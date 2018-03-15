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Беда не приходит одна: травма выключила Уайлда

Российский сноубордист Уайлд перенес операцию на ноге

Российский сноубордист Вик Уайлд РИА Новости
Российский сноубордист Вик Уайлд
Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд перенес операцию на колене и сможет вернуться к соревнованиям только в ноябре 2018 года. По словам спортсмена, боли в колене беспокоили его последние полгода, и было принято решение провести операцию уже после Олимпийских игр — 2018 в Пхенчхане.

Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд успешно перенес операцию на колене, о чем сообщил на своей странице в инстаграме.

«Этим утром мне успешно сделали операцию на ноге. В последние два года нога становилась все большей и большей проблемой для меня.

В последние месяцы это стало влиять на то, как я катаюсь на сноуборде и делаю свои каждодневные дела. На этой неделе стало окончательно понятно, что я больше не могу справляться с болью и теми ограничениями, которые накладывала на меня травма ноги», — написал спортсмен.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи сможет вернуться к соревнованиям только в ноябре этого года. Таким образом, Уайлд пропустит конец сезона-2017/18.

«У меня давние проблемы с коленом, после тщательного осмотра врачи обнаружили частичный разрыв надколенного сухожилия.

Колено болело на протяжении шести месяцев, но в один момент боль усилилась. Врачи говорят, что, если правильно пройти лечение, я буду намного сильнее, когда вернусь.

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Сейчас мы сделали операцию, прогнозов по возвращению в спорт не могу дать. У нас заканчивается сезон, думаю, что несколько месяцев я отдохну и смогу вернуться к началу следующего сезона — в ноябре 2018 года», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Напомним, что сноубордисту не удалось защитить титул Олимпийского чемпиона в южнокорейском Пхенчхане. А заезде 1/8 финала в слаломе-гиганте он уступил итальянцу Роланду Фишналеру и выбыл из борьбы на ранней стадии олимпийского турнира.

Неудачный спуск на прошедшей Олимпиаде также частично связан с болями в колене, которые долгое время беспокоили атлета.

К сожалению, побороться на Олимпийских играх в двух дисциплина Уайлду не удалось, так как в отличие от сочинских Игр, в Корее сноубордистам оставили лишь один слалом-гигант, убрав из олимпийского календаря слалом.

31-летний Уайлд, родившийся в США, долгое время выступал за свою родину, однако, женившись на сноубордистке Алене Заварзиной в 2011 году, решил принять второе гражданство. Российский паспорт Уайлд получил уже в мае 2012 года, но из-за достаточно продолжительного процесса оформления всех положенных документов был вынужден пропустить весь сезон-2011/12.

Но уже в следующем сезоне американец принес России бронзовую медаль чемпионата мира 2013 года, а

год спустя Уайлд стал единственным сноубордистом в мире, кто смог завоевать две золотых медали на одной Олимпиаде.

В Сочи Вику не было равных в параллельных слаломе и гигантском слаломе. Его супруга Заварзина выиграла бронзу в слаломе-гиганте.

Как известно, 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) наложил на Олимпийский комитет России (ОКР) санкции за обвинения в адрес России в государственной допинговой программе. Все российские спортсмены были вынуждены выступать в Пхенчхане под олимпийским флагом в нейтральном статусе.

Уайлд не стал бойкотировать решение МОК и выступил на Играх в качестве «олимпийского спортсмена из России», правда выбыл уже на стадии 1/8 финала. Заварзина также не смогла повторить сочинского успеха и заняла обидное четвертое место, сделав шаг по сравнению с Играми четырехгодичной давности.

Вик подверг жесткой критике решение МОК по отстранению ОКР и вскоре после завершения Олимпиады в Пхенчхане описал в своем инстаграме мысли по пвоводу ситуации, сложившейся вокруг российской сборной.

«Слишком много факторов вне нашего контроля, которые решают, с каким результатом ты останешься. Очевидно, эти игры были окружены другими обстоятельствами, нежели прошлые.

Для меня Сочи были результатом 20 летней работы, наконец-то воплотившейся в то, что стало для меня неповторимым опытом и лучшим из того, что со мной случалось. Пхенчхан был совершенно другим. На протяжении 18 месяцев я задавался вопросом, допустят ли меня вообще до этих Игр и если да, то на каких условиях.

Такое количество неизвестных породило во мне апатию к Играм-2018, так как вся гордость и важность этого события были смыты, уничтожив тот Олимпийский дух, который я воспитывал в себе всю сознательную жизнь.

Я не мог себе представить, что этот допинговый скандал так сильно меня затронет, и я ошибался. Не было былого запала к играм. Что было — стыд, унижение и чувство изгоя. Я никогда не соглашусь с наказанием, вынесенным МОК. Они атаковали только тех, благодаря кому игры живы — атлетов. В результате, последние три олимпиады запомнились не сближением без того отдаляющихся народов мира, а только большей их разрозненностью», — написал Уайлд.

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