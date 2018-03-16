ЧМ-2018 в другой стране: Британия пытается саботировать

В парламенте Британии предложили перенести чемпионат мира по футболу с 2018 на 2019 год в другую страну.

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Член парламента страны Стивен Киннок озвучил идею и заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна принять предложение.

«Президент России Владимир Путин потратил несколько миллиардов рублей на организацию турнира, чтобы показать всему миру свой режим.

Думаю, мы должны всерьез рассмотреть вопрос о скоординированном обращении к ФИФА и разговоре о переносе чемпионата мира на 2019 год в другую страну или страны»,

— приводит слова Киннока Guardian.

Данное заявление политика стало на сегодняшний день последним в череде многочисленных попыток со стороны Великобритании сорвать проведение футбольного мундиаля в России.

На фоне напряженных дипломатических отношений отношений между Россией и Туманным альбионом, политика просочилась в футбол, что отразилось не только в заявлениях в парламенте, но и может повлиять на английских болельщиков.

Так, лондонский «Арсенал», которому предстоит двухматчевое противостояние с московским ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы уже опубликовал предупреждение для своих болельщиков о возможных опасностях, которые могут предостерегать англичан на московском матче, запланированном на 12 апреля.

«Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления.

Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации.

Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям», — говорится в послании «Арсенала».

Днем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о том, что члены королевской семьи и правительства откажутся от визита в Россию на чемпионат мира.

«Мы приостановим все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Великобританией и Российской Федерацией. Это включает отзыв приглашения министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию с ответным визитом.

И я подтверждаю, что на летнем чемпионате мира в России не будут присутствовать ни министры, ни члены королевской семьи»,

— заявила Мэй на выступлении в Палате общин.

Напомним, что скандал между Великобританией и Россией возник в результате отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически отрицают причастность к отравлению и просят Лондон выслать информацию по делу о Скрипале и предъявить доказательства обвинений. Однако в Британии ответили на просьбу отказом.

Таким образом, премьер-министр поддержала позицию министра иностранных дел страны, бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона, который впервые связал отравление Скрипаля с чемпионатом мира в России и пригрозил бойкотом турнира в случае обнаружения неопровержимых доказательств причастности Москвы к делу подполковника ГРУ.

В мире ни одну из инициатив Великобритании по бойкоту мундиаля в России не поддержали.

Мало того, Джонсон подвергся критике, как за рубежом, так и среди своих соотечественников.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал попытки бойкота чушью.

«Начиная с 2010 года, англичане что-то выдумывают. Они проиграли выборы за проведение ЧМ-2018 – получили всего два голоса и очень обиделись. Сразу же начались какие-то странные вещи. Сначала они заявляли, что мы все купили и были со всеми в сговоре. Потом выдумывали какие-то новые обвинения каждый месяц.

Наконец, у них еще появился один повод – отравление Скрипаля. Это типичная, обыкновенная чушь!»

— цитирует Колоскова НСН.

Защитник сборной Словакии Роберт Дюрица заявил, что сборная страны готова заменить Англию в случае бойкота.

«Готова ли Словакия заменить Англию? Да. А почему нет?

Если такой шанс представится, думаю, не только мы, но и любая другая сборная ответит утвердительно на этот вопрос. Никто бы даже не раздумывал.

Помните историю с Данией, которая заменила Югославию на чемпионате Европы-92 и, кстати, выиграла турнир», — приводит слова футболиста «СЭ».

Однако всерьез воспринимать возможный бойкот Англией чемпионата мира — 2018 не стоит, так как, согласно правилам ФИФА, все участвующие организации обязуются сыграть все свои матчи до тех пор, пока не будут исключены из розыгрыша Кубка мира. А в случаче невыполнения правил Англия будет автоматически исключена из чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. На групповой стадии турнира англичане сыграют с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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