Остров несвободы: кубинский боксер сбежал в США

Известный кубинский боксер-любитель, двукратный чемпион мира в категории до 49 кг Хоанис Архилагос совершил побег из стана своей национальной сборной, которая в эти дни находится в мексиканской Тихуане на квалификационных соревнованиях к Играм Центральной Америки и Карибского бассейна-2018.

Близкие к оргкомитету турнира источники объявили, что 21-летний спортсмен в понедельник не явился на обязательную церемонию взвешивания и, соответственно, не был допущен к выступлению.

Информацию о демарше одного из своих лучших боксеров уже подтвердили в Национальном институте спорта, физического воспитания и отдыха Кубы.

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«Архилагос покинул делегацию, отвергнув обязательства, которые имел перед своей страной», — сказано на сайте ведомства.

Как полагают эксперты, в ближайшее время атлет будет пытаться проникнуть на территорию США, где рассчитывает получить политическое убежище. Истинной целью Архилагоса, считают они, является заключение контракта с промоутером и карьера в профессиональном боксе, что запрещено правилами кубинского государства.

Уроженец третьего по численности населения города Острова Свободы — Камагуэя (354 тыс. человек) — начал заниматься боксом в десятилетнем возрасте, а уже в 2013-м заявил о себе во весь голос, победив на юниорском чемпионате мира.

С Архилагосом на родине связывали особые надежды применительно к Олимпиаде в Токио-2020. Его уровень мастерства высоко оценивают специалисты, а сам боец доказывает собственную состоятельность серьезными результатами на международной арене.

В 2015 году 18-летний на тот момент Архилагос выиграл ЧМ в Дохе, победив в финале россиянина Василия Егорова (3-0). Причем за весь турнир кубинец не отдал сопернику ни раунда.

Два года спустя он подтвердил звание сильнейшего в первом наилегчайшем весе, завоевав еще одно золото мирового первенства. На этот раз ожесточенное сопротивление ему навязал спортсмен из Узбекистана, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Хасанбой Душматов (3-2).

Любопытно, что на Играх они не встретились: Архилагос уступил в полуфинале колумбийцу Юберьену Мартинесу (1-2) и довольствовался бронзовой медалью.

Беглец стал далеко не первым боксером, пополнившим кубинскую диаспору в Майами, где островитяне составляют самую многочисленную латиноамериканскую группу (всего же в США проживает свыше 2 млн человек кубинского происхождения, в основном – во Флориде). Многие прославленные боксеры бежали в Америку, находясь на состязаниях в составе кубинской команды в разных частях земного шара.

Одним из первопроходцев стал Хуан Карлос Гомес, который в своем последнем бою в профи в 2014 году проиграл нокаутом на 22-й секунде в Москве россиянину Дмитрию Кудряшову, а также известен отечественным любителям бокса по бою с украинцем Виталием Кличко в 2008-м.

В отличие от большинства соплеменников, Гомес делал карьеру в Германии, начал выступления в 1995-м, а в 1998 году стал первым в истории кубинцем – чемпионом мира по профессиональному боксу (в категории до 90,7 кг).

Совершили побеги и два культовых сегодня ветерана кубинского бокса, чемпион Афин-2004 Юриоркис Гамбоа и победитель двух Олимпиад Гильермо Ригондо, путь которого, однако, получился более тернистым.

Широкое обсуждение получил в 2007 году инцидент, когда он вместе с партнером по сборной Эрисланди Ларой покинул расположение делегации во время Панамериканских игр в Бразилии. Однако вместе американского посольства они оказались в бразильском полицейском участке, откуда были отправлены домой.

Фидель Кастро после этого лично исключил неудавшихся перебежчиков из национальной команды, перечеркнув надежды Ригондо на завоевание третьей олимпийской награды. В 2009-м он совершил повторный побег, оказавшийся удачным. Лара достиг цели годом ранее.

Трагикомичен случай еще одного видного кубинского боксера Одланьера Солиса, которому после победы на Играх-2004 и трех чемпионатах мира пророчили блестящее будущее в супертяжелом весе.

Очутившись в «капиталистическом раю», он вчистую проиграл схватку холодильнику, а в кульминационный момент своей карьеры подвернул ногу и капитулировал перед Виталием Кличко уже в первом раунде.

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