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Надежды России разбились о Цветкова

Россия сала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Максим Цветков выступил очень неудачно РИА Новости
Максим Цветков выступил очень неудачно
Российские биатлонисты заняли четвертое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону. Отечественная команда претендовала на призовое место, и даже на победу, однако бежавший на последнем отрезке Максим Цветков очень устал и не смог поддержать финишный спурт противников. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
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20:05

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

20:03

Все, завершилась смешанная эстафета. Италия — первая, Украина — вторая, Норвегия — третья. Россия четвертая всего лишь, хотя Кайшева, Виролайнен и Малышко даже лидировали... на последнем круге избранный финишером Цветков просто встал. И это не вина его, а беда.

20:02

Эх, теряет Россия шансы на медали, спор идет уже без Цветкова. Смертельно устал россиянин, хотя такая шикарная возможность была...

20:01

Кажется, Цветков закислился... Очень сложно ему. Отстает Максим.

20:00

Хофер на первое место вырвался. И это после штрафного круга Вирер!

19:59

«Максим, Максим!» — скандируют трибуны.

19:58

Отметку 6,1 км проходят биатлонисты. 1,5 км до финиша осталось.

19:57

Долль из Германии между тем на круг. Вообще многие крутые провалились.

19:56

В такой последовательности ушли спортсмены: Пидручный, Бе, Хофер, Цветков. Трое последних — прямо одновременно. Будет финишный спурт!

19:55

Пять из пяти! Но украинец Пидручный уже умчался, надо догонять!!!

19:54

Итак, вот и огневой рубеж...

19:52

Отсечку 3,6 км прошла группа лидеров, впереди рубеж 4,3 км. Вот его проходит Цветков и его преследователи .

19:51

Все в этой гонке решит заключительная, восьмая стрельба. И это будет стойка.

19:50

Немного у Хофера и украинца Дмитрия Пидручного он выигрывает, но все же! Тарьей Бе чуть-чуть отвалился.

19:47

Стреляют биатлонисты, и Цветков без промахов закрывает свои мишени! Лидером уходит на лыжню.

19:46

Тарьей Бе, Лукас Хофер и Цветков — такова тройка на данный момент. С грандами придется сражаться Максиму.

19:44

Очень высоки шансы на медали у россиян.

19:43

Ну и Дмитрий своего «молодца» получает!

19:42

Третьим передает эстафету Малышко! Его отставание — чисто символическое на самом деле.

19:40

Совсем немного осталось продержаться участникам третьего этапа. Финишеры уже готовы, у нас Цветков побежит, капитан сборной России.

19:39

Ну что же, отыгрывает Малышко свою оплошность. На отметке 6,8 км — 1,6 сек уступает норвежцу, третьим идет.

19:38

Очень важно, что бежит сегодня Дмитрий. Возможно, отыграет что-то на остатке своего этапа.

19:37

Из восьми все-таки закрыл. Но лишь четвертый теперь Малышко. Задавал его груз ответственности.

19:36

Пятым выстрелом промазал... Дополнительным патроном не попал, вторым — тоже... Эх...

19:35

Стойка для Малышко, шестая стрельба этой эстафеты...

19:34

На стадион заходит Дмитрий. Норвежец за ним — в 18,2 сек!

19:32

Лыжи у него явно идут как надо. На второе место выбрался норвежец Л'Абе Лунд. Прима — третий.

19:30

Не ясно, откуда что взялось, но Малышко только увеличивает преимущество... 12,6 выигрывал он на отметке 3,6 км и уже 16 — на 4,3.

19:28

Словно из пулемета отработал Малышко. И ушел не просто лидером, а еще и с преимуществом в 8 секунд над украинцем Примой!

19:27

Первая стрельба... Для мужчин первая.

19:25

Перевалила гонка за экватор. По итогам первой половины Россия — на пьедестале почета. Женщины отработали даже лучше, чем можно было от них ожидать.

19:24

На отметке 1,1 км Малышко четвертый с отставанием от норвежца в 2 секунды.

19:23

Малышко, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете, забрал эстафету у Виролайнен. И Дарью тоже приветствуют выкриками «Молодец».

19:22

На третьем месте украинка Вита Семеренко.

19:21

Ну что же, утратила Виролайнен лидерство... На 5,3 км уступает Фиалковой 0,8 сек. Второй идет. Вот бы так и передать...

19:20

«Все прошло не так плохо, я не абсолютно не довольна. Первым выстрелом не сориентировалась, но потом ветер стих и стало нормально. Не очень хорошая ситуация произошла при передаче эстафеты. Потеряла время, потому что мне послышалось, что я не туда поехала. Пока разбиралась, время было потеряно. Не получилось передать первой поэтому...», — заявила Кайшева в эфире «Матч ТВ».

19:19

Вот это выступление женщин под конец сезона, ничего не скажешь!

19:18

В результате Виролайнен уходит с рубежа на первом месте! Что творится-то!

19:17

Ну а Бескон, лидер гонки, уходит на два (!!!) штрафных круга!

19:16

Эх, пятым выстрелом мажет Дарья... Но первым же дополнительным патроном попадает, молодец!

19:15

Стойка! Известно, что это камень преткновения Виролайнен... Посмотрим.

19:13

На четвертую стрельбу Виролайнен зайдет четвертой. 15,4 сек «горит» она Бескон.

19:12

Эх, все же начинает отставать, сбавлять Виролайнен. а в лидерах — Бескон и итальянка Лиза Витоцци.

19:10

Третья стрельба в гонке и первая — для Виролайнен. С одним доп. патроном справляется Дарья. Сохраняет себя на третьей строчке, но гандикап вырос до 10 секунд.

19:06

Пока «сидит на колесе» Дарья, не отваливается. А те, кто впереди, — сменились. Француженка Бескон и словачка Фиалкова там сейчас.

19:04

Слышно российских фанатов сейчас! «Молодец, молодец!» — скандируют они в адрес Кайшевой. Словно в России дело происходит.

19:03

Ну что же, состоялась первая смена эстафеты. Виролайнен вышла на трассу. Все шансы у нее есть...

19:00

А вот традиционные лидеры порядком намазали.

19:00

Снивелировала Кайшева свое отставание. И на отсечке 5,3 км — выходит на первое место, во дела!!!

18:59

Трио первых сейчас такое: Меркушина (Украина), Райкова, Кайшева. Кто бы мог подумать! 7,6 сек проигрывает россиянка.

18:58

Вновь из шести закрывает в стойке Кайшева!

18:57

Быстро идет гонка, уже снова на стадион заезжают биатлонистки. Кайшева — пятая пока, 7,4 сек уступает. А лидер — Эган из США.

18:56

У Доротеи Вирер было 3 промаха. 21 секунду она проигрывает, хотя Италия — фаворит.

18:55

Ну а вообще 23 команды вышли на старт.

18:54

Райкова из Казахстана лидирует после первой стрельбы. Кайшева уступает ей 9 секунд.

18:53

Отметим, завтра в Контиолахти состоятся масс-старты.

18:52

С одним дополнительным патроном закрыла мишени в лежке Кайшева.

18:50

Первый огневой рубеж... Все вместе прибыли участницы.

18:49

Кайшева уверенно держится в пелотоне примерно на 6-8 местах.

18:47

Пока все идут в общей группе. Ситуацию изменит стрельба.

18:46

У нас Кайшева бежит. Начала неплохо, но так всегда и происходит. А вот потом возможны варианты, скажем мягко...

18:45

Шестой стартовый номер у России и вторая линия... Дан сигнал к началу!

18:42

Много болельщиков на месте событий. В том числе и россияне в массовом количестве.

18:40

Это будет последняя смешанная эстафета в текущем розыгрыше Кубка мира. А положение в профильном зачете на данный момент следующее.

18:30

Чуть ранее состоялся супермикст, в котором Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли пятое место. Могли претендовать и на большее, но подвели промахи на стрельбе. Жаль, что обоих не будет в смешанной эстафете.

10:30

Начало гонки в 18:45 мск.

10:00

Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Дмитрий Малышко и Максим Цветков выступят за Россию в смешанной эстафете 2х6 + 2х7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.