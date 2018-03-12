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Слуцкий перекрасился в оранжевый

Леонид Слуцкий стал главным тренером голландского «Витесса»

Леонид Слуцкий (слева) подписал контракт с голландским «Витессом» Официальный сайт «Витесса»
Леонид Слуцкий (слева) подписал контракт с голландским «Витессом»
Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА Леонид Слуцкий подписал двухлетний контракт с голландским «Витессом». К своим обязанностям специалист приступит со старта сезона-2018/19

Леонид Слуцкий согласовал контракт с голландским «Витессом», клубом высшего дивизиона чемпионата Нидерландов — Эредивизи.

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Российский тренер должен возглавить команду со старта сезона-2018/19. Соглашение будет рассчитано на два года.

Слуцкий станет первым россиянином, возглавившим голландский клуб. Также «Витесс» подписал контракт с помощником Слуцкого Олегом Яровинским.

Ранее специалист работал с еще одним европейским коллективом — «Халл Сити» из английского Чемпионшипа, однако был уволен из стана «тигров» в декабре 2017 года за неудовлетворительные результаты.

Технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум отметил, что российский специалист обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главного тренера.

На данный момент командой руководит голландец Хэнк Фрейзер, с которым она впервые завоевала Кубок страны. Ожидается, что Фрейзер перейдет в другой клуб после нынешнего сезона. По информации De Telegraaf, специалист не сошелся характерами с руководством, которое чересчур явно вмешивалось в его работу. По этой же причине из клуба ранее ушел Мо Аллах.

Остается надеяться, что Слуцкий найдет общий язык с первыми лицами «Витесса», учитывая, что владельцем клуба является российский бизнесмен Александр Чигиринский, а в наблюдательный совет входит россиянин Валерий Ойф.

С января 2018 года за команду выступает российский защитник Вячеслав Караваев, который в сезоне-2013/14 провел два матча за московский ЦСКА под руководством Слуцкого.

Отечественный специалист с августа 2015 года по июль 2016-го возглавлял сборную России. Он вывел команду в финальную стадию Евро-2016, где национальная команда не сумела выйти в плей-офф. С октября 2009 года по декабрь 2016-го Слуцкий был главным тренером ЦСКА, трижды выиграв чемпионат России, по два раза — Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2009/10 московский клуб дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов.

В июне 2017 года Слуцкий возглавил «Халл», став первым российским тренером в Англии.

В декабре того же года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Вместе с главным тренером клуб покинул Яровинский. К тому моменту «Халл» занимал 20-е место (из 24) в в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 19 очков.

«Леонид неустанно трудился, работал честно и с удовольствием. К сожалению, результаты команды не улучшились, не оправдав надежд обеих сторон. Это послужило причиной завершения сотрудничества. Хочу поблагодарить Леонида и Олега Яровинского за их работу, и пожелать им успехов», — прокомментировал тогда владелец клуба Асем Аллам увольнение Слуцкого с поста главного тренера команды.

В данный момент технический директор «Витесса» Ван Хинтум и другие специалисты, считают, что приезд экс-рулевого сборной России — хорошая возможность для команды улучшить результаты. Ван Хинтум среди прочего заявил, что во время переговоров у клуба не возникло проблема со Слуцким.

«Слуцкий — открытый человек с четкими взглядами. Он харизматичен и отлично говорит по-английски. Так что никаких проблем у нас не было.

Здорово, что мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал. Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА. Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем. Он будет первым россиянином в высшем голландском дивизионе», — цитирует директора Omroep Gelderland.

Ван Хинтум также рассказал, как проходило утверждение кандидатуры Слуцкого. По словам технического директора, пригласить его удалось благодаря связям, которые есть в клубе, так как в противном случае российский тренер не принял бы приглашение «Витесса».

«Кандидатуру Слуцкого выдвигали на наблюдательном совете. Мне кажется, что без наших связей было бы сложно его пригласить, он тренер с таким именем.

Я не говорю о деньгах, так как убежден в том, что у тренера были и другие предложения. Он мог трудоустроиться где угодно, но выбрал «Витесс», — отметил Ван Хинтум.

Голландский тренер Роберт Маскант в свою очередь не менее позитивно оценил назначение российского специалиста на пост наставника «Витесса».

«Я выступаю за то, чтобы в Голландии работали свои тренеры, но в чемпионате руководствуются качествами специалиста.

Слуцкий — хороший тренер, он добился успеха в России. Не удивлюсь, если в ближайшее время в «Витессе» появятся восемь или девять россиян»,

— заявил Маскант vi.nl, после чего любопытно прокомментировал внешний вид российского тренера. — Слуцкий выглядит вечно пьяным, но, насколько я знаю, он совсем не употребляет алкоголь. Это необычно для русского».

«Витесс» играет в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. По итогам 27 туров клуб с 41 очком занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего ПСВ на 27 очков. В текущем сезоне чемпионата команде осталось сыграть семь игр.

У россиянина появился второй шанс в Европе после ухода их «Халла». По крайней мере — можно гордиться тем фактом, что Слуцкий стал первым российским тренером, возглавившим голландский клуб, да и вообще не боится работать в Европе.

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