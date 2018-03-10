Надежды России разбились о Цветкова

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«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
Все, завершилась смешанная эстафета. Италия — первая, Украина — вторая, Норвегия — третья. Россия четвертая всего лишь, хотя Кайшева, Виролайнен и Малышко даже лидировали... на последнем круге избранный финишером Цветков просто встал. И это не вина его, а беда.
Эх, теряет Россия шансы на медали, спор идет уже без Цветкова. Смертельно устал россиянин, хотя такая шикарная возможность была...
Кажется, Цветков закислился... Очень сложно ему. Отстает Максим.
Хофер на первое место вырвался. И это после штрафного круга Вирер!
«Максим, Максим!» — скандируют трибуны.
Отметку 6,1 км проходят биатлонисты. 1,5 км до финиша осталось.
Долль из Германии между тем на круг. Вообще многие крутые провалились.
В такой последовательности ушли спортсмены: Пидручный, Бе, Хофер, Цветков. Трое последних — прямо одновременно. Будет финишный спурт!
Пять из пяти! Но украинец Пидручный уже умчался, надо догонять!!!
Итак, вот и огневой рубеж...
Отсечку 3,6 км прошла группа лидеров, впереди рубеж 4,3 км. Вот его проходит Цветков и его преследователи .
Все в этой гонке решит заключительная, восьмая стрельба. И это будет стойка.
Немного у Хофера и украинца Дмитрия Пидручного он выигрывает, но все же! Тарьей Бе чуть-чуть отвалился.
Стреляют биатлонисты, и Цветков без промахов закрывает свои мишени! Лидером уходит на лыжню.
Тарьей Бе, Лукас Хофер и Цветков — такова тройка на данный момент. С грандами придется сражаться Максиму.
Очень высоки шансы на медали у россиян.
Ну и Дмитрий своего «молодца» получает!
Третьим передает эстафету Малышко! Его отставание — чисто символическое на самом деле.
Совсем немного осталось продержаться участникам третьего этапа. Финишеры уже готовы, у нас Цветков побежит, капитан сборной России.
Ну что же, отыгрывает Малышко свою оплошность. На отметке 6,8 км — 1,6 сек уступает норвежцу, третьим идет.
Очень важно, что бежит сегодня Дмитрий. Возможно, отыграет что-то на остатке своего этапа.
Из восьми все-таки закрыл. Но лишь четвертый теперь Малышко. Задавал его груз ответственности.
Пятым выстрелом промазал... Дополнительным патроном не попал, вторым — тоже... Эх...
Стойка для Малышко, шестая стрельба этой эстафеты...
На стадион заходит Дмитрий. Норвежец за ним — в 18,2 сек!
Лыжи у него явно идут как надо. На второе место выбрался норвежец Л'Абе Лунд. Прима — третий.
Не ясно, откуда что взялось, но Малышко только увеличивает преимущество... 12,6 выигрывал он на отметке 3,6 км и уже 16 — на 4,3.
Словно из пулемета отработал Малышко. И ушел не просто лидером, а еще и с преимуществом в 8 секунд над украинцем Примой!
Первая стрельба... Для мужчин первая.
Перевалила гонка за экватор. По итогам первой половины Россия — на пьедестале почета. Женщины отработали даже лучше, чем можно было от них ожидать.
На отметке 1,1 км Малышко четвертый с отставанием от норвежца в 2 секунды.
Малышко, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, забрал эстафету у Виролайнен. И Дарью тоже приветствуют выкриками «Молодец».
На третьем месте украинка Вита Семеренко.
Ну что же, утратила Виролайнен лидерство... На 5,3 км уступает Фиалковой 0,8 сек. Второй идет. Вот бы так и передать...
«Все прошло не так плохо, я не абсолютно не довольна. Первым выстрелом не сориентировалась, но потом ветер стих и стало нормально. Не очень хорошая ситуация произошла при передаче эстафеты. Потеряла время, потому что мне послышалось, что я не туда поехала. Пока разбиралась, время было потеряно. Не получилось передать первой поэтому...», — заявила Кайшева в эфире «Матч ТВ».
Вот это выступление женщин под конец сезона, ничего не скажешь!
В результате Виролайнен уходит с рубежа на первом месте! Что творится-то!
Ну а Бескон, лидер гонки, уходит на два (!!!) штрафных круга!
Эх, пятым выстрелом мажет Дарья... Но первым же дополнительным патроном попадает, молодец!
Стойка! Известно, что это камень преткновения Виролайнен... Посмотрим.
На четвертую стрельбу Виролайнен зайдет четвертой. 15,4 сек «горит» она Бескон.
Эх, все же начинает отставать, сбавлять Виролайнен. а в лидерах — Бескон и итальянка Лиза Витоцци.
Третья стрельба в гонке и первая — для Виролайнен. С одним доп. патроном справляется Дарья. Сохраняет себя на третьей строчке, но гандикап вырос до 10 секунд.
Пока «сидит на колесе» Дарья, не отваливается. А те, кто впереди, — сменились. Француженка Бескон и словачка Фиалкова там сейчас.
Слышно российских фанатов сейчас! «Молодец, молодец!» — скандируют они в адрес Кайшевой. Словно в России дело происходит.
Ну что же, состоялась первая смена эстафеты. Виролайнен вышла на трассу. Все шансы у нее есть...
А вот традиционные лидеры порядком намазали.
Снивелировала Кайшева свое отставание. И на отсечке 5,3 км — выходит на первое место, во дела!!!
Трио первых сейчас такое: Меркушина (Украина), Райкова, Кайшева. Кто бы мог подумать! 7,6 сек проигрывает россиянка.
Вновь из шести закрывает в стойке Кайшева!
Быстро идет гонка, уже снова на стадион заезжают биатлонистки. Кайшева — пятая пока, 7,4 сек уступает. А лидер — Эган из США.
У Доротеи Вирер было 3 промаха. 21 секунду она проигрывает, хотя Италия — фаворит.
Ну а вообще 23 команды вышли на старт.
Райкова из Казахстана лидирует после первой стрельбы. Кайшева уступает ей 9 секунд.
Отметим, завтра в Контиолахти состоятся масс-старты.
С одним дополнительным патроном закрыла мишени в лежке Кайшева.
Первый огневой рубеж... Все вместе прибыли участницы.
Кайшева уверенно держится в пелотоне примерно на 6-8 местах.
Пока все идут в общей группе. Ситуацию изменит стрельба.
У нас Кайшева бежит. Начала неплохо, но так всегда и происходит. А вот потом возможны варианты, скажем мягко...
Шестой стартовый номер у России и вторая линия... Дан сигнал к началу!
Много болельщиков на месте событий. В том числе и россияне в массовом количестве.
Это будет последняя смешанная эстафета в текущем розыгрыше Кубка мира. А положение в профильном зачете на данный момент следующее.
Чуть ранее состоялся супермикст, в котором Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли пятое место. Могли претендовать и на большее, но подвели промахи на стрельбе. Жаль, что обоих не будет в смешанной эстафете.
Начало гонки в 18:45 мск.
Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков выступят за Россию в смешанной эстафете 2х6 + 2х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.