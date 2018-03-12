Крамник отправил Карякина на дно

Второй день турнира претендентов в Берлине оказался внешне спокойным: в единственной результативной партии россиянин Александр Грищук одолел Уэсли Со (американца филиппинского происхождения).

— Все мои фигуры принимают участие в атаке, а черного короля защищает один только слон. Если бы здесь не нашлось мата, я бы ушел из шахмат! —

заявил Грищук на пресс-конференции после партии с Со.

Реклама

К радости многочисленных болельщиков москвича, позиция черных действительно оказалась безнадежной. Мат американский гроссмейстер не получил, но чтобы спасти своего короля, ему пришлось расстаться с фигурой, а это равносильно поражению. Правда, на стадии реализации Грищук пощекотал нервы зрителям, пару раз оставляя себе секунд 10-15 на ход.

— Конечно, я нервничал в цейтноте, — поделился своими эмоциями Александр. — Нервное возбуждение — это нормальное состояние для шахматиста, так и должно быть. Вот вчера я, например, совсем не нервничал.

Грищук не закончил мысль, но зрители поняли его без слов: в первом туре он потерпел тяжелое поражение от своего знаменитого соотечественника 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.

Очевидно, неудача раззадорила Александра, и он тут же взял убедительный реванш. Удивительно только, как быстро в спокойном варианте испанской партии черные получили безнадежную позицию.

— 12-й ход черных, конечно, рискованный, однако после него они получили, по-моему, нормальную позицию, никакой убийственной комбинации за белых я не нашел, — анализировал Грищук. — Но потом Уэсли действовал неудачно; думаю, ошибочным оказался его то ли 17-й, то ли 18-й ход. Черт его знает! Честно говоря, я сам удивился, когда понял, насколько все плохо у черных. Но когда на короля смотрят все фигуры соперника, надо играть очень точно. После того как моя ладья попала на g4, я уже не видел за черных хорошего продолжения. У них всего один слон был в защите.

Против одинокого слона Уэсли россиянин перебросил все свое войско, в том числе обе ладьи: одна перешла на королевский фланг по четвертому ряду, а вторая по пятому. Американец попытался обострить игру и отдал фигуру за пешку, но контригры хватило только на то, чтобы поставить белым пару ловушек. Пройдя контроль, Грищук задумался минут на 15, аккуратно посчитал варианты и продемонстрировал четкий путь к победе.

Поздравив Александра с триумфом, я поинтересовался, улучшились ли условия игры по сравнению с первым днем, на что получил неожиданный ответ: «Ну, вода в туалете пошла».

Также россиянин отметил, что в зале стало несколько тише, однако еще рано расслабляться: «Посмотрим, что будет в следующую субботу; надо сравнивать субботу с субботой».

Так или иначе, Грищук заработал свое первое очко на турнире претендентов, а вот Уэсли Со, которому по воле жребия пришлось обе стартовых партии играть черными, пока что набранных баллов не имеет.

Один из журналистов на пресс-конференции решил задать вопрос Уэсли и начал издалека:

— Вы впервые участвуете в турнире претендентов и стартовали с двух поражений…

— Спасибо, что напомнили! — воскликнул Со.

Стоит отметить, что обычно американец прекрасно владеет собой, и по его выражению лица невозможно понять, радуется он в данный момент или глубоко переживает.

На второй день в местах скопления зрителей появились молодые люди с табличками «Silence» в руках; как только гул нарастал, таблички взмывали в воздух, и зрители понимали, что пора успокоиться и перейти на шепот.

После бурного первого тура, когда сразу три партии из четырех завершились победой одной из сторон, второй тур мог показаться немного скучным, «пресноватым». Однако это обманчивое впечатление.

Даже короткая 24-ходовая ничья в поединке азербайджанца Шахрияра Мамедьярова и армянина Левона Ароняна была наполнена глубоким содержанием. Белые на десятом ходу применили новый план, лишив соперника возможности осуществить типовой прорыв в центре. Аронян отреагировал немного легковесно, пропустив неприятельского ферзя в свой лагерь.

Правда, особенно ценных мишеней для нападения он там не нашел. Левон перебросил своего белопольного слона «на передовую» и сумел организовать вечное нападение на ферзя. Отказаться от повторения ходов было невыгодно ни одной из сторон, поэтому соперники согласились на ничью.

Головоломную партию сыграли китаец Дин Лижэнь и американец Фабиано Каруана. В каталонском начале черные пожертвовали качество за пешку, получив также в качестве компенсации сильное давление по белым полям. Дин четко отразил угрозы соперника и, наверное, мог долго мучить черных в позиции без риска. Однако ошибся и позволил Каруане построить неприступную крепость.

Самым длинным оказался поединок двух соотечественников — Крамника и участника прошлого матча на первенство мира Сергея Карякина. Владимир начинал турнир с двух «белых» партий и, понятное дело, хотел развить достигнутый накануне успех. Для Карякина же, наоборот, второе поражение кряду могло означать крушение всех претендентских надежд.

Хитрый Крамник сменил дебютную пластинку: в первом туре (с Грищуком) он играл практически без теории, а вот с Карякиным, наоборот, решил посоревноваться в знании длинных теоретических вариантов.

— Я часто играл берлинский вариант черными и хорошо знаю, какие непростые проблемы приходится им решать. Поэтому сегодня был рад возможности применить этот дебют за белых, — признался позже 14-й чемпион мира.

Поначалу Крамник получил огромную фору по времени: он делал свои ходы практически мгновенно, тогда как

Карякин надолго задумывался, вспоминая домашние разработки. Можно сказать, первый час он играл не с Крамником, а с его пиджаком: Владимир подходил к столику, моментально делал ход и уходил.

Экс-чемпион мира признался, что повторял встретившуюся в партии линию за час до начала игры, поэтому помнил варианты очень хорошо. Он «принес из дома» около 20 ходов, тогда как Карякин в это время терзался сомнениями: пытался понять, вспомнил ли он свой анализ или смешал несколько линий. В итоге Сергей все же сумел найти очень тонкое продолжение и заставил Крамника работать за доской.

Белые пожертвовали пешку, чтобы зажать неприятельского короля на краю доски. Современные компьютеры плохо понимают берлинский эндшпиль: позиция черных выглядела крайне опасной, а на экранах мониторов высвечивались сплошные нули, что на машинном языке означает: игра равна.

Крамник все искал оптимальную расстановку для прорыва в центре и, казалось бы, достиг ее вскоре после контроля. Однако Карякин буквально зубами вцепился в позицию и спас пол-очка.

Положение участников: 1-3. Ф. Каруана, В. Крамник, Ш. Мамедьяров — по 1,5 очка из 2-х, 4-6. Л. Аронян, А. Грищук, Дин Лижэнь — по 1, 7. С. Карякин — 0,5, 8. У. Со — 0.

В третьем туре, который состоится в понедельник, 12 марта, встречаются: Карякин — Грищук, Аронян — Крамник, Каруана — Мамедьяров, Со — Лижэнь. Начало игры в 17:00 мск.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице шахмат, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».