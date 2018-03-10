Выводы после провала: Шарапова рассталась с тренером

Курсы валют$ 56.66 (+0.007) 69.72 (+0.019)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
0:1
закончен
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
3:0
закончен
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
0:3
закончен
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
1:3
закончен
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
5:0
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
0:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:4 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
4:2
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
2:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:0
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
111:125
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
108:99
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:117
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
115:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
110:107
закончен
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
91:77
закончен
20:00
УНИКС Бавария
80:73
закончен
21:00
Будучность Дарушшафака
71:78
закончен
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
59:80
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
101:76
закончен
21:00
Жальгирис Фенербахче
78:85
закончен
22:00
Олимпиакос Бамберг
87:79
закончен
23:00
Барселона Црвена Звезда
88:54
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира
19:45
Спринт, 7,5 км
1
Домрачева (Белоруссия)
10.56,8 (1)
2
Хильдебранд (Германия)
+0,5 (0)
3
Витоцци (Италия)
+5,5 (1)
закончен
Олимпизм /
12:30
В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
3:2
закончен
16:30
Динамо МКраснодар
0:0
закончен
19:00
ТосноРубин
0:1
закончен
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
1:2
закончен
18:15
СевильяВаленсия
0:2
закончен
20:30
ХетафеЛеванте
0:0
перерыв
22:45
МалагаБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
2:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
0:0
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
1:4
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
0:3
закончен
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
2:0
перерыв
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
6:0
закончен
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
3:0
закончен
17:30
ГертаФрайбург
0:0
закончен
17:30
Ганновер-96Аугсбург
1:3
закончен
20:30
БайерБоруссия М
1:0
перерыв
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
5:0
закончен
22:00
БордоАнже
не начался
22:00
ДижонАмьен
не начался
22:00
ЛилльМонпелье
не начался
22:00
НантТруа
не начался
22:00
РеннСент-Этьен
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
1:0
закончен
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
1:0
закончен
13:00
Крылья СоветовТюмень
2:0
закончен
13:00
Зенит-2Енисей
0:3
закончен
14:00
ШинникХимки
2:0
закончен
14:00
ОлимпиецСибирь
1:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
1:0
закончен
15:00
Авангард КВолгарь
1:0
закончен
16:00
ФакелБалтика
0:1
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
1:2
закончен
18:00
АлександрияЧерноморец
0:0
закончен
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевАвангард
2:1
закончен
14:30
ТракторНефтехимик
4:3
закончен
15:00
АвтомобилистМеталлург Мг
1:4
закончен
17:00
Ак БарсАмур
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
3:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
1:2
закончен
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
2:1
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
2:5
закончен
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
0:0
1 период
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
0:1
1 период
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
0:0
1 период
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
1:0
1 период
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
99:83
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
112:87
закончен
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
108:105
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
78:95
закончен
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
120:112
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
97:116
закончен
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
125:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
125:108
закончен
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
94:88
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
116:102
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
15:40
Супермикст
1
Франция
33:29,1
закончен
18:45
Смешанная эстафета
1
Италия
1:15.08,3 (1+13)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат мира среди юниоров
17:00
Одиночницы, произвольная программа
1
Трусова (Россия)
153.49
2
Косторная (Россия)
135.76
3
Ямашита (Япония)
128.38
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
РостовЗенит
не начался
16:30
АхматЦСКА
не начался
19:00
Спартак МСКА-Хабаровск
не начался
Испания / Примера
14:00
ЭспаньолРеал Сосьедад
не начался
18:15
Атлетико МСельта
не начался
20:30
Лас-ПальмасВильярреал
не начался
22:45
Атлетик БЛеганес
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФиорентинаБеневенто
не начался
17:00
БолоньяАталанта
не начался
17:00
КальяриЛацио
не начался
17:00
КротонеСампдория
не начался
17:00
СассуолоСПАЛ
не начался
17:00
ЮвентусУдинезе
не начался
20:00
ДженоаМилан
не начался
22:45
Интер МНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
16:30
АрсеналУотфорд
не начался
19:00
БорнмутТоттенхэм Хотспур
не начался
Франция / Лига 1
17:00
ГенгамНицца
не начался
19:00
ЛионКан
не начался
23:00
ТулузаМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартРБ Лейпциг
не начался
20:00
Боруссия ДАйнтрахт Ф
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыОлимпик Д
не начался
18:00
МариупольЗаря
не начался
20:30
Динамо КВерес
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Сан-Хосе ШарксВашингтон Кэпиталз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
06:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
19:30
Чикаго БлэкхоуксБостон Брюинз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
не начался
03:30
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Даллас МавериксМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
не начался
20:00
Нью-Йорк НиксТоронто Рэпторс
не начался
22:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
22:30
Миннесота ТимбервулвзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
23:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Химки
не начался
15:30
Парма Цмоки-Минск
не начался
Теннис
Ролан Гаррос Уимблдон US Open Australian Open

Выводы после провала: Шарапова рассталась с тренером

Почему Шарапова ушла от своего тренера Гренефельда

Российская теннисистка Мария Шарапова РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова
Теннисистка Мария Шарапова рассталась со своим тренером Свеном Гренефельдом, с которым работала на протяжении четырех лет. В последнее время спортивные результаты россиянки удручали — три поражения подряд и вылет из трех турниров на ранней стадии привели к самой затяжной черной полосе в карьере теннисистки с 2015 года.

Российская теннисистка Мария Шарапова после четырех лет сотрудничества приняла решение расстаться со своим голландским тренером Свеном Гренефельдом.

Реклама

Информация об этом появилась на официальном сайте спортсменки.

«После четырех успешных и полных вызовов лет сотрудничества, я бы хотела поблагодарить Свена за невероятную преданность, рабочую этику и, самое главное, за дружбу, которая возникла между нами

и которая будет существовать дальше, уже вне рамок этого спортивного партнерства. Хотя мы оба решили, что пора пойти разными путями, мне очень повезло, что Свен был лидером моей команды последние четыре года», — заявила Шарапова.

Гренефельд также тепло попрощался со своей знаменитой ученицей.

«Мария — одна из самых трудолюбивых и профессиональных теннисисток, с которыми мне когда-либо доводилось работать.

Ее сила и бойцовский характер по-прежнему будут оставаться той мощью, с которой необходимо считаться. Я глубоко уважаю ее как игрока и как личность», — подчеркнул специалист.

Этот спортивный тандем сложился в 2013 году, после того, как Шарапова прекратила сотрудничество с Джимми Коннорсом — американским тренером, который сам когда-то был первой ракеткой мира, однако как наставник оказался не лучшим выбором.

Коннорс потребовал такой гонорар за свои услуги, что теннисистке казалось, что он «получил доступ к ее банковскому счету с возможностью снимать нелимитированные суммы», как пишет Шарапова в своей автобиографии.

При этом тренировки выглядели бессистемными. «В них не было ни структуры, ни какого-либо плана, а упражнения для них выбирались на ходу. Я часами била по мячу, стоя в центре корта. Он велел мне следить за тем, чтобы мимо меня не пролетел ни один мяч — неважно, летел он в площадку или в аут», — рассказывала спортсменка.

После первого же совместного турнира, в котором Шарапова уступила в стартовом круге, она распрощалась с Коннорсом и, взяв отдых на несколько месяцев, чтобы решить проблемы с прооперированным плечом, занялась поисками другого наставника.

С Гренефельдом они впервые встретились в лобби отеля в Нью-Йорке во время Открытого чемпионата США, в котором Мария еще не принимала участия из-за болей в руке.

По словам теннисистки, ей было важно найти такого наставника, который вдохнул бы жизнь в ее тренировки, а сам специалист искал предельно мотивированную подопечную, так как «не хотел отказываться от своей жизни, чтобы стать частью чужого прощального тура».

Однако Мария, которой тогда было почти 30, поразила его ответом на вопрос «Ради чего ты всем этим занимаешься?», сказав: «Чтобы одолеть их всех!». После этого пара поняла, что сработается.

По собственному признанию Шараповой, она трудилась с этим тренером больше, чем когда-либо в своей жизни, поскольку с возрастом тело требовало вдвое больше сил для того, чтобы поддерживать привычную физическую форму.

«Он мой поверенный, советчик, друг», — говорила россиянка о Гренефельде, а тот представлял себя в инстаграме как «гордый тренер Шараповой».

Will it happen today @tianjinopen due to rain matches won't start before 12:30

Публикация от Sven Groeneveld (@sventennis)

Вместе они добились последней на данный момент победы Шараповой в турнире «Большого шлема» — теннисистка взяла «Ролан Гаррос» в 2014 году, одолев в финале Симону Халеп, которая сейчас является первой ракеткой мира.

Вместе они дошли до финала Открытого чемпионата Австралии в 2015-м.

Вместе они пережили допинговый скандал с мельдонием в 2016-м, отстранение Шараповой от тенниса на 15 месяцев и нелегкое возвращение.

Однако в последнее время результаты тандема перестали радовать. Россиянка проиграла три матча подряд, покидая турниры на ранней стадии. В последний раз такая черная полоса настигала спортсменку в 2015 году.

В январе 2018-го Мария вылетела с Australian Open в третьем круге, уступив 16-й ракетке мира на тот момент Анжелике Кербер со счетом 1:6, 3:6. В феврале на турнире в Дохе она проиграла в первом раунде Монике Никулеску (92) — 6:4, 4:6, 3:6, а в марте не смогла преодолеть стартовый круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив 22-летней Наоми Осаке (44) — 4:6, 4:6.

Из-за таких результатов Шарапова покинула топ-50 рейтинга WTA, опустившись на 53-е место.

«Возможно, десять лет назад можно было легко пройти пару раундов, но сейчас так не получится.

Все работают, — отметила Мария после последнего поражения в интервью для сайта Вnpparibasopen.com. — Конечно, я хотела добиться успеха в Индиан-Уэллсе, и не только потому, что уже побеждала здесь, но и из-за менталитета бывшей чемпионки и бойца, который хочет вновь добиться успеха.

Осака — восходящая звезда, которая здорово играет. У нее отличная скорость, она выполняет глубокие удары и мощно подает. Нужно привыкнуть к ее стилю игры».

Кто теперь займет вакантное место тренера, пока неизвестно. Пока Шарапова хранит молчание и продолжает упорно работать — в одиночестве.

Not all rainbows and butterflies but have to get the work done

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице тенниса, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».