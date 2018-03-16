Биатлон. Россиянки со штрафным кругом замыкает десятку. LIVE

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Пришла к финишу Юрлова только девятой. Олимпийские чемпионки белоруски только десятые.
Германия вторая, а Италия замкнула тройку сильнейших.
Франция выигрывает эстафету в Холменколлене!
И уже на стадионе лидеры гонки, но надо преодолеть еще один подъем.
Ох, как мощно бежит Бескон! Три секунды еще выиграла у Дальмайер! Это заявка на победу.
Юрлова использовала один доппатрон и убежала на дистанцию восьмой.
Последняя стрельба. Бескон использовала один доппатрон, а Дальмайер попала все, и теперь всего восемь секунд проигрывает! Какая интересная борьба будет на финише. Итальянка третья с приличным отставанием, но бронзу уже не отдаст.
Тем временем Бескон бежит в гордом одиночестве. Санфилиппо бежит медленно, и ее уже догнала Дальмайер.
Самый нагляндный пример состояния российского биатлона. Норвегия (1+10) опережает Россию (1+8) на минуту. Этим все сказано.
Юрлова отстрелялась без промаха и поднялась на седьмую строчку.
Ох, Бескон хороша на стрельбище! Все попала и побежала в отрыв. Санфилиппо один доппатрон использовала и проигрывает уже 18 секунд лидеру. Дальмайер третья с отставанием в 25 секунд. А Улсбю убежала на штрафной круг, но все-таки сохранила четвертое место.
Француженка Бескон оторвалась от Санфилиппо на 6,5 секунд.
Только сейчас Сливко отправила на дистанцию Юрлову, проигрывая почти две с половиной минуты.
Германия передается третьей в 28 секундах. Норвегия — четвертой в 32 секундах от лидеров.
А вот и последняя смена этапа у лидеров. Дорен Абер и Гонтье почти одновременно передали эстафету своим подругам.
Ждем Сливко теперь. Ногами ничего не получается сегодня у Виктории. И в стойке два патрона использовала Сливко, и уже более двух минут проигрываем лидерам.
Уже стреляют лидеры. И Гонтье, и Дорен использовали по одному патрону. Убежали вместе на дистанцию. Норвежка с немкой тоже отстрелялись с одним доппатроном, но немка примерно четыре секунды выиграла.
Отстрелялась Сливко точно и быстро! Отыграла секунд 15 на рубеже, но пока на десятом месте наши.
И в полуминутном отдалении убежали немка и норвежка.
Прибежала итальянка Готье на стрельбище. Дорен с небольшим отставанием тоже. Итальянка использовала один доппатрон и сохранила лидерство. Дорен идентично отстрелялась и ушла на трассу в восьми секундах.
А Виролайнен только 10-я. Уступаем командам Японии и Южной Кореи, к слову.
Идет смена у лидеров. 14 секунд между Италией и Францией. А за француженок ушла на лыжню Мари Дорен Абер, которая после этого уикенда завершит свою карьеру, о чем она заранее объявила.
Вирер все-таки не так быстра, как соперницы, и Аймонье уже на 15 секунд отстает от итальянки.
Херманн долго возилась и откатилась на шестую позицию. А Виролайнен убежала на штрафной круг!
А на третье место вышла команда Швеции. Япония держится четвертой, Швейцария — пятой. Виролайнен — 13-я в одной минуте и 45 секундах.
Вирер просто невероятна сегодня в стрельбе. Как пулемет отстрелялась и убежала от всех соперниц. Аймонье использовала один доппатрон, но проиграла итальянке аж 24 секунды.
Француженка Аймонье догнала Вирер, а Херманн постепенно подбирается к дуэту лидеров. Виролайнен тоже чуть-чуть отыграла — около пяти секунд.
Виролайнен с одним доппатроном ушла седьмой, проигрывая 33 секунды. И там уже шведки с норвежками поджимают.
Началась стрельба. Вирер великолепно отстреляла и побежала в небольшой отрыв. Француженка тоже точна. А вот остальные мучаются с доппатронами.
Как же хорошо пробежала Кайшева свой этап, а вот Виролайнен с самого начала начала отставать. Уже 15 секунд она проигрывает лидерам. Это многовато.
Второй этап эстафеты пошел! Италия лидирует. Далее: Япония, Германия, Россия, Франция, Беларусь.
Стремительная Витоцци вышла в лидеры, опередив японку, а Кайшева добавила и уже пятая!
Столкнулась Ульяна с трудностями на последнем круге — начала немного отставать и опустилась на седьмое место.
Ух, все лидеры начинают мазать и использовать доппатроны, и все меняется теперь! В лидеры вышла японка Татидзаки. Вишневская из Казахстана — вторая. Кайшева отлично отстрелялась и поднялась на шестую позицию.
Хорошо бежит Ульяна. Уже две секунды отфграла у лидера и поднялась на 12-ю позицию. Главное теперь отстреляться чисто в стойке.
Чисто отстрелялись швейцарка Гаспарин, немка Хаммершмидт и француженка Шевалье. Кайшева использовала два доппатрона и уже отстает от лидера на 14 секунд.
Вернулись на стадион спортсменки, и Кайшева ведет за собой всех остальных девушек.
600 метров пробежали спортсменки. Кайшева идет в группе лидером на шестой позиции, а на первом месте — итальянка Витоцци.
Старт дан!
Это будет первая эстафета после Олимпийских игр. Напомним, что в Пхенчхане в тяжелых погодных условиях победу одержала сборная Белоруссии во главе с Дарьей Домрачевой. Швеция стала второй, а Франция третьей. Мощнейшие немки финишировали лишь восьмыми, а Россия и вовсе не участвовала.
Российская команда стартует под пятым номером. Девушки выступят в следующем порядке: Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт.
Биатлонный стадион в Норвегии переполнен. Зрители ждут в нетерпении выхода женских квартетов на старт эстафеты.
Добро пожаловать в легендарный Холменколлен в самый разгар восьмого предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону!
Начало гонки в 14.30 мск.
Онлайн-трансляция женской биатлонной эстафеты на восьмом этапе Кубка мира.