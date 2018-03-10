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Шипулина и Юрлову подвела стрельба

Россия стала пятой в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону

Не получивший приглашения на Игры-2018 российский биатлонист Антон Шипулин РИА Новости
Не получивший приглашения на Игры-2018 российский биатлонист Антон Шипулин
Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли пятое место в сингл-миксте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
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16:17

Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

16:15

Подвела наших спортсменов стрельба. Шипулин пересек финишный створ пятым, можно было рассчитывать минимум на медаль. Ну а отметить стоит австрийцев, которые снова в медалях в сингл-миксте.

16:14

Гигонна финиширует первым! Бё не хватает сил, и он проигрывает серебро Эберхарду.

16:13

Шипулин уже шестой, но от лидеров отстает. Бё и Эберхард гонятся за французом!

16:12

Очень обидные два промаха у Шипулина. Он убегает седьмым. Но шансы еще есть! Сейчас последний круг!

16:08

С одним промахом Шипулин отстрелялся на своем третьем рубеже. Бё промахнулся дважды. По-прежнему пятым бежит Антон.

16:05

В 19-ти секундах от лидера получил эстафету Шипулин! Бё отстает от Антона на 10 секунд!

16:04

Анаис Шевалье из Франции и следом за ней украинка Ирина Варвинец заканчивают стрельбу первой. Но и Юрлова работает четко!

16:00

Юрлова догнала практически Ульсбю, но, возможно, из-за этого завозилась на рубеже, допустив два промаха. В итоге пятой ушла на дистанцию наша спортсменка с отставанием в 17 секунд, а вот норвежка УШЛА НА ШТРАФНОЙ КРУГ!

15:58

Все хорошо пока у норвежцев.

15:56

Идеально сработал Шипулин и на втором рубеже, передав Юрловой эстафету на седьмом месте. Мы в борьбе!

15:54

Йоханнес Бё лидером и в относительном одиночестве подкатил ко второму рубежу.

15:53

Ну что ж, Шипулин уже седьмой и в позиции для атаки!

15:52

Прошла передача эстафеты.

15:52

Антон догнал общую группу и отстрелялся блестяще к тому же!

15:50

На 12-м месте Юрлова после второго рубежа, отставая на 26 секунд от лидера. Сейчас Антону Шипулину придется догонять. Это он умеет.

15:49

Много времени Катя Юрлова потеряла на второй стрельбе. Промахнулась первым выстрелом, затем закрыла четыре мишени подряд, но доппатронами мазала до последнего. Благо, им закрыла мишень и обошлась без штрафных кругов.

15:46

Упорная борьба на трассе, и пока пелотон еще не слишком расслоился.

15:45

Четвертой, вслед за украинкой Варвинец, американкой Данкли и казахстанской спортсменкой Вишневской убежала с рубежа Юрлова!

15:44

Чисто отстрелялась Юрлова!

15:43

К первой стрельбе группа подкатила синхронно. Юрлова подошла 11-й, уступая 4,2 секунды.

15:41

Старт дан!

15:39

Так, в австрийской команде все-таки замена! Вместо Симона Эдера побежит Юлиан Эберхардт!

15:37

Такая гонка проходила только на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, и там победил австрийский дуэт, выступавший в том же составе, что и сегодня. Вторыми были немцы Хинц с Лессером, а третьими финишировали казахи Вишневская и Браун, опередившие французов, да еще каких, — Дорен Абер с Фуркадом! Немного в другом формате эта дисциплина была на рождественской гонке в Гельзенкирхене, и там победили Екатерина Юрлова и Алексей Волков, которого СБР вообще не взял в Контиолахти. Ну и не лишним будет напомнить, что Антон Шипулин позавчера одержал первую победу в сезоне, выиграв спринт!

15:35

Есть как минимум еще три очень интересных дуэта. За сборную Южной Кореи побегут Анна Фролина и Тимофей Лапшин, которым вполне по силам забраться на пьедестал. За Словакию выступят Анастасия Кузьмина и Матей Казар, таким образом, Антон Шипулин будет сегодня соперничать со своей сестрой. Ну и за Японию побегут супруги Фуюко и Микито Татидзаки.

15:30

Вызывают наш интерес команды с постсоветского пространства. За Украину побегут Ирина Варвинец и Артем Тищенко, Казахстан представят Галина Вишневская с Владиславом Витенко, за Белоруссию побегут Динара Алимбекова и Артем Смольский, Регина Ойя и Рене Захна выступят за Эстонию, за Литву побегут Габриэла Лещинскайте и Кароль Добмровски, за Латвию — Байба Бендика и Александр Патриюк.

15:25

За Германию сегодня побегут Ванесса Хинц и Роман Реес, Францию представят Анаис Шевалье и Антонин Гигонна, Швецию — Мона Брурссон и Пеппе Фемлинг, Италию — Федерика Санфилиппо и Томас Бормолини.

15:20

Всего на эстафету сегодня заявлены 26 команд. Фаворитами, помимо нашего дуэта, являются норвежцы (Марте Ульсбю, Йоханнес Бё), чехи (Вероника Виткова, Ондржей Моравец) и, наверное, австрийцы (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер).

15:15

За сборную России побежит наш сильнейший из возможных дуэтов: Антон Шипулин и Екатерина Юрлова. В таком сочетании шансы на медали у нас очень неплохие. Кстати, именно по желанию спортсменов была сформирована такая команда. Шипулин попросил заявить его на сингл-супермикст, а не на смешанную эстафету, и выразил желание бежать в паре именно с Юрловой, безоговорочным лидером нашей женской сборной в этом сезоне.

15:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции гонки в сингл-эстафете в супермиксте с этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. Вместе с вами за развитием событий будет наблюдать Александр Седов.

10:30

Начало гонки в 15:40 мск.

10:00

Екатерина Юрлова-Перхт и Антон Шипулин выступят в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.