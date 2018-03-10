Шипулина и Юрлову подвела стрельба

Такая гонка проходила только на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, и там победил австрийский дуэт, выступавший в том же составе, что и сегодня. Вторыми были немцы Хинц с Лессером, а третьими финишировали казахи Вишневская и Браун, опередившие французов, да еще каких, — Дорен Абер с Фуркадом! Немного в другом формате эта дисциплина была на рождественской гонке в Гельзенкирхене, и там победили Екатерина Юрлова и Алексей Волков, которого СБР вообще не взял в Контиолахти. Ну и не лишним будет напомнить, что Антон Шипулин позавчера одержал первую победу в сезоне, выиграв спринт!