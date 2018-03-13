Чемпионат мира потерялся в очередях

Международная федерация футбола (ФИФА) признала проблемы с продажей билетов на чемпионат мира — 2018 в России. Организация принесла извинения перед болельщиками на своем официальном сайте.

«Мы приносим свои извинения тем, кто сегодня испытывал трудности при покупке билетов. Мы отметили множество подобных сообщений и полностью понимаем ваше разочарование.

Нам сообщили, что проблемы связаны с большим количеством болельщиков, которые желают получить доступ к платформе по продаже билетов. Благодарим вас за ваше терпение», — говорится в сообщении ФИФА.

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Отметим, что проблемы возникли после старта второго периода второго этапа продажи билетов на матчи мундиаля-2018. На этом этапе билеты будут реализовываться в порядке живой очереди. Приобрести их можно на официальном сайте международной организации. Завершится второй этап 3 апреля.

Напомним, что продажа билетов на игры чемпионата мира по футболу поделена на три периода.

Первый этап первого периода проходил с 14 сентября по 12 октября прошлого года, и продажа билетов реализовывалась путем случайной жеребьевки заявок, оставленных на сайте ФИФА.

С 16 по 28 ноября состоялся второй этап первого периода, когда билеты продавались уже в порядке очереди. Второй период начался также с этапа с жеребьевкой и продлился с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018-го.

Текущий этап стартовал только что, и ФИФА впервые отметила проблемы с реализацией билетов.

Заключительный, третий период пройдет с 18 апреля по 15 июля. Билеты также будут продаваться в порядке очереди.

Федерация отмечает очень высокий спрос на билеты на чемпионат мира. В конце января ФИФА поделилась информацией о количестве запросов от желающих посетить матчи. На момент закрытия первого этапа второго периода продаж путем случайной жеребьевки, по данным федерации, было подано более 4 905 169 заявок.

Чуть более половины заявок было подано российскими болельщиками — 2 503 957.

Однако спрос на билеты из других стран также очень высок. Среди болельщиков других стран самый высокий спрос зарегистрирован из Германии — 338 414 заявок. Так что поддержка действующих чемпионов мира будет самоый высокой среди всех сборных, кроме, конечно же, России.

Большое количество заявок подали болельщики из тех стран, чьи команды не пробились на мундиаль. Так, из США поступили 87 052 заявки, а из Голландии — 71 096. Не стоит, правда, забывать, что первый этап первого периода стартовал еще 14 сентября того года, и полного состава участников чемпионата мира никто еще не знал. Непопадание американцев и «оранжевых» на турнир стало большой сенсацией.

Очень велика активность южноамериканских болельщиков. Больше всего заявок поступило из Аргентины (186 005), а со всего континента количество запросов насчитывает свыше 600 тыс.

Также появились данные об уже проданных билетах на предстоящий мундиаль.

Всего реализовано свыше 1,3 млн «тикетов».

По итогам первого периода продаж, завершившегося осенью прошлого года, были продано 742 760 билетов. Второй период оказался более активным, тем более, что уже прошла жеребьевка чемпионата мира и стали известны все матчи группового этапа турнира. Во время первого этапа второго периода, проходившего методом случайной жеребьевки, было реализовано 568 448 билетов.

ФИФА также объявила об усилении мер по борьбе с мошенничеством при продаже билетов на чемпионат мира по футболу. Федерация и Координационный центр доменов .ru и .рф заключили соглашение о включении ФИФА в состав участников научно-технического сотрудничества, призванного обеспечивать безопасность в области использования доменных имен. ФИФА будет передавать данные о доменах, которые используются для фишинга (вида интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — прим. «Газеты.Ru») при нелегальной продаже билетов.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде и Саранске.

Матч открытия турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники» 14 июня, в нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал пройдет там же 15 июля.

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