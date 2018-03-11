«Спартаку» дали высосанный штрафной»

«Спартак» — «СКА-Хабаровск» — 1:0

Московский «Спартак» совершил чудесное восхождение к вершинам турнирной таблицы после того, как отчаянно буксовал в начале своего постчемпионского сезона. Сейчас уже сложно поверить, что красно-белые осенью шли на десятой позиции в чемпионате. Теперь они занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) — прямиком после столичного «Локомотива».

В 22-м туре национального первенства «гладиаторы» одолели дальневосточный «СКА-Хабаровск», в некоторой степени отомстив за ничью в первом круге (0:0) на выезде, когда они нанесли 31 удар по воротам, но так и не смогли забить.

На этот раз на помощь пришел Фернандо со своим прекрасным исполнением штрафных. Бразилец зарядил мяч в ворота от крестовины, принеся «Спартаку» победу на 90-й минуте встречи.

Реклама

По завершении матча главный тренер красно-белых Массимо Каррера вспомнил о чемпионском сезоне, где в нескольких случаях его подопечные добывали победу на последних минутах.

«Конечно, эта встреча напомнила мне прошлогодние игры «Спартака». Довольно трудно бороться с такими командами, которые строят «крепость» у своих ворот.

Жаль, что мы не забили с пенальти (Квинси Промес не сумел переиграть голкипера гостей Александра Довбню на 29-й минуте — «Газета.Ru»), тем не менее мы продолжали навязывать свой футбол и сумели «дожать» соперника», — заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».

Также Каррера рассказал о своих эмоциях в ожидании решающего удара Фернандо со штрафного.

«Может, я и не испытывал предчувствия гола Фернандо, но я очень надеялся на это, ведь в первом тайме ему уже почти удалось забить. В таких играх, если не удается выйти вперед сразу, то можно решить исход матча со «стандартов», — отметил наставник москвичей.

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов заявил, что злополучный для его команды штрафной был «придуман» судьей.

«Спартак» создал немало моментов, подходов, а мы не сумели организовать чего-то в ответ. Это то, что больше всего расстроило. Оборона обороной, но мы планировали выходы в атаку с более точными передачами.

Не хочется говорить нехорошее слово, но это высосанный штрафной на последних минутах.

Когда есть такой исполнитель, как Фернандо, это особенно опасно в концовке. Штрафной, на мой взгляд, был придуман. А гол получился красивый», — заключил Билялетдинов.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков не стал отрицать, что игра получилась действительно «валидольной» для красно-белых:

«За два матча мы, кажется, 80 раз ударили по воротам СКА и очень много шансов не реализовали... Пришлось понервничать и нам, и тренерскому штабу — в общем, валидольный матч.

Для вратаря хабаровчан Довбни «Спартак», видимо, «фартовая» команда».

Однако красно-белые все-таки распечатали заколдованные ворота СКА, и теперь с 41 баллом занимают вторую строчку в таблице РФПЛ.

Хабаровский сюжет, к счастью, не повторился



«Спартак» заслужил эту победу к радости красно-белых болельщиков, среди которых был и наш старейший ветеран Алексей Парамонов.



Читаем https://t.co/6MNJHHmkrB#СпартакСКАХабаровск pic.twitter.com/5oZ9WBXWQC — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 марта 2018 г.

«Ахмат» — ЦСКА — 0:3

Московский ЦСКА тем временем уверенно разобрался с грозненским «Ахматом», наконец, вняв просьбам своего главного тренера Виктора Гончаренко, которые неоднократно повторял, что у команды хромает реализация.

На этот раз армейцы заколотили целых три мяча, причем начало разгрому было положено довольно быстро: Александр Головин отличился уже на шестой минуте,

покатив мяч в угол после передачи от Понтуса Вернблума. Преимущество красно-синих удвоил на 28-й минуте Витиньо, забивший в своем фирменном стиле — точным ударом из-за пределов штрафной.

Точку в матче поставил ветеран клуба Сергей Игнашевич. Высокорослый защитник пробил головой после подачи с углового, почти попав в «девятку», — вратарь не имел шансов с этим справиться.

После встречи наставник армейцев Гончаренко остался доволен игрой своих подопечных в атаке и не забыл отметить грамотные действия голкипера Игоря Акинфеева.

«Думаю, матч был интересным.

Много моментов было создано, в большей степени с нашей стороны. Акинфеев нас несколько раз выручил.

Игра стала открытой после того, как мы забили. Путем перестроения схемы мы стали хорошо действовать в обороне. В полной мере смогли воспользоваться отсутствием основных центральных защитников «Ахмата», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Специалист также отказался считать переломным момент с сейвом Акинфеева в середине первого тайма.

«Конечно, Игорь очень часто нас выручает, но, на мой взгляд, и до этого момента, и после мы создавали достаточно ситуаций, чтобы забить самим.

Так что в целом наша победа была одержана абсолютно по делу. Да и как при таком счете можно сказать, что не по делу? Может, «Ахмат» и заслужил один гол, но на страже наших ворот стоит Акинфеев», — подытожил Гончаренко.

Главный тренер грозненцев Михаил Галактионов объяснил разгромное поражение своей команды нехваткой ключевых исполнителей.

«У нас были большие проблемы в обороне из-за дисквалификации Родолфо и Андрея Семенова. К тому же защитник Анхель получил травму в Туле и выбыл на длительный срок, также с повреждением сейчас Филипе Сампайо…

Мы лишились практически всей центральной зоны. Из тех игроков, кто был в строю, отобрали тех, кто имеет хотя бы некоторый опыт игры в обороне»,

— приводит слова Галактионова официальный сайт клуба. — Тем не менее в первом тайме мы создавали неплохие эпизоды, но не реализовали их. ЦСКА — опытная команда с хорошим подбором игроков, они свои шансы использовали, выжали все сто процентов».

По итогам этой встречи ЦСКА набрал 41 очко и оказался на третьей строчке в таблице РФПЛ, уступая по дополнительным показателям «Спартаку», который с таким же количеством баллов занимает второе место.

После встречи рейс с игроками ЦСКА был задержан в аэропорту — по первоначальной информации, из-за угрозы теракта.

К счастью, позднее оказалось, что в здании лишь проходили учения.

Голы Головина, Витиньо и Игнашевича принесли победу в Грозном, которая позволила вернуться в зону Лиги чемпионов! #АхматЦСКА pic.twitter.com/V4g39PvwZC — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 11 марта 2018 г.

***

По завершении воскресных матчей положение лидеров турнирной таблицы чемпионата России выглядит следующим образом: «Локомотив» — первый с 46 очками и матчем в запасе, «Спартак» — на втором месте (41), ЦСКА — на третьем (41), «Краснодар» — на четвертом (40), «Зенит» — на пятом (39).

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».