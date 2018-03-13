Вошел в историю: шесть сотен Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» – «Виннипег Джетс» – 3:2 ОТ

Матч в столице США, где «Вашингтон» принимал «Виннипег», изначально имел большое значение по многим причинам.

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Во-первых, в случае победы, «Кэпиталз» впервые в сезоне выходили на первое место в таблице Столичного дивизиона, во-вторых, лицом к лицу встречались лидеры снайперской гонки Александр Овечкин и финн Патрик Лайне из «Джетс», забросившие к этому поединку по 40 шайб в нынешнем сезоне, в-третьих, Овечкину оставалось всего два гола до круглой цифры в 600 голов в НХЛ!

Для «столичных» и их капитана поединок в итоге сложился самым наилучшим образом – все намеченные цели были достигнуты.

На матч с крепким, проводящим лучший сезон в своей истории канадским клубом (включая годы под брендом «Атланта Трэшерз» до переезда в Виннипег), «Кэпиталз» вышли с отличным настроем и имели игровой перевес на протяжении практически всего поединка.

Бодрое начало хозяев привело к быстрым удалениям Брайана Литтла и Мэтта Хендрикса и шайбе капитана в формате 5 на 3. После выигранного Никласом Бэкстремом вбрасывания и передачи Джона Карлсона Овечкин приехал в свой «офис» в левый круг вбрасывания и хлестко зарядил с кистей, застав врасплох не успевшего упасть на колени Коннора Хеллибака.

Николай Элерс довольно быстро восстановил равновесие, но во втором периоде «Вашингтон» продолжил давить, и неудержимый капитан после еще одного выигранного партнерами вбрасывания в чужой зоне, уже в равных составах, затолкал диск на добивании после своего же броска в створ.

Партнеры бросились поздравлять Александра Великого, а Евгений Кузнецов достал юбилейную шайбу из ворот, чтобы преподнести ее партнеру после матча в красивой рамочке в виде сувенира.

Овечкин стал 20-м хоккеистом сильнейшей лиги мира, достигшим отметки в 600 голов в регулярных чемпионатах за карьеру, при этом только троим удалось сделать это быстрее российского нападающего, которому понадобилось 990 матчей.

У Бретта Халла ушло на 600 голов 900 поединков, а Марио Лемье и Уэйн Гретцки уложились в 719 и 718 встреч соответственно.

Правда, игра на этом еще не была завершена, и в третьем периоде о себе напомнил Лайне, броском между щитков Филиппу Грубауэру восстановивший равновесие в матче и вновь вплотную приблизившийся к Овечкину в гонке снайперов.

Встреча перешла в овертайм, но в нем на льду фактически была только одна команда. К моменту, когда Кузнецов забил решающий и свой 21-й гол в сезоне, счет по броскам в дополнительное время стал 7-0.

«Вашингтон» действительно вышел на первую строчку в, пожалуй, сильнейшем дивизионе НХЛ, а «Виннипег» остается на второй позиции в Центральном дивизионе и утешается набранным очком и 40 сейвами проведшего классный поединок Хеллибака.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Каролина Харрикейнз» – 6:3

Перестраивающиеся «Рейнджерс» провели отличный матч в родном «Мэдисон Сквер Гарден» против еще надеющейся на попадание в плей-офф «Каролины».

«Харикейнз» играли бодро, но 41 сейв российского голкипера-новичка болгарского происхождения Александра Георгиева вкупе с блестящей игрой нью-йоркцев в атаке не позволили гостям даже всерьез зацепиться за борьбу за результат.

Главным героем встречи в составе «синерубашечников» стал нападающий Джимми Веси, оформивший хет-трик и доведший свой лицевой счет до 15-ти шайб в сезоне.

Впрочем, зажигал не только он – швед Мика Зибанежад и молодой российский форвард Павел Бучневич сделали сразу по три голевых ассиста каждый.

Причем в одном случае Бучневич помог отличиться здорово начавшему свою карьеру в «Рейнджерс» после обмена в дедлайн из «Тампы» Владиславу Наместникову.

«Анахайм Дакс» – «Сент-Луис Блюз» – 2:4

Пока Владимир Тарасенко проводил довольно блеклый для себя матч (0 очков и всего один бросок по воротам), его соотечественники и партнеры по «Сент-Луису» Иван Барбашев и Никита Сошников организовали совместный гол.

При счете 1:0 именно после броска Сошникова, для которого эта передача стала первой в сезоне и в составе «Блюз» после обмена в дедлайн из «Торонто», Барбашев дослал диск в сетку «уток», оформив седьмой гол в сезоне, чем помог «музыкантам» одержать победу.

Другие матчи

«Филадельфия Флайерз» – «Вегас Голден Найтс» – 2:3

«Коламбус Блю Джекетс» – «Монреаль Канадиенз» – 5:2

«Форида Пантерз» – «Оттава Сенаторз» – 3:5

«Лос-Анджелес Кингз» – «Ванкувер Кэнакс» – 3:0

«Сан-Хосе Шаркс» – «Детройт Ред Уингз» – 5:3

Юбилей Овечкина оказался не единственным в этот день в НХЛ. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери, отразив 38 бросков и позволив своей команде переиграть «Филадельфию», одержал 400-ю победу в сильнейшей лиге мира.

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