается третьей в 28 секундах. Норвегия — четвертой в 32 секундах от лидеров.

15:24

А вот и последняя смена этапа у лидеров. Дорен Абер и Гонтье почти одновременно передали эстафету своим подругам.

15:19

Ждем Сливко теперь. Ногами ничего не получается сегодня у Виктории. И в стойке два патрона использовала Сливко, и уже более двух минут проигрываем лидерам.

15:17

Уже стреляют лидеры. И Гонтье, и Дорен использовали по одному патрону. Убежали вместе на дистанцию. Норвежка с немкой тоже отстрелялись с одним доппатроном, но немка примерно четыре секунды выиграла.

15:13

Отстрелялась Сливко точно и быстро! Отыграла секунд 15 на рубеже, но пока на десятом месте наши.

15:12

И в полуминутном отдалении убежали немка и норвежка.

15:10

Прибежала итальянка Готье на стрельбище. Дорен с небольшим отставанием тоже. Итальянка использовала один доппатрон и сохранила лидерство. Дорен идентично отстрелялась и ушла на трассу в восьми секундах.

15:07

А Виролайнен только 10-я. Уступаем командам Японии и Южной Кореи, к слову.

15:06

Идет смена у лидеров. 14 секунд между Италией и Францией. А за француженок ушла на лыжню Мари Дорен Абер, которая после этого уикенда завершит свою карьеру, о чем она заранее объявила.

15:04

Вирер все-таки не так быстра, как соперницы, и Аймонье уже на 15 секунд отстает от итальянки.

15:01

Херманн долго возилась и откатилась на шестую позицию. А Виролайнен убежала на штрафной круг!

15:01

А на третье место вышла команда Швеции. Япония держится четвертой, Швейцария — пятой. Виролайнен — 13-я в одной минуте и 45 секундах.

15:00

Вирер просто невероятна сегодня в стрельбе. Как пулемет отстрелялась и убежала от всех соперниц. Аймонье использовала один доппатрон, но проиграла итальянке аж 24 секунды.

14:58

Француженка Аймонье догнала Вирер, а Херманн постепенно подбирается к дуэту лидеров. Виролайнен тоже чуть-чуть отыграла — около пяти секунд.

14:55

Виролайнен с одним доппатроном ушла седьмой, проигрывая 33 секунды. И там уже шведки с норвежками поджимают.

14:54

Началась стрельба. Вирер великолепно отстреляла и побежала в небольшой отрыв. Француженка тоже точна. А вот остальные мучаются с доппатронами.

14:51

Как же хорошо пробежала Кайшева свой этап, а вот Виролайнен с самого начала начала отставать. Уже 15 секунд она проигрывает лидерам. Это многовато.

14:48

Второй этап эстафеты пошел! Италия лидирует. Далее: Япония, Германия, Россия, Франция, Беларусь.

14:46

Стремительная Витоцци вышла в лидеры, опередив японку, а Кайшева добавила и уже пятая!

14:45

Столкнулась Ульяна с трудностями на последнем круге — начала немного отставать и опустилась на седьмое место.

14:42

Ух, все лидеры начинают мазать и использовать доппатроны, и все меняется теперь! В лидеры вышла японка Татидзаки. Вишневская из Казахстана — вторая. Кайшева отлично отстрелялась и поднялась на шестую позицию.

14:39

Хорошо бежит Ульяна. Уже две секунды отфграла у лидера и поднялась на 12-ю позицию. Главное теперь отстреляться чисто в стойке.

14:37

Чисто отстрелялись швейцарка Гаспарин, немка Хаммершмидт и француженка Шевалье. Кайшева использовала два доппатрона и уже отстает от лидера на 14 секунд.

14:35

Вернулись на стадион спортсменки, и Кайшева ведет за собой всех остальных девушек.

14:33

600 метров пробежали спортсменки. Кайшева идет в группе лидером на шестой позиции, а на первом месте — итальянка Витоцци.

14:30

Старт дан!

14:20

Это будет первая эстафета после Олимпийских игр. Напомним, что в Пхенчхане в тяжелых погодных условиях победу одержала сборная Белоруссии во главе с Дарьей Домрачевой. Швеция стала второй, а Франция третьей. Мощнейшие немки финишировали лишь восьмыми, а Россия и вовсе не участвовала.

14:15

Российская команда стартует под пятым номером. Девушки выступят в следующем порядке: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт.

14:10

Биатлонный стадион в Норвегии переполнен. Зрители ждут в нетерпении выхода женских квартетов на старт эстафеты.

14:00

Добро пожаловать в легендарный Холменколлен в самый разгар восьмого предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону!

10:30

Начало гонки в 14.30 мск.

10:00

Онлайн-трансляция женской биатлонной эстафеты на восьмом этапе Кубка мира.