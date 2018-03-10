Выводы после провала: Шарапова рассталась с тренером

Российская теннисистка Мария Шарапова после четырех лет сотрудничества приняла решение расстаться со своим голландским тренером Свеном Гренефельдом.

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Информация об этом появилась на официальном сайте спортсменки.

«После четырех успешных и полных вызовов лет сотрудничества, я бы хотела поблагодарить Свена за невероятную преданность, рабочую этику и, самое главное, за дружбу, которая возникла между нами

и которая будет существовать дальше, уже вне рамок этого спортивного партнерства. Хотя мы оба решили, что пора пойти разными путями, мне очень повезло, что Свен был лидером моей команды последние четыре года», — заявила Шарапова.

Гренефельд также тепло попрощался со своей знаменитой ученицей.

«Мария — одна из самых трудолюбивых и профессиональных теннисисток, с которыми мне когда-либо доводилось работать.

Ее сила и бойцовский характер по-прежнему будут оставаться той мощью, с которой необходимо считаться. Я глубоко уважаю ее как игрока и как личность», — подчеркнул специалист.

Этот спортивный тандем сложился в 2013 году, после того, как Шарапова прекратила сотрудничество с Джимми Коннорсом — американским тренером, который сам когда-то был первой ракеткой мира, однако как наставник оказался не лучшим выбором.

Коннорс потребовал такой гонорар за свои услуги, что теннисистке казалось, что он «получил доступ к ее банковскому счету с возможностью снимать нелимитированные суммы», как пишет Шарапова в своей автобиографии.

При этом тренировки выглядели бессистемными. «В них не было ни структуры, ни какого-либо плана, а упражнения для них выбирались на ходу. Я часами била по мячу, стоя в центре корта. Он велел мне следить за тем, чтобы мимо меня не пролетел ни один мяч — неважно, летел он в площадку или в аут», — рассказывала спортсменка.

После первого же совместного турнира, в котором Шарапова уступила в стартовом круге, она распрощалась с Коннорсом и, взяв отдых на несколько месяцев, чтобы решить проблемы с прооперированным плечом, занялась поисками другого наставника.

С Гренефельдом они впервые встретились в лобби отеля в Нью-Йорке во время Открытого чемпионата США, в котором Мария еще не принимала участия из-за болей в руке.

По словам теннисистки, ей было важно найти такого наставника, который вдохнул бы жизнь в ее тренировки, а сам специалист искал предельно мотивированную подопечную, так как «не хотел отказываться от своей жизни, чтобы стать частью чужого прощального тура».

Однако Мария, которой тогда было почти 30, поразила его ответом на вопрос «Ради чего ты всем этим занимаешься?», сказав: «Чтобы одолеть их всех!». После этого пара поняла, что сработается.

По собственному признанию Шараповой, она трудилась с этим тренером больше, чем когда-либо в своей жизни, поскольку с возрастом тело требовало вдвое больше сил для того, чтобы поддерживать привычную физическую форму.

«Он мой поверенный, советчик, друг», — говорила россиянка о Гренефельде, а тот представлял себя в инстаграме как «гордый тренер Шараповой».

Вместе они добились последней на данный момент победы Шараповой в турнире «Большого шлема» — теннисистка взяла «Ролан Гаррос» в 2014 году, одолев в финале Симону Халеп, которая сейчас является первой ракеткой мира.

Вместе они дошли до финала Открытого чемпионата Австралии в 2015-м.

Вместе они пережили допинговый скандал с мельдонием в 2016-м, отстранение Шараповой от тенниса на 15 месяцев и нелегкое возвращение.

Однако в последнее время результаты тандема перестали радовать. Россиянка проиграла три матча подряд, покидая турниры на ранней стадии. В последний раз такая черная полоса настигала спортсменку в 2015 году.

В январе 2018-го Мария вылетела с Australian Open в третьем круге, уступив 16-й ракетке мира на тот момент Анжелике Кербер со счетом 1:6, 3:6. В феврале на турнире в Дохе она проиграла в первом раунде Монике Никулеску (92) — 6:4, 4:6, 3:6, а в марте не смогла преодолеть стартовый круг турнира в Индиан-Уэллсе, уступив 22-летней Наоми Осаке (44) — 4:6, 4:6.

Из-за таких результатов Шарапова покинула топ-50 рейтинга WTA, опустившись на 53-е место.

«Возможно, десять лет назад можно было легко пройти пару раундов, но сейчас так не получится.

Все работают, — отметила Мария после последнего поражения в интервью для сайта Вnpparibasopen.com. — Конечно, я хотела добиться успеха в Индиан-Уэллсе, и не только потому, что уже побеждала здесь, но и из-за менталитета бывшей чемпионки и бойца, который хочет вновь добиться успеха.

Осака — восходящая звезда, которая здорово играет. У нее отличная скорость, она выполняет глубокие удары и мощно подает. Нужно привыкнуть к ее стилю игры».

Кто теперь займет вакантное место тренера, пока неизвестно. Пока Шарапова хранит молчание и продолжает упорно работать — в одиночестве.

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