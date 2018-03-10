«Россиянам надо подучить английский перед ЧМ-2018»

«Краснодар» не сумел вырвать победу в гостях у московского «Динамо» в 22 туре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), несмотря на несколько убойных моментов во втором тайме, включая удар Вандерсона в штангу, после которого мяч прокатился по самой ленточке, но так и не зашел в створ.

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Теперь положение черно-зеленых на втором месте турнирной таблицы стало довольно шатким: в случае победы в этом туре их могут обогнать сразу три команды — московские «Спартак» с ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

После матча «Газете.Ru» удалось эксклюзивно пообщаться с одним из лидеров «Краснодара» — уругвайским полузащитником Маурисио Перейрой,

который рассказал, что помешало его команде победить, каково теперь ее положение в турнирной таблице, а также о том, как люди из Уругвая готовятся приезжать на чемпионат мира в Россию, и что нашей стране надо подтянуть, чтобы быть на сто процентов готовой к мундиалю.

— «Краснодар» имел множество моментов во втором тайме, но так и не сумел забить…

— Согласен, я думаю, что мы играли лучше «Динамо» во второй половине встречи и создали достаточно возможностей, чтобы выйти вперед, однако нам в некоторой степени не повезло. К тому же погодные условия оставляли желать лучшего — постоянно шел снег, да и поле было не самого хорошего качества… Все это не играло нам на руку.

— Почему «Краснодар» не смог решить вопрос с забитым мячом в первом тайме? В эти 45 минут моментов почти не было.

— По моему мнению, «Динамо» до перерыва сконцентрировалось на обороне и организованно держало большие силы сзади. Во втором они несколько раскрепостились, и нам стало проще.

— Вы и Федор Смолов вышли на поле в шапках, в отличие от остальных футболистов, и часто оказывались вдвоем в высоком прессинге так, что издали вас было не отличить. Шапка — это признак лидера в «Краснодаре»?

— Да-а, именно так (смеется)! На самом деле нам просто было очень холодно. Уши невероятно мерзли при такой температуре, и снег лез в глаза! Это отвлекало от матча, поэтому мы утеплились как могли.

На нашем родном стадионе в Краснодаре мы никогда не играем в таких условиях. Думаю, если бы матч проходил на нашей арене, то результат получился бы совсем другим.

— После этой ничьей «Краснодар» с 40 очками находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Учитывая, что первые три команды проходят в Лигу чемпионов, вы довольно близки к этой цели…

— На самом деле все еще не так радужно. В верхней части таблицы все команды идут очень тесно друг от друга, между нами разница в одно-два очка, так что все может поменяться в любой момент. В этом сезоне у нас уже были сложности, но мы преодолели их, немного поменяв наш стиль игры. Будем надеяться, что и в дальнейшем у нас все будет превосходно.

— Поговорим немного о чемпионате мира? Сборная Уругвая примет в нем участие, и наверняка приедет немало болельщиков из вашей страны и из всей Латинской Америки.

— Люди в моей стране очень любят футбол, но я думаю, что в Россию на мундиаль доедут немногие — все-таки ваша страна находится довольно далеко от моей родины.

А те, кто решится на это путешествие, с почти стопроцентной вероятностью посетят три города — Екатеринбург, Ростов и Самару, поскольку именно в них сборная Уругвая проведет три матча группового этапа против Египта, Саудовской Аравии и России.

— Ну что, сборная Уругвая готовится к матчу с Россией?

— Да, меня уже спрашивали мои друзья из сборной о вашей команде — в том числе, из тренерского штаба (улыбается).

Кстати, если говорить о городах группового этапа, то из трех перечисленных мне особенно нравится по красоте Екатеринбург. В остальном, я бы посоветовал посетить также Москву и Санкт-Петербург. Там прекрасные стадионы, да и сами города безумно красивые.

Если что, Краснодар я не включаю в список для обязательного посещения только потому, что он не будет принимать матчи чемпионата мира.

— Но зато на базе футбольного клуба «Краснодар» будет тренироваться сборная Испании...

— Да, я хотел бы сказать, что на этой базе есть абсолютно все необходимое для футболистов — прекрасные поля с натуральным газоном, отличные условия для проживания, тренажерные залы… В общем, это очень хороший выбор сборной Испании.

— В целом, насколько Россия сейчас готова к тому, чтобы принимать чемпионат мира?

— Хмм… наверное, не хватает только некоторых последних штрихов.

Я бы отметил, что россиянам нужно немного подучить английский язык, чтобы иностранцам было проще объясняться, когда они приедут на матчи в самые разные города страны.

А в остальном Россия вполне готова к чемпионату мира.

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