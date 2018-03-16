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«Поедем в Россию только в крайнем случае»

«Арсенал» предостерег болельщиков перед матчем с ЦСКА в Москве

Столкновения полиции с футбольными фанатами РИА Новости
Столкновения полиции с футбольными фанатами
Лондонский «Арсенал» предостерег своих болельщиков о возможной опасности во время посещения московского четвертьфинального матча Лиги Европы против ЦСКА. Данный шаг руководство клуба предприняло в связи с напряженными дипломатическими отношениями между Россией и Великобританией.

Московский ЦСКА стал единственным российским клубом, пробившимся в четвертьфинал футбольной Лиги Европы, где сыграет с лондонским «Арсеналом». Первая встреча пройдет в столице Англии на стадионе «Эмирейтс» 5 апреля. Ответный матч состоится в Москве 12-го числа того же месяца.

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После того, как завершилась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы, на официальном сайте «Арсенала» появилось обращение к болельщикам, которые собираются в Москву на игру против ЦСКА. В нем клуб предупредил о возможной опасности для британских фанатов в связи с напряженными дипломатическими отношениями России и Великобритании.

«Учитывая возрастающее политическое напряжение между Великобританией и Россией, вы должны иметь в виду возможные антибританские настроения, оскорбления.

Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также воздержаться от комментариев по поводу политической ситуации. Хотя посольство Великобритании пока не располагает данными о появляющихся проблемах для британцев, которые посещают Россию, вам нужно внимательно следить за политической ситуацией и ситуацией с безопасностью, а также следовать указанным выше рекомендациям», — гласит публикация на сайте лондонского клуба.

Под текстом прикреплена ссылка на страницу правительства Британии, где опубликована карта с российскими регионами, отмеченными как особо опасные для туризма.

Так, приграничная линия с Украиной признана правительством территорией, которую нельзя посещать ни в коем случае. В этот же список попали республики Чечня, Ингушетия, Дагестан, а также восточная часть Ставропольского края.

В число регионов, куда поездки возможны только в случае необходимости, вошли республики Осетия, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария.

Любопытно, что вся остальная территория России помечена ремаркой: «Необходимо ознакомиться с нашим советом перед путешествием».

Напомним, что отношения двух стран ухудшились после того, как британская сторона заявила о причастности России к применению нервно-паралитического газа против вещества против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве категорически отрицают причастность к отравлению.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, включая высылку российских дипломатов.

Отношения британских и российских болельщиков омрачены еще с чемпионата Европы 2016 года, когда в Марселе произошли массовые столкновения болельщиков на улицах города. В результате конфликта несколько российских фанаты были осуждены и получили тюремные сроки во французской тюрьме. После инцидента в британской прессе несколько раз поднимался вопрос о безопасности болельщиков сборной Англии на чемпионате мира по футболу — 2018. В свет вышли зловещие документальные фильмы, в которых заявлялось о якобы готовящихся «спланированных акциях» против английских болельщиков.

Хочется надеяться, что противостояние «Арсенала» и ЦСКА не будет омрачено политикой и натянутыми отношениями двух стран.

Тем более, что обе встречи обещают быть более чем интересными.

Безусловно, «Арсенал» считается фаворитом. но армейцы, обыграв в гостях французский «Лион», доказали, что в состоянии бороться и побеждать на самом высоком европейском уровне.

Подопечные Арсена Венгера испытывают большие трудности в чемпионате Англии, где занимают шестое место, но отстают от зоны попадания в Лигу чемпионов уже на 12 очков. Тем не менее, «Арсенал» наиболее опасен именно в Лиге Европе, так как поставил завоевание кубка в приоритет.

Нестабильная игра, которую демонстрируют «канониры» в течение всего текущего сезона может стать залогом успеха для ЦСКА. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко уже продемонстрировал, что умеет ставить игру команды против конкретного соперника, и в ответных встречах его подопечные всегда выглядят лучше.

Несколько облегчает задачу красно-синим и отсутствие главной ударной силы лондонцев Пьера Эмерика Обамеянга,

который перешел в «Арсенал» из «Боруссии» в зимнее трансферное окно, но был уже заигран в еврокубках «шмелями». Таким образом, нападающий сможет выступать за новый клуб в Европе лишь в следующем сезоне.

Отметим также, что после матча с «Лионом» произошли стычки болельщиков хозяев и московского клуба, причем полиции пришлось даже применить слезоточивый газ. Отмечается, что восемь сотрудников правоохранительных органов получили повреждения. Перед игрой фанаты ЦСКА и «Лиона» также вступили в конфликт, сообщает «Вести.Ru».

Однако ЦСКА опроверг причастность российских болельщиков к столкновениям. Генеральный директор клуба Роман Бабаев отметил, что фанатов армейцев в беспорядках замечено не было.

«Видел, что творилось в Лионе до игры, но это не имеет никакого отношения к нашим болельщикам.

Это были столкновения местных фанатов с полицией Лиона. Честно говоря, когда увидел эту картинку на телеэкране, немножко напрягся. Мы тут же связались с нашими сотрудниками и выяснили, что к нам это не имеет отношения», — приводит слова Бабаева «Чемпионат.com».

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