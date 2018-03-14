В погоне за США: Россия блистает на Паралимпиаде

За четыре дня до конца Паралимпиады сборная России продолжает набирать обороты. Команда уже переместилась на второе место в неофициальном медальном зачете несмотря на серьезно ограниченный состав: в Пхенчхан-2018 поехали только 30 атлетов с шестью ведущими (спортсменами, которые помогают преодолевать трассу паралимпийцам с нарушением зрения).

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Остальные не получили допуска на выступления под нейтральным флагом от Международного паралимпийского комитета (МПК), в результате чего представительство России в Южной Корее сократилось примерно вдвое.

Тем не менее на счету отечественной команды в Пхенчхане уже шесть золотых медалей —

и одну из них завоевала в восьмой соревновательный день, 14 марта, лыжница и биатлонистка Анна Миленина. Россиянка финишировала быстрее всех в лыжном спринте на 1,5 км классическим стилем в классе «стоя», преодолев дистанцию за 5:11,1 минуты.

Борьба за медаль высшей пробы получилась очень упорной: всего на три секунды отстала от Милениной норвежка Вильде Нильсен, взявшая серебро,

а ей, в свою очередь, только одну десятую секунды проиграла канадка Натали Вилки.

Можно представить, насколько трудовой получилась эта золотая награда Милениной — первая для нее на Играх-2018 и очень долгожданная. Ранее спортсменка уже брала в Корее три серебра — в биатлонных гонках в классе «стоя» на 6 км и 10 км, а также в лыжной — на 15 км, однако финишировать первой никак не получалось.

«Я все-таки очень хочу золота на этих Играх, пусть звезды сойдутся — завтра спринт, а в Сочи я его выиграла», — цитировал спортсменку ТАСС накануне восьмого соревновательного дня. Что ж, сказано — сделано.

После победной гонки Миленина даже пошутила над своей «серебряной» полосой в Пхенчхане.

«После трех серебряных медалей близкие мне сказали, что я хочу увезти все серебро из Пхенчхана, что хватит нам серебра! Наверное, серебро — мой любимый металл, так и липнет ко мне. Но с сегодняшнего дня будем любить золото!» — приводит слова спортсменки «Р-Спорт».

Золото Пхенчхана превратило Миленину в шестикратную паралимпийскую чемпионку — ранее ей удавалось подняться на высшую ступень пьедестала почета в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Порадовала в этот день и еще одна легенда российского паралимпизма Михалина Лысова, которая взяла свое первое золото Игр еще в 17 лет в Ванкувере.

На этот раз спортсменка со своим ведущим Алексеем Ивановым стала серебряным призером в лыжном спринте среди спортсменов с нарушением зрения.

Россиянка преодолела трассу за 4 минуты 44 секунды, проиграв только Светлане Саханенке из Белоруссии (4:29,9). Третьей стала украинка Оксана Шишкова, уступившая Лысовой чуть больше секунды, — в этом случае борьба тоже получилась нешуточной.

Это уже вторая золотая медаль россиянки в Пхенчхане — ранее она превзошла всех соперниц в биатлоне на дистанции 6 км.

Также в копилке спортсменки — бронза в лыжной гонке на 15 км и серебро в биатлонной — на 10 км. И это только на Паралимпиаде-2018!

Сложно поверить, что таких результатов можно достичь, если узнать о своем допуске до Игр за день до их начала. Именно это произошло с Лысовой, которой изначально не оказалось в списке приглашенных в Корею, сформированном Международным паралимпийским комитетом.

Как рассказал позднее старший тренер российских спортсменов с нарушением зрения Алексей Копытин, 25-летняя паратлетка даже хотела завершить карьеру.

«После публикации списка допущенных на Паралимпиаду спортсменов она расплакалась и сказала о завершении спортивной карьеры. Но я надеялся до последнего дня и сказал ей: «Давай подождем».

Такой удар, когда тебя отстраняют непонятно за что, любого выведет. А когда 6 марта ее все-таки допустили, состояние было не самое лучшее — на тот момент она уезжала из Японии с расчетом выступать на чемпионате России», — рассказал Копытин.

Тем не менее уже 7 марта Лысова вылетела в Пхенчхан и взяла там уже четыре медали. Если же рассматривать всю карьеру спортсменки, то она является пятикратной паралимпийской чемпионкой, семикратным серебряным призером и трижды — бронзовым.

Однако на серебряной медали Лысовой достижения отечественных паралимпийцев не заканчиваются — в этот день Россия взяла все возможные виды наград.

Бронза в лыжном спринте в классе «сидя» досталась Марте Зайнуллиной — той самой, которая в предыдущий день, 12 марта, завоевала серебро в биатлоне на 10 км, заявив при этом, что шестикратная чемпионка Миленина не пускает ее в комнату без медалей.

Как и в других спринтерских гонках, соперницы шли на финише вплотную друг к другу, однако вырваться вперед удалось под конец американке Оксане Мастерс, которая одержала победу, показав время 4:06,7 минуты. На две секунды от нее отстала легендарная 46-летняя немка Андреа Эскау, и на четыре — наша Зайнуллина.

Ранее, в седьмой день Игр, наконец-то порадовали медалями российские мужчины. Награды, без сомнения, пришли бы раньше, если бы МПК допустил до Пхенчхана хотя бы кого-то из наших лыжников и биатлонистов,

но все они оказались отстранены в полном составе. Пришлось ждать, пока в Олимпиаду «вкатятся» наши представители горнолыжного спорта — и они сделали это сразу двумя медалями.

Алексей Бугаев стал паралимпийским чемпионом в суперкомбинации в классе «стоя», показав время 2 минуты 10,56 секунды, а Валерий Редкозубов взял бронзу другом классе суперкомбинации — среди атлетов с нарушением зрения (2:17,1 минуты).

С золотом Бугаева даже поздравил президент России Владимир Путин.

«Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой вашего триумфа в Пхенчхане, позволили вам обойти серьезных соперников, убедительно подтвердить свои лидерские позиции в паралимпийском горнолыжном спорте», — говорится в поздравлении президента на сайте Кремля.

Теперь Россия занимает второе место в медальном зачете с шестью золотыми, шестью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами. Выше — только сборная США (8-6-6), которая привезла на Паралимпиаду 81 спортсмена.

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