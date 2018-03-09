Футболист из Франции умер во сне

Полузащитник юношеской команды (игроки не старше 19 лет) французского «Тура» Тома Родригес скончался в ночь на девятое марта. Причина ухода юного футболиста пока не установлена. Известно, что атлет умер во сне. Утром его обнаружили в собственной кровати учебного центра клуба без признаков жизни. Страшную находку сделал сосед Родригеса по комнате, сразу же оповестивший о случившемся ночного сторожа.

По факту ЧП открыто судебное расследование. На начало следующей недели назначено вскрытие, которое должно прояснить точную причину смерти.

Из-за трагедии отложен матч «Тура» с Валансьеном» в 29-м туре французской Лиги 2, который должен был состояться в пятницу. Также перенесены игры дочерних команд клуба.

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Все встречи уикенда в двух ведущих дивизионах страны начнутся с минуты молчания в память об очередном внезапно ушедшем из жизни спортсмене.

О случившемся стало известно из официального заявления «Тура», размещенного на официальном сайте клуба. В команде признали, что «разбиты трагедией».

По имеющейся информации, Родригес делал первые шаги в футболе в системе небольшого провинциального клуба «Плато» во французских Пиренеях. После пяти сезонов на юго-западе страны талантливый исполнитель присоединился к «Сен-Годену», а затем — к «Муре» и лишь после этого был замечен скаутами «Тура».

Частью команды из центральной части Франции Родригес стал в начале сезона-2016/17, одновременно заиграв в юношеской сборной U19.

«Его футбольные навыки, драйв и мотивация делали Тома многообещающим игроком с хорошим в профессиональном плане будущим, — указывается в коммюнике. –

Клуб выражает глубокие соболезнования, семье, близким, всем товарищам Тома по команде, друзьям и обещает поддерживать их в эти трудные времена».

Некогда участник сильнейшей французской Лиги 1 «Тур» сейчас переживает не лучшие времена. В прошлом сезоне он едва не вылетел из второго по рангу дивизиона, заняв 16-е место среди 20 команд, а в нынешнем замыкает турнирную таблицу, набрав лишь 14 очков в 28 матчах при разнице забитых и пропущенных мячей «-31». От ближайшего конкурента «Тур» отстает на восемь зачетных баллов: скорее всего, по итогам чемпионата ему придется спуститься еще на уровень ниже.

Смерть Родригеса не первая в спорте за последние дни. В этот же день в Южной Корее в возрасте 35 лет завершил земной путь бронзовый призер Олимпиады-2012 по бадминтону в парном разряде Чон Чжэ Сон. Тело атлета обнаружила жена, а причиной случившегося считают проблемы с сердцем.

4 марта весь футбольный мир шокировала внезапная смерть во сне знаменитого защитника «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори.

31-летний спортсмен прибыл в Удине на игру флорентийцев с местным «Удинезе» и еще накануне трагедии чувствовал себя отлично, играл в видеоприставку и шутил.

Тревогу забили партнеры после того, как в день запланированной игры Астори не вышел на общекомандный завтрак. Проникновение в гостиничный номер капитана «фиалок» подтвердило страшные догадки. Вскрытие определило причиной смерти брадиаритмию — заболевание, при котором нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений падает ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту).

В четверг состоялась церемония прощания, после чего тело Астори было предано земле. Церемонию отпевания провел архиепископ Флоренции кардинал Джузеппе Бетори. У покойного осталась супруга Франческа и дочь Викки.

С траурной речью от лица всей «Фиорентины» выступил полузащитник Милан Бадель.

«Давиде, ты простой, прямой, прагматичный. С глубоким взглядом ты мог попасть в чьи-то глаза и остаться там, — заявил он. — Ты не был похож на всех остальных. Тебе удавалось говорить со всеми нами, показывать нам путь. Ты всегда говорил с открытым сердцем, мотивировал самых молодых и более опытных.

Ты являешься братом и сыном, которого все бы хотели иметь у себя. Твои родители не сделали с тобой ничего неправильного. Ты лучший товарищ по команде, о котором только можно было мечтать.

Как мы можем забыть твой смех, твое чувство юмора? Ты не такой, как все. Ты и есть футбол. Наши мысли сейчас с родителями, твоими братьями, супругой Франческой и дочкой Викки. Ты был человеком и капитаном. По утрам ты был первым, кто включал свет в кабинете физиотерапевта. Ты свет для всех нас. Спасибо, Давиде».

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