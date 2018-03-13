«Не поедем в Россию, это моя позиция как министра»

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опубликовал на своей странице в фейсбуке заявление, в котором призвал национальную сборную своей страны вслед за тремя другими командами и отдельными биатлонистами отказаться от поездки на последний этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта.

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«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России. Уверен, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина — я за бойкот, — написал Жданов.

— Россия — государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия — государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра. Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой — не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса».

Вокруг последнего этапа Кубка мира текущего сезона в Тюмени действительно в последнее время кипят нешуточные страсти.

Сборные США, Канады и Чехии уже официально объявили о том, что не поедут в Россию, а в индивидуальном порядке к ним присоединились швед Себастьян Самуэльссон и словенец Клеменс Бауэр.

Кроме того, представители этих сборных и индивидуальные спортсмены-отказники через СМИ и соцсети призывают присоединиться к себе биатлонистов и биатлонисток из других стран, считая, что Россия не прилагает достаточно усилий для борьбы с допингом.

Тем не менее Международный союз биатлонистов (IBU) в лице своего норвежского президента Андерса Бессеберга уже неоднократно безапелляционно заявлял, что последний этап Кубка мира не будет перенесен в другое место или отменен и пройдет в срок в Тюмени.

В поддержку проведения в России последнего этапа Кубка мира высказывались и некоторые ведущие мировые биатлонисты, например, француз Мартен Фуркад и норвежец Йоханнес Бё, ведущие между собой борьбу в Кубке мира за Большой хрустальный глобус.

Ранее о том, что сборная Украины по биатлону будет участвовать в соревнованиях в Тюмени, говорил и президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

«Это сложное решение. Мы решили его отложить до конца Олимпиады, время еще есть. Наверное, поступил бы так — дал возможность спортсменам решить самим. Это зависит от турнирной ситуации, мы можем не поехать и потерять квоту, — заявлял Брынзак в декабре.

— Не хотелось бы, чтобы это было политическое решение. Все равно нам со спортсменами общаться, тем более, не считаю, что патриот — этот тот, кто сидит дома в вышиванке, кричит «Слава Украине» и пьет водку.

Патриот — это тот, кто выигрывает чемпионаты мира и чемпионаты Европы, представляя свою страну. Как это было в Сочи в 2014 году — мы тогда решили остаться и выиграть для того, чтобы показать, что есть такая нация, как Украина».

Кроме того, высказывался Брынзак и о недопуске российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхенчхан. Тогда он выразил свои соболезнования лидеру нашей национальной команды Антону Шипулину, которого комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон не пригласила в Пхенчхан.

«Сложно давать какую-либо оценку всему происходящему, все это в новинку для спортивного мира. Мы никогда с таким не сталкивались. Безусловно, в МОК сидят и работают компетентные люди, способные давать оценку всем своим действиям, но не исключаю, что в истории с Россией в основе всех проблем лежит не только спорт, но и политика, — говорил Брынзак. — Возможное отсутствие Шипулина в составе олимпийской команды, мягко говоря, огорчает меня. Антон — потрясающий спортсмен, всегда искренне болеем за него, когда с дистанции сходят наши ребята».

Теперь возможный бойкот последнего этапа Кубка мира может дорого стоить украинской команде, ведущей борьбу за квоты в Кубке наций. На данный момент мужская сборная страны занимает восьмое место, а женская — третье.

Напомним, что первая пятерка стран по итогам года имеет возможность выставлять на индивидуальные гонки по шесть спортсменов, вторая — по пять, а следующие семь стран — только по четыре.

Сборная России и в мужском, и в женском рейтинг Кубка наций идет в топ-5 и претендует на новый сезон на максимальные квоты.

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