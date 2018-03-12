«Там понимаешь меру воли и безволия»: не стало Олега Табакова

Знаменитый актер и художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался в московской больнице на 83-м году жизни. В конце ноября 2017 года Табаков поступил в реанимационное отделение Первой градской больницы в тяжелом состоянии. 12-го марта этого года великого актера не стало.

Табаков запомнился россиянам выдающимися роля в театре и кино, а также своим знаменитым голосом, которым озвучил немало мультфильмов.



Его помнят зрители разных возрастов благодаря таким кинолентам, как «Достояние республики», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания». Его кот Матроскин из серии мультфильмов про «Простоквашино» навсегда останется одним из любимых детских персонажей всех поколений.

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На театральной сцене Табаков снискал славу в театре «Современник», одним из основателей которого являлся сам. С 1957 по 1983 годы он был ведущим артистом театра и запомнился ролями в спектаклях «Голый король», «Пять вечеров», «Обыкновенная история», «Двенадцатая ночь».

В 1983 году перешел в МХАТ по приглашению главного режиссера Олега Ефремова.

Первой ролью Табакова на новом месте работы стал Сальери в спектакле «Амадей» по знаменитой пьесе Питера Шеффера, которую в 1984 году экранизировал в Голливуде выдающийся чешский режиссер Милош Форман.

Параллельно с актерской деятельностью Табаков в 1977 году основал знаменитую впоследствии «Табакерку». В течение девяти лет в подвале здания бывшего угольного склада Табаков собирал студентов и ставил с их участием спектакли, обучая их актерскому мастерству. Только в 1986 году уже известный во всей стране «подвал» получил официальный статус театра-студии.

В 2000 году Табаков возглавил МХТ имени Чехова. Почти сразу он взял курс на обновление репертуара и привлечение новых авторов и известных режиссеров, таких как Юрий Бутусов и Кирилл Серебренников.

27 ноября 2017 года Табаков был госпитализирован в тяжелом состоянии в Первую градскую больницу. 12 марта 2018 года актер и режиссер скончался.

Занимаясь активной театральной и кинематографической деятельностью, Табаков также был преданным спортивным болельщиком. Он с детства увлекался футболом и с девяти лет болел за тбилисское «Динамо».

«Можете представить мое потрясение, если до сих пор помню, что в тот день ворота тбилисцев защищал Иван Шудра, в центре защиты был Дзяпшпа, в полузащите — Панюков и Антадзе, в атаке — Гогоберидзе и Чкуасели...

Моя неуемность болельщика связана с этим детским впечатлением»,

— рассказывал Табаков в интервью «СЭ».

Но уже будучи взрослым актер отдал свое сердце московскому «Спартаку», еще со времен школы-студии МХАТ.

«Во МХАТе было неприлично болеть не за «Спартак». Но это не было насилием над личностью: любовь к «Спартаку» я воспринял всей душой. Как и все во МХАТе»,

— вспоминал Табаков.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил «ТАСС», что кончина Табакова стала утратой и для футбольного мира.

«Я выражаю соболезнования от себя и от всей команды «Спартак» семье и близким Олега Павловича. Олег Табаков являлся нашим преданным болельщиком, часто посещал футбольные матчи, когда был здоров. Соболезную всему театральному и футбольному миру», — сказал Родионов.

Официальный твиттер «Спартака» выразил соболезнования родным и близким артиста.

«Умер великий поклонник «Спартака» Олег Табаков.

ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ им. Чехова.

Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович», — написано в публикации в соцсети.

Умер великий поклонник «Спартака» Олег Табаков



ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ им. Чехова.



Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович… pic.twitter.com/pn6cCKcKnU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 марта 2018 г.

Табаков увлекался не только футболом, но и следил за другими видами спорта. В частности, актер признавался в любви к теннису и спортивной гимнастике.

«В детстве, в Саратове, часто играл в теннис — в парке неподалеку от дома было много кортов. Но дело даже в другом: этот вид спорта очень близок моему театральному ремеслу.

И красота, и совершенство возможностей человека, и просто сюжет — там вы найдете все. Уже почти 30 лет я занимаюсь педагогикой и всегда советую своим ученикам смотреть теннис, потому что многое понимаешь... про себя. Понимаешь меру концентрации, поворотов логики, ошибок. Меру воли — и, наоборот, меру безволия», — рассказывал артист.

На летние Олимпийские игры в Атланте 1996 года Табаков поехал в должности председателя комиссии ОКР по культуре.

«Еще спортивную гимнастику люблю.

Когда было больше времени, регулярно встречался с девочками из команды Аркаева. Они и в Подвал к нам приезжали. Хоркина была совсем маленькой, а Замолодчикова — вообще ребенком.

На Олимпиаде в Атланте, куда я ездил в качестве председателя комиссии Олимпийского комитета по культуре, ни одного выступления гимнасток не пропустил», — вспоминал Табаков.

Россия потеряла в лице Табакова выдающегося актера, режиссера и деятеля кино, а также человек, страстно влюбленного в спорт.

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