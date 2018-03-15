Беда не приходит одна: травма выключила Уайлда

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд успешно перенес операцию на колене, о чем сообщил на своей странице в инстаграме.

«Этим утром мне успешно сделали операцию на ноге. В последние два года нога становилась все большей и большей проблемой для меня.

В последние месяцы это стало влиять на то, как я катаюсь на сноуборде и делаю свои каждодневные дела. На этой неделе стало окончательно понятно, что я больше не могу справляться с болью и теми ограничениями, которые накладывала на меня травма ноги», — написал спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи сможет вернуться к соревнованиям только в ноябре этого года. Таким образом, Уайлд пропустит конец сезона-2017/18.

«У меня давние проблемы с коленом, после тщательного осмотра врачи обнаружили частичный разрыв надколенного сухожилия.

Колено болело на протяжении шести месяцев, но в один момент боль усилилась. Врачи говорят, что, если правильно пройти лечение, я буду намного сильнее, когда вернусь.

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Сейчас мы сделали операцию, прогнозов по возвращению в спорт не могу дать. У нас заканчивается сезон, думаю, что несколько месяцев я отдохну и смогу вернуться к началу следующего сезона — в ноябре 2018 года», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Напомним, что сноубордисту не удалось защитить титул Олимпийского чемпиона в южнокорейском Пхенчхане. А заезде 1/8 финала в слаломе-гиганте он уступил итальянцу Роланду Фишналеру и выбыл из борьбы на ранней стадии олимпийского турнира.

Неудачный спуск на прошедшей Олимпиаде также частично связан с болями в колене, которые долгое время беспокоили атлета.

К сожалению, побороться на Олимпийских играх в двух дисциплина Уайлду не удалось, так как в отличие от сочинских Игр, в Корее сноубордистам оставили лишь один слалом-гигант, убрав из олимпийского календаря слалом.

31-летний Уайлд, родившийся в США, долгое время выступал за свою родину, однако, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной в 2011 году, решил принять второе гражданство. Российский паспорт Уайлд получил уже в мае 2012 года, но из-за достаточно продолжительного процесса оформления всех положенных документов был вынужден пропустить весь сезон-2011/12.

Но уже в следующем сезоне американец принес России бронзовую медаль чемпионата мира 2013 года, а

год спустя Уайлд стал единственным сноубордистом в мире, кто смог завоевать две золотых медали на одной Олимпиаде.

В Сочи Вику не было равных в параллельных слаломе и гигантском слаломе. Его супруга Заварзина выиграла бронзу в слаломе-гиганте.

Как известно, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) наложил на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции за обвинения в адрес России в государственной допинговой программе. Все российские спортсмены были вынуждены выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом в нейтральном статусе.

Уайлд не стал бойкотировать решение МОК и выступил на Играх в качестве «олимпийского спортсмена из России», правда выбыл уже на стадии 1/8 финала. Заварзина также не смогла повторить сочинского успеха и заняла обидное четвертое место, сделав шаг по сравнению с Играми четырехгодичной давности.

Вик подверг жесткой критике решение МОК по отстранению ОКР и вскоре после завершения Олимпиады в Пхенчхане описал в своем инстаграме мысли по пвоводу ситуации, сложившейся вокруг российской сборной.

«Слишком много факторов вне нашего контроля, которые решают, с каким результатом ты останешься. Очевидно, эти игры были окружены другими обстоятельствами, нежели прошлые.

Для меня Сочи были результатом 20 летней работы, наконец-то воплотившейся в то, что стало для меня неповторимым опытом и лучшим из того, что со мной случалось. Пхенчхан был совершенно другим. На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр и если да, то на каких условиях.

Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018, так как вся гордость и важность этого события были смыты, уничтожив тот Олимпийский дух, который я воспитывал в себе всю сознательную жизнь.

Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов. В результате, последние три олимпиады запомнились не сближением без того отдаляющихся народов мира, а только большей их разрозненностью», — написал Уайлд.

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