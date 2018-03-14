«Для «МЮ» не случилось ничего нового»

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 1:2 (первый матч – 0:0)

Испанская «Севилья» сотворила на данный момент главную сенсацию Лиги чемпионов, выбив уже в 1/8 финала английский «Манчестер Юнайтед». Поражение «красных дьяволов» тем чувствительнее, что случилось на родном «Олд Траффорде».

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После нулевой ничьей в Испании такой же счет долго держался и в ответном матче, при этом действовавший с мнимым преимуществом английский гранд создавал слишком мало угроз воротам «Севильи», а сам позволял сопернику отвечать острыми выпадами.

Все это обернулось для англичан катастрофой, когда на поле появился во втором тайме лучший бомбардир испанцев Виссам Бен-Йеддер. Французскому форварду понадобилось всего 67 секунд, чтобы забить первый мяч, а чуть позже он оформил дубль.

«МЮ» необходимо было после этого забивать трижды, но подопечные Жозе Моуринью, не использовав несколько хороших возможностей, сподобились только на единственный гол Ромелу Лукаку после углового и вылетели из Лиги чемпионов.

«Я сидел в этом кресле, когда тренировал «Порту», «Ман Юнайтед» вылетел. Сидел, когда тренировал «Реал», «Ман Юнайтед» вылетел. Так что думаю, не случилось ничего нового для клуба», — огорошил португальский главный тренер «МЮ» журналистов на послематчевой пресс-конференции.

«Не думаю, что мы сыграли плохо, – продолжил Моуринью. – У нас был хороший настрой. Я ни о чем не сожалею. Я сделал все, что мог, игроки сделали все, что могли. Мы пытались, мы проиграли. Это футбол. Я рад, что игроки не скрывают своей печали. Но сейчас у нас нет времени на драмы».

При этом «Севилья» нанесла по воротам англичан в матче 21 удар, и такого «МЮ» не позволял на своем поле с того самого матча пятилетней давности против «Реала», о котором напомнил Жозе.

«Это статистика, это просто цифры», – ответил Моуринью на вопрос об ударах «Севильи» и о том, что сами футболисты «Юнайтед» за 180 минут противостояния попали в створ лишь четырежды.

«Я чрезвычайно рад. Благодарен президенту клуба за возможность тренировать эту команду и болельщикам – за их безоговорочную поддержку, — отметил на пресс-конференции главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла.

— Это особенный вечер, и я очень доволен нашей игрой. Мы здорово оборонялись и заслуженно победили потрясающую команду. По сравнению с предыдущим матчем мы сильно прибавили в защите. Мы не совершали индивидуальных ошибок, как это было в игре с «Валенсией» (0:2).

Бен-Йеддер решил судьбу матча. Мы ощущали поддержку наших болельщиков, а некоторые игроки в раздевалке вели себя как истинные фанаты».

Сам Бен-Йеддер, оформивший дубль за шесть минут и вышедший с восемью мячами на второе место в списке бомбардиров нынешней Лиги чемпионов после Криштиану Роналду (12 голов), был рассудителен в комментарии.

«Знали, что нам будет тяжело играть против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», особенно против такого тренера, как Жозе Моуринью, — сказал герой противостояния.

— Понимали, что гол раскрепостит одну или другую команду. Я верю в себя и знал, что забью. Это для тебя, Севилья, для фанатов клуба и для нашей истории. Мои поздравления всем. Что за команда!»

«Поздравляю всех, кто причастен к «Севилье». Спасибо болельщикам за колоссальную поддержку. Мы вместе переписали историю»,

— поблагодарил фанатов за поддержку защитник «Севильи» Симон Кьер.

Ну а в Англии критика уже обрушилась на Моуринью и самого дорогого футболиста «МЮ» Поля Погба, невзрачно вышедшего на замену по ходу матча.

«Что касается Погба, то если бы я выходил на замену, я бы старался показать, за счет чего можно выиграть матч. Но он выглядел вяло и сыграл плохо. По сегодняшней игре, думаю, трудно назвать более переоцененного футболиста. Его самоотдача и способность принести пользу «МЮ» вызывают вопросы» – заявил в эфире Sky Sports бывший форвард сборной Шотландии Аллистэр Маккойст.

Жестоко прошелся по Моуринью во второй раз за неделю голландец Франк де Бур, которого Особенный назвал «худшим тренером в истории АПЛ». Моуринью взъелся на бывшего защитника сборной Нидерландов, «Барселоны» и экс-тренера «Кристал Пэлас» за слова о том, что Маркусу Рэшфорду нужно работать с другим специалистом для того, чтобы добиться прогресса.

«Моуринью может говорить, что я худший тренер в истории Премьер-лиги, но сегодня он тренер, который потратил почти миллиард фунтов за карьеру, и его команды играют вот так»,

– ехидничал в телеэфире де Бур после вылета «МЮ» из Лиги чемпионов.

«Рома» (Италия) – «Шахтер» (Украина) – 1:0 (первый матч – 1:2)

Итальянская «Рома» смогла забить необходимый единственный гол в ответном матче с донецким «Шахтером». После перерыва отличился босниец Эдин Джеко, и этого римлянам хватило, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мои футболисты сегодня если и не сыграли матч всей своей жизни, то были близки к этому. Это невероятный результат! Несмотря на сложные времена, мы проводим отличный сезон, прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов. У меня аж мурашки по коже бегают, как, думаю, и у наших болельщиков, — заявил после окончания встречи главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо.

— Буквально несколько дней назад говорили с Монтеллой и подумали, что мы могли бы встретиться в финале. Будем надеяться, это был знак нам. На самом деле мне не так важно, против кого играть в следующей стадии. Сперва надо просто осознать, что мы идем дальше».

«Нет никакого смысла рассуждать, был ли результат справедлив или нет. Мы могли снять все вопросы еще в первом матче, могли приехать сюда с более ощутимым преимуществом. Мы сыграли блестяще и допустили всего лишь одну ошибку, после которой пропустили, — рассуждал на пресс-конференции разочарованный наставник «Шахтера» Пауло Фонсека.

— Я горжусь своей командой, которая владела мячом 60 процентов времени, несмотря на то, что в концовке осталась в меньшинстве.

Только великие команды способны на то, что сделали мы. Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали. Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали больших соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости. Мы были лучше «Ромы», но единственная ошибка стоила нам всего.

Мы были очень храбрыми. Играли так, словно мы здесь хозяева – доминировали, направляли игру в нужное для нас русло. Возможно, нам не хватало остроты в атаке, но ведь «Рома» все время оборонялась очень глубоко, лишала нас пространства. Поэтому наши нападающие не смогли показать того, чего мы от них ждали».

«Чтобы побеждать, иногда нужно быть настоящими гладиаторами»,

– коротко высказался о противостоянии вице-капитан «Ромы» Алессандро Флоренци.

А форвард «Шахтера» Факундо Ферейра, получивший желтую карточку за то, что толкнул болбоя, вынужден был оправдываться после матча перед журналистами.

«Я не хотел наносить вред мальчику, хотел быстрее забрать мяч. С моей стороны не было никакого злого умысла. Был агрессивный матч, и я хотел быстрее его продолжить, — рассказал аргентинец.

— После встречи я разговаривал с футболистами «Ромы» и извинился. Я даже хотел извиниться перед этим болбоем, но мне сказали, что он ушел домой».

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