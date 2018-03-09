«Больше всего запомнился русский холод»

Московский ЦСКА уступил французскому «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра проходила на стадионе армейцев «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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После встречи расстроенные красно-синие прошли мимо прессы без разговоров, а вот французы нередко останавливались, чтобы поделиться своим мнением о матче.

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось побеседовать с одним из самых ярких нападающих «Лиона» Мариано Диасом, заменившем в составе «ткачей» ушедшего в «Арсенал» Александра Ляказетта.

Своей популярностью Мариано главным образом обязан тому, что выступал за мадридский «Реал», — и прежде всего тем, как он выступал за этот клуб.

Во второй команде «сливочных» — «Кастилье» — игрок сформировался как форвард высокого уровня и в сезоне-2015/16 забил двадцать пять мячей в двадцати девяти матчах, став лучшим бомбардиром Сегунды Б — третьего по силе дивизиона Испании. За такие достижения Мариано был переведен в первую команду, в которой провел сезон-2016/17 и даже получил медаль за победу в Лиге чемпионов, а также приложил руку к триумфу в Примере.

Правда, при Кариме Бензема и Альваро Морате в составе Мариано редко появлялся на поле и принял решение переехать во Францию, о чем ничуть не пожалел: на данный момент доминиканец располагается на четвертом месте в споре бомбардиров Лиги 1 с 16 голами в 27 матчах. Больше только у Радамеля Фалькао, Неймара и Эдинсона Кавани.

После встречи с ЦСКА Мариано вышел из раздевалки с несколько рассеянным видом. Молодой форвард был явно не очень доволен тем, как сложился матч для него лично,

— все-таки отличиться голом так и не получилось.

— Какие впечатления остались у вас от матча с ЦСКА?

— Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными.

— На что в «Лионе» обращали особенное внимание при подготовке к матчу против ЦСКА?

— На то, что армейцы очень хорошо закрываются и в случае надобности быстро возвращаются назад в оборону. Однако мы нашли другой путь — забили со «стандарта»

(защитник французов Марсело на 68-й минуте отличился ударом головой после подачи с углового. — «Газета.Ru»), и, повторюсь, отправляемся домой довольными.

— На кого из предыдущих соперников «Лиона» больше всего похож ЦСКА?

— Уф… даже не знаю, с кем можно было бы сравнить российский клуб. Но совершенно точно, что это очень крепкая команда. У меня нет никаких сомнений, что они заслуживают играть в Лиге Европы.

— Это первый матч в России в вашей карьере. Что произвело на вас наибольшее впечатление в нашей стране?

— Больше всего мне запомнился русский холод. Это что-то… что-то очень сильное.

Но не буду жаловаться. Здесь мне очень понравилось.

— Скоро в России состоится чемпионат мира по футболу. Как бы вы оценили готовность страны к этому мероприятию с точки зрения профессионального футболиста?

— Поиграв в Москве, посмотрев на один из местных стадионов, я думаю, что Россия уже очень хорошо готова к тому, чтобы проводить такое событие, как мундиаль. Вы сможете принять здесь весь мир.

Думаю, все будет в порядке.

— Сезон 2016/17 вы провели в первой команде «Реала», однако затем приняли решение переехать в Лигу 1. Какую разницу почувствовали между этими чемпионатами?

— Что могу особенно выделить, так это то, что во французском чемпионате делается немного больше упора на физическую составляющую футбола, а в Испании любят действовать более технично и много играть в касание. Но в остальном могу сказать, что разница между Примерой и Лигой 1 не так уж велика.

— До перехода в «Лион» вы много лет играли в Испании, выступая за резервную команду мадридского «Реала» — «Кастилью», а до этого — и за более младшие категории «сливочной» академии…

— Я был кантерано «Мадрида», защищал цвета «Кастильи» и был очень-очень счастлив там.

Я действительно доволен тем, что имел возможность расти как футболист в этой академии.

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