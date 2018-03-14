Битва при Барселоне: все против Конте

«Барселона» (Испания) – «Челси» (Англия) (начало в 22.45 мск, первый матч – 1:1)

Первый поединок английского «Челси» и испанской «Барселоны» в Лондоне получился ярким и красивым и оставил ощущение незаконченности. «Челси» Антонио Конте был безоговорочным андердогом перед началом противостояния, однако смог навязать шикарную борьбу сметающей всех на своем пути «Барсе».

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Перед первой игрой только ленивый не говорил о кризисе «синих», которые после прошлогоднего чемпионства в АПЛ сильно сдали. Основным виновником этого видят главного тренера команды Антонио Конте, который разругался со всеми, с кем было можно и нельзя, и вроде бы потерял раздевалку.

Правда, матч на «Стэмфорд Бридж» был сродни опровержению. Конте, сам заявивший, что потратил десятки часов на подготовку к противостоянию с каталонцами, представил сложнейший и непривычный для его подопечных план на первый матч.

И футболисты «Челси», якобы не доверяющие своему наставнику, его выполнили! «Синие» были потрясающе мобильны, причем настолько, что создавалось ощущение, что их больше на поле, чем соперников.

Более того, лондонцы выключили из игры самого Лионеля Месси. Все привыкли, что, когда «Барселона» и ее соперник играют на равных, именно аргентинец является тем фактором, который формирует разницу между командами и решает исход матчей.

На этот раз в этом амплуа выступил другой футболист. Бразильский вингер английской команды Виллиан продемонстрировал вдохновенный футбол, раз за разом переигрывал защитников сине-гранатовых, два раза пробил из-за штрафной в штанги, но в итоге все равно забил.

А вот исход матча все же определил магический Месси. Лионель воспользовался катастрофической ошибкой Андреаса Кристенсена и восстановил паритет, принеся «Барсе» перед ответным матчем перевес благодаря голу на выезде.

С тех пор у подопечных Эрнесто Вальверде ничего не поменялось. Они также побеждают в чемпионате, позволив себе лишь ничью с «Лас-Пальмасом» (1:1), которая не поколебала их отрыва, и говорят, что, несмотря на устраивающие изначальные нули на табло, будут играть против «Челси» на победу.

«Синие» же провели после первого поединка 1/8 три матча в чемпионате и выиграли только последний у «Кристал Пэласа».

А вот двум «Манчестерам» команда Конте уступила, причем за вроде бы приличные по счету, но ужасающе безвольные 0:1 от будущих чемпионов «Сити» Хосепа Гвардиолы итальянского специалиста до сих пор распинают в прессе.

Да что там, даже собственные подопечные, например Эден Азар и Тибо Куртуа, позволили публичную критику главного тренера в СМИ.

В общем, Конте пришел к ответному матчу против «Барсы» с того расклада, при котором начинал противостояние: соперник является явным фаворитом, а общественность задается вопросом, не потерял ли итальянский главный тренер «Челси» уважение и веру своих же футболистов.

Задача перед «Челси» стоит очень трудная. За весь сезон каталонцы уступили дома только в одном матче – в Суперкубке Испании мадридскому «Реалу» (1:3).

Еще двум командам удалось увезти по одному очку с «Камп Ноу» в рамках Примеры – «Сельте» (2:2) и недавно «Хетафе» (0:0).

Вариант со счетом 2:2 более чем устроил бы лондонцев, но дома команда Вальверде пропускала больше гола только как раз в играх с «Реалом» и «Сельтой», и буквально пожирает соперников тотальным контролем мяча и нестандартными действиями в атаке.

Проблемой сине-гранатовых могло бы стать отсутствие получившего в чемпионате травму задней поверхности бедра фантазисты Андреса Иньесты, но на беду «Челси» капитан восстановился достаточно, чтобы быть включенным в заявку на матч и наверняка появится на поле по ходу встречи, если того потребует ситуация.

Что бы ни произошло вечером на «Камп Ноу», надо понимать, что для «Челси» этого сезона и для его наставника этот матч сродни последнему бою.

В АПЛ «синие» отстают от лигочемпонской зоны уже на пять очков, и «Тоттенхэм» с «Ливерпулем» вряд ли позволят ликвидировать создавшийся гандикап, а вот победа в противостоянии с «Барсой» может стать для Конте и его подопечных сатисфакцией за неудачный сезон, а заодно вдохновить на дальнейшие подвиги.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Барселоны» – 3:1

«Бешикташ» (Турция) – «Бавария» (Германия) (начало матча в 22.45, первый матч – 0:5)

Отрыв «Баварии» в немецкой Бундеслиге от второго места за восемь туров до финиша турнира составляет фантастические 20 очков. То есть для гарантированного оформления титула в оставшихся встречах подопечным Юппа Хайнкеса достаточно выиграть дважды, либо один раз победить, а две игры свести к ничьим.

«Рекордмайстер», как называют «Баварию» на родине, безусловно является мощнейшей «машиной» и под руководством «дедушки Юппа» смотрится в этом году особенно внушительно.

И все же уверенные 5:0 на «Альянц-Арене» в пользу мюнхенцев в первой игре до сих пор кажутся невероятными.

«Бешикташ» был в этом сезоне до первой игры с «Баварией» настолько хорош, что казалось, турки способны навязать немцам настоящую борьбу и сделать это противостояние незабываемым.

Собственно, ответный матч пройдет в Стамбуле, так как «Бешикташ» вышел из своей группы с первого места, не потерпев в противостояниях с португальским «Порту», французским «Монако» и немецким «РБ Лейпцигом» ни единого поражения.

На внутренней арене черно-белые идут на втором месте, отставая на три балла от «Галатасарая», которого разгромили в первом круге со счетом 3:0, а в Кубке рубятся в двухматчевой полуфинальной дуэли с «Фенербахче» (первый матч – 2:2).

И пусть лидер атаки команды в первой части сезона Дженк Тосун зимой был продан в английский «Эвертон», ему на смену пришел продолжающий колошматить и в 33 года гол за голом маэстро Вагнер Лав, а Талиска, Альваро Негредо, Райан Бабел, Рикарду Куарежма, Пепе, Гари Медель, Джанер Эркин и Дамагой Вида никуда не делись.

Последний и подвел «Бешиктащ» в Мюнхене, схлопотав красную карточку уже на 16-й минуте, после чего Томас Мюллер и Роберт Левандовски набрали по 2+1, а еще один мяч провел Кингсли Коман.

Все это, к сожалению, превратило ответный поединок в формальность. Как ни крути, а со счетом 5:0 «Баварию» не обыграет никто.

Впрочем, матч сам по себе будет иметь ценность – перед своими болельщиками турки сделают все, чтобы взять хоть какой-то реванш за унижение трехнедельной давности, а трибуны создадут для этого неповторимый турецкий антураж.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Бешикташа» – 2:1.

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