«Больше всего запомнился русский холод»

Курсы валют$ 56.67 (-0.386) 69.70 (-0.471)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
КубаньТамбов
0:0
закончен
Лига Европы
21:00
Атлетико М Локомотив М
3:0
закончен
21:00
ЦСКА Лион
0:1
закончен
21:00
Боруссия Д Ред Булл Зальцбург
1:2
закончен
21:00
Милан Арсенал
0:2
закончен
23:05
Лацио Динамо К
2:2
закончен
23:05
РБ Лейпциг Зенит
2:1
закончен
23:05
Марсель Атлетик Б
3:1
закончен
23:05
Спортинг Виктория Пльзень
2:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:5
закончен
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
10:00
АмурАк Барс
1:3
закончен
14:00
АвангардСалават Юлаев
2:4
закончен
17:00
СпартакЦСКА
0:1
закончен
17:00
СеверстальСКА
0:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
77:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
81:94
закончен
22:30
Валенсия Баскония
71:81
закончен
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
92:75
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
84:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
119:121
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
119:110
закончен
04:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
99:110
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
101:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
108:113
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
108:107
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
87:83
закончен
Теннис / Турнир WTA в Индиан-Уэллсе
04:00
1 круг. Осака — Шарапова
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
19:45
Спринт 10 км, мужчины
1
Антон Шипулин (Россия)
23.51,6 (0)
2
3
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
не начался
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
0:3
закончен
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
1:1 (ОТ)
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
2:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
3:2
закончен
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
5:0
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
5:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
0:4
закончен
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
3:4 (Б)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
4:2
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
2:3
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
2:1 (Б)
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
2:0
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
3:1
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
111:125
закончен
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
108:99
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
109:117
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
115:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
110:107
закончен
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
91:77
закончен
20:00
УНИКС Бавария
80:73
закончен
21:00
Будучность Дарушшафака
online
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
101:76
закончен
21:00
Жальгирис Фенербахче
41:31
3 четверть
22:00
Олимпиакос Бамберг
online
23:00
Барселона Црвена Звезда
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира
19:45
Спринт, 7,5 км
1
Дарья Домрачева (Белоруссия)
10.56,8 (1)
2
Франциска Хильдебранд (Германия)
+0,5 (0)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+5,5 (1)
закончен
Олимпизм /
12:30
В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаАнжи
не начался
16:30
Динамо МКраснодар
не начался
19:00
ТосноРубин
не начался
Испания / Примера
15:00
ЭйбарРеал Мадрид
не начался
18:15
СевильяВаленсия
не начался
20:30
ХетафеЛеванте
не начался
22:45
МалагаБарселона
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Манчестер ЮнайтедЛиверпуль
не начался
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунСуонси Сити
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
не начался
18:00
Вест Бромвич АльбионЛестер Сити
не начался
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
не начался
20:30
ЧелсиКристал Пэлас
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияГамбург
не начался
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
не начался
17:30
ГертаФрайбург
не начался
17:30
Ганновер-96Аугсбург
не начался
20:30
БайерБоруссия М
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖМетц
не начался
22:00
БордоАнже
не начался
22:00
ДижонАмьен
не начался
22:00
ЛилльМонпелье
не начался
22:00
НантТруа
не начался
22:00
РеннСент-Этьен
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ТомьДинамо СПб
не начался
11:00
Луч-ЭнергияОренбург
не начался
13:00
Крылья СоветовТюмень
не начался
13:00
Зенит-2Енисей
не начался
14:00
ШинникХимки
не начался
14:00
ОлимпиецСибирь
не начался
14:00
Ротор-ВолгоградСпартак-2
не начался
15:00
Авангард КВолгарь
не начался
16:00
ФакелБалтика
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗиркаСталь К
не начался
18:00
АлександрияЧерноморец
не начался
Италия / Серия А
22:45
ВеронаКьево
не начался
КХЛ / плей-офф
14:30
Салават ЮлаевАвангард
не начался
14:30
ТракторНефтехимик
не начался
15:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Ак БарсАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
03:30
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
не начался
04:30
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
21:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
21:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
21:00
Бостон БрюинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
23:00
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЧикаго Буллз
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:30
Торонто РэпторсХьюстон Рокетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция

«Больше всего запомнился русский холод»

Мариано Диас: в матче с ЦСКА было мало моментов

__is_photorep_included11676619: 1
В Москве состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным ЦСКА и французским «Лионом». К разочарованию российских болельщиков, победа досталась гостям. В интервью «Газете.Ru» форвард «львов» Мариано Диас рассказал, как французам удалось обойти плотную оборону армейцев, поделился мнением о том, насколько Россия готова принимать чемпионат мира — 2018, а также вспомнил времена своих выступлений за мадридский «Реал».

Московский ЦСКА уступил французскому «Лиону» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра проходила на стадионе армейцев «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Реклама

После встречи расстроенные красно-синие прошли мимо прессы без разговоров, а вот французы нередко останавливались, чтобы поделиться своим мнением о матче.

Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось побеседовать с одним из самых ярких нападающих «Лиона» Мариано Диасом, заменившем в составе «ткачей» ушедшего в «Арсенал» Александра Ляказетта.

Своей популярностью Мариано главным образом обязан тому, что выступал за мадридский «Реал», — и прежде всего тем, как он выступал за этот клуб.

Во второй команде «сливочных» — «Кастилье» — игрок сформировался как форвард высокого уровня и в сезоне-2015/16 забил двадцать пять мячей в двадцати девяти матчах, став лучшим бомбардиром Сегунды Б — третьего по силе дивизиона Испании. За такие достижения Мариано был переведен в первую команду, в которой провел сезон-2016/17 и даже получил медаль за победу в Лиге чемпионов, а также приложил руку к триумфу в Примере.

Doblete Histуrico !! #championsyliga

Публикация от Mariano Diaz (@marianodiazmejia)

Правда, при Кариме Бензема и Альваро Морате в составе Мариано редко появлялся на поле и принял решение переехать во Францию, о чем ничуть не пожалел: на данный момент доминиканец располагается на четвертом месте в споре бомбардиров Лиги 1 с 16 голами в 27 матчах. Больше только у Радамеля Фалькао, Неймара и Эдинсона Кавани.

После встречи с ЦСКА Мариано вышел из раздевалки с несколько рассеянным видом. Молодой форвард был явно не очень доволен тем, как сложился матч для него лично,

— все-таки отличиться голом так и не получилось.

— Какие впечатления остались у вас от матча с ЦСКА?

— Разумеется, я очень доволен тем, что нам все-таки удалось увезти из Москвы победу. Счет 1:0 в нашу пользу особенно радует, учитывая, что ответный матч мы проведем дома. Надеюсь, что «Лион» покажет хороший футбол и на нашем родном стадионе.

Если честно, мне как нападающему было немного скучно играть при том небольшом количестве моментов, что были созданы в этом матче.

Но самое главное, что все сложилось в пользу «Лиона», и мы уезжаем удовлетворенными.

— На что в «Лионе» обращали особенное внимание при подготовке к матчу против ЦСКА?

— На то, что армейцы очень хорошо закрываются и в случае надобности быстро возвращаются назад в оборону. Однако мы нашли другой путь — забили со «стандарта»

(защитник французов Марсело на 68-й минуте отличился ударом головой после подачи с углового. — «Газета.Ru»), и, повторюсь, отправляемся домой довольными.

— На кого из предыдущих соперников «Лиона» больше всего похож ЦСКА?

— Уф… даже не знаю, с кем можно было бы сравнить российский клуб. Но совершенно точно, что это очень крепкая команда. У меня нет никаких сомнений, что они заслуживают играть в Лиге Европы.

— Это первый матч в России в вашей карьере. Что произвело на вас наибольшее впечатление в нашей стране?

— Больше всего мне запомнился русский холод. Это что-то… что-то очень сильное.

Но не буду жаловаться. Здесь мне очень понравилось.

— Скоро в России состоится чемпионат мира по футболу. Как бы вы оценили готовность страны к этому мероприятию с точки зрения профессионального футболиста?

— Поиграв в Москве, посмотрев на один из местных стадионов, я думаю, что Россия уже очень хорошо готова к тому, чтобы проводить такое событие, как мундиаль. Вы сможете принять здесь весь мир.

Думаю, все будет в порядке.

— Сезон 2016/17 вы провели в первой команде «Реала», однако затем приняли решение переехать в Лигу 1. Какую разницу почувствовали между этими чемпионатами?

— Что могу особенно выделить, так это то, что во французском чемпионате делается немного больше упора на физическую составляющую футбола, а в Испании любят действовать более технично и много играть в касание. Но в остальном могу сказать, что разница между Примерой и Лигой 1 не так уж велика.

— До перехода в «Лион» вы много лет играли в Испании, выступая за резервную команду мадридского «Реала» — «Кастилью», а до этого — и за более младшие категории «сливочной» академии…

— Я был кантерано «Мадрида», защищал цвета «Кастильи» и был очень-очень счастлив там.

Я действительно доволен тем, что имел возможность расти как футболист в этой академии.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице Лиги Европы, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».