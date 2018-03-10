Надежды России разбились о Цветкова

«Все прошло не так плохо, я не абсолютно не довольна. Первым выстрелом не сориентировалась, но потом ветер стих и стало нормально. Не очень хорошая ситуация произошла при передаче эстафеты. Потеряла время, потому что мне послышалось, что я не туда поехала. Пока разбиралась, время было потеряно. Не получилось передать первой поэтому...», — заявила Кайшева в эфире «Матч ТВ».