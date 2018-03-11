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Российского футболиста задавили в Китае

Бывший российский футболист погиб в Китае в результате ДТП

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Бывший футболист Владимир Герасимов Официальный сайт «Металлурга» из Выксы
Бывший футболист Владимир Герасимов
Российский футболист Владимир Герасимов был сбит машиной в Китае в ночное время суток и два часа пролежал на дороге. Когда подоспела помощь, было уже поздно, — игрок скончался.

В Китае погиб российский футболист Владимир Герасимов, завершивший спортивную карьеру несколько лет назад.

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Трагический инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта 2018 года. 28-летний россиянин ехал на скутере, когда его на полной скорости сбил автомобиль. Водитель машины, опасаясь последствий, поспешил скрыться с места происшествия, даже не вызвав службу скорой помощи.

Поскольку трагедия произошла ночью, пострадавшего долго не могли заметить. Как сообщается на сайте клуба «Металлург» из города Выкса, за который Герасимов выступал в 2013 году, россиянину не могли оказать медицинскую помощь в течение двух часов с момента проиcшествия.

Когда экс-футболиста, наконец, попытались спасти, было уже поздно. Виновник смерти Герасимова до сих пор не обнаружен. В настоящее время решается вопрос с транспортировкой тела бывшего футболиста в Россию. Семья безвременно ушедшего спортсмена ведет сбор средств на эту недешевую операцию.

Спортивная карьера Герасимова длилась восемь лет — с 2007 по 2015 год. Он являлся воспитанником академии московского «Локомотива», однако за первую команду родного клуба дебютировать так и не смог.

По завершении обучения Герасимов продолжил выступать за коллективы из третьего по силе дивизиона страны — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В России игрок выходил на поле в составе «Калуги», «Волчанин-Ратмира», «Ники», «Спартак-Авто», «Столицы», «Металлурга» из Выксы и «Металлурга» из Королева. Кроме того, футболист однажды съездил в заграничную командировку в Чехию, где выступал за пражский клуб «Богемианс».

Высшими достижениями Герасимова в карьере стали бронза и серебро чемпионата России среди команд третьей лиги.

Пробиться на уровень выше так и не получилось, и Владимир принял решение уйти из профессионального спорта в 26 лет, чтобы найти новый путь в жизни.
К сожалению, спустя всего два года этот путь внезапно оборвался.

Совсем недавно мир потрясла еще одна смерть футболиста — совершенно неожиданно, в 31 год, скончался капитан итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, выступавший также за сборную страны. Защитник ушел из жизни во сне в ночь с 3 на 4 марта.

Уже после вскрытия тела стало ясно, что Астори, которого в свое время очень хотел завербовать московский «Спартак», скончался из-за брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм,

а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту). При этом врачам до сих пор не удалось выяснить, как долго Давиде страдал от данного недуга — на исследование этого вопроса уйдут месяцы.

Футбольная общественность Италии оказалась глубоко шокирована внезапным уходом Астори. «Фиорентина» и «Кальяри», за который защитник выступал на протяжении семи сезонов, пообещали изъять из обращения 13-й номер в память о безвременно ушедшем спортсмене. «Фиалки» также сообщили, что семья футболиста получит всю его зарплату по новому контракту, переговоры о котором находились в самом разгаре, когда стало известно о смерти Астори.

Все оставшиеся матчи 27 тура чемпионата Италии были перенесены на более поздний срок, включая дерби «Интер» — «Милан».

Трогательное прощание с игроком состоялось 8 марта. На траурную церемонию прибыли многие звезды итальянского и всего мирового футбола,

в том числе представители туринского «Ювентуса», который буквально накануне бился в Лондоне за попадание в четвертьфинал Лиги чемпионов против местного «Тоттенхэма». Стоит ли говорить, что тяжелую викторию над «шпорами» с общим счетом 4:3 чемпионы Италии посвятили именно Астори.

Нет сомнений, что такой же жест совершили игроки «Фиорентины», которые в первом матче после смерти своего капитана одержали победу над «Беневенто» в 28 туре Серии А (1:0). К слову, итальянский защитник «Зенита» Доменико Кришито посвятил Астори свой гол в ворота немецкого «РБ Лейпцига» в 1/8 финала Лиги Европы (1:2).

Пожалуй, самое трогательное прощание с Давиде написал полузащитник «Фиорентины» Риккардо Сапонара.

«Капитан, мой капитан. Почему ты не пришел на общий завтрак? Почему ты не забрал свои тапочки из комнаты Спортьелло? Почему не пришел выпить апельсиновый сок, как ты обычно это делаешь?

Нам будут говорить, что жизнь продолжается и мы должны смотреть вперед и прийти в себя, но каково это будет без тебя?

Кто зайдет в столовую утром, чтобы обрадовать нас своей улыбкой? Кто с любопытством спросит, чем мы занимались вчера вечером, чтобы вместе посмеяться?

Вернись, нам нужно досмотреть «Ла-Ла Ленд» и поговорить о нем.

Вернись во Флоренцию, тебя ждут там, чтобы продлить контракт с клубом и таким образом признать все то доброе и позитивное, что ты даришь нам постоянно. Выйди из этой проклятой комнаты, мы ждем тебя завтра на тренировке», —

написал Сапонара в своем инстаграме вскоре после смерти Астори.

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