«Не говорим, что приехали из России и не поем гимн»

Российские спортсмены не смогли занять призовые места во второй соревновательный день Паралимпийских игр в Пхенчхане-2018, откатившись со второго на седьмое место в общемедальном зачете. У нашей команды (выступает под вывеской – «Нейтральные паралимпийские атлеты») в активе три награды: золото биатлонисток Екатерины Румянцевой и Михалины Лысовой, а также серебро их коллеги по оружию Анны Милениной.

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Лидирует в таблице США (4-3-2), на второй строчке – Франция (3-2-1), на третьей – Словакия (3-1-1).

В воскресенье было разыграно восемь комплектов медалей: шесть в горных лыжах и два в лыжных гонках.

Ближе всех к пьедесталу в воскресенье оказалась Марта Зайнуллина, выступившая в лыжной гонке на 12 км для сидячих спортсменок.

Россиянка закончила соревнование на четвертом месте с отставанием от победительницы в 53 секунды. Бронзовый призер преодолела дистанцию на четыре секунды быстрее. Надежда Федорова финишировала пятой, Ирину Гуляева – шестой, Мария Иовлева – седьмой, Акжана Абдикеримова – 16-й.

Эта спортсменка призналась, что ей тяжело выступать из-за недопуска мужской лыжно-биатлонной команды, а также старшего тренера Ирины Громовой.

«Наверное, если бы мне было не с чем сравнивать, я бы чувствовала в Пхенчхане паралимпийский дух. Здесь нет. Самое главное, здесь нет наших мальчиков, здесь нет моего тренера рядом. Она не может ко мне подойти, наблюдает за мной с трибун.

Морально это очень трудная и тяжелая для меня Паралимпиада. Тяжелее, чем Рио-2016, куда меня не пустили.

Это спорт, тем более наш – необычный, для инвалидов. Поэтому все здесь зависит и от классификации. Спорт в принципе не всегда справедлив, большую роль играет удача. У меня нет особых расстройств. Я буду бороться в любом случае!», — сказала Абдикеримова.

Неплохо выступили горнолыжники в супергиганте. Среди спортсменов с физическими особенностями (стоячие) пятое место заняли Алексей Бугаев и Мария Папулова. Александр Алябьев и Алексей Микушин остались 19-м и 26-м.

«Снег ближе к полудню тает, и чем дальше твой стартовый номер, тем медленнее скорость и больше проигрыш. Борьба получается немного неравной, с моим 19-м номером трудно рассчитывать на большее, — объяснил Бугаев. — В следующих дисциплинах у меня рейтинг по пунктам повыше, поэтому я буду, скорее всего, выступать в первой группе. Посмотрим, что получится».

В категории слабовидящих Иван Францев тоже оказался на пятой позиции, а Валерий Редкозубов – сразу за ним.

Смешанная команда по керлингу тем временем после двух поражений (от немцев и корейцев) одолела за семь эндов Финляндию – 12:5. За российскую сборную в Канныне выступают Костантин Курохтин, Марат Романов, Андрей Мещеряков, Александр Шевченко и Дарья Щукина.

«Мы постарались учесть ошибки, которые допустили в первых двух играх, и результат не заставил себя ждать, — сказал Шевченко. — Был по ходу игры небольшой спад, но после перерыва мы перестроились, были на эмоциональном подъеме, выполнили установку тренера и выиграли этот матч».

В понедельник наши керлингисты встретятся с норвежцами и американцами.

По словам члена совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаила Терентьева, организаторы и функционеры «тщательно контролируют выполнение российской делегацией правил, озвученных критериев» и, в частности, проверяют соблюдение запрета на использование национальной символики.

Ограничительные меры, однако, не мешают представителям России поддерживать атлетов в разрешенных рамках.

«Мы не говорим, что приехали из России, не показываем национальные символы, флаг, не поем гимн. Обстановка в связи с этим весьма нервозная, потому что постоянно излишний контроль за каждым атлетом», — поведал Терентьев.

Он также рассказал о многочисленных проверках россиян на допинг, причем особенным вниманием пользуются призеры.

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