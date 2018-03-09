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04:00
Нью-Орлеан ПеликансВашингтон Уизардс
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05:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Лейкерс
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06:00
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не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
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06:30
Лос-Анджелес КлипперсКливленд Кавальерс
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Полсекунды Домрачевой потрясли мир

Биатлонистка Домрачева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Дарья Домрачева РИА Новости
Дарья Домрачева
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла спринт на первом после Олимпиады-2018 этапе Кубка мира в Контиолахти. Немку Франциску Хильдебранд из Германии она опередила на полсекунды. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.
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20:59

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

20:55

Лучшей из наших становится Виролайнен: у нее 24-е место с двумя промахами и отставание от чемпионки в 1 минуту 09,8 секунды. Кайшева — 25-я (1.12,3/1), Сливко — 37-я (1.28,0/0), Юрлова — 44-я (1.50,2/2), Миронова — 57-я (2.06,3/3).

20:51

Будем подводить итоги. Победительница — Домрачева, второе место за Хильдебранд, третье отошло Витоцци. Этих спортсменок уже никто не сдвинет с призовых мест.

20:48

Виктория оказалась единственной из россиянок, закрывшей все 10 мишеней. Но ногами слаба, слаба...

20:45

Сливко уже на подходе к первой стрельбе проигрывала 36 секунд... Там отработала точно, но это локальное достижение, конечно.

20:40

Расстановка на данный момент.

20:37

Катится к завершению наша гонка. Хотя многие еще даже экватор не прошли. Но все и так понятно...

20:35

Сумасшедшая развязка у этой гонки! На отсечке 6,1 км Хильдебранд выигрывала у Домрачсевой 13,9 сек, однако на финише немка уступила белоруске всего полсекунды!!! Как будто скелетон здесь у нас или бобслей!

20:30

Хильдебранд без потерь прошла обе стрельбы. Посмотрим, на какое место замахнется...

20:27

Сливко еще не стартовала и с ней — десять биатлонисток. Болгарка Стоянова так и не вышла на старт.

20:26

Итальянка Лиза Витоцци у нас среди лидеров. И Франциска Хильдебранд из ГЕрмании, которая имеет все шансы обойти Домрачеву на финише.

20:25

Стреляла-то Кайшева хорошо, но ногами много проигрывает даже своим.

20:23

Переключаемся на остальных наших. Кайшева чисто проходит лежку.

20:22

Кузьмина, в свою очередь, просто «застрелилась»...

20:19

Итак, финишировали Виролайнен (1.09,8 отставания) и Юрлова (1.50,2). Будут они низко по итогам. Но выше Мироновой.

20:16

На отметке 6,1 км лишь Виролайнен из наших имеет гандикап менее минуты.

20:15

У Виролайнен тоже два промаха в стойке. Стойка сегодня — камень преткновения для представителей России.

20:14

Между тем первые стартовые номера уже финишируют. Миронова тоже закончила выступление. Десятое место у нее пока с отставанием в 2.06,3 от Домрачевой. Будем ждать, но белоруска определенно претендует на победу. Более чем на полминуты опережает она ближайшую преследовательницы француженку Дорин-Абер.

20:13

Виролайнен имеет на подходе к стрельбищу лучшее время, чем Миронова и Юрлова. Посмотрим...

20:11

Два промаха у Юрловой на втором рубеже. И тоже мечты на высокое место фактически потеряны.

20:09

На отметке 4,3 км Юрлова уступает Мироновой 1 секунду.

20:08

Домрачева — 1 промах в 10 выстрелах, на стойке он допущен. Лидирует белоруска у нас.

20:07

Виролайнен точна в лежке.

20:05

Так... Раз промах, два промах, три промах.. Ну вот и закончилась гонка для Светланы по существу. На три штрафных круга ушла россиянка. 1 минуту 22,1 сек проигрывает уже.

20:04

Миронова сейчас в стойке будет работать...

20:02

Юрлова на первой стрельбе — точна.

20:01

Первые номера гонки уже на стойке.

20:00

Ого, очень посредственный результат у Юрловой на 1,8 км. Мироновой здесь она более 2 секунд уступает, а промежуточному лидеру Дальмайер — около 15-ти.

19:59

Тридцать человек уже стартовали.

19:58

Юрлова и Виролайнен ушли на дистанцию.

19:57

Работает Светлана... Долго целится, медленно, но зато пять из пяти закрывает. 10 секунд ее отставание теперь.

19:56

Подходит к стрельбищу россиянка, проиграв еще секунду.

19:55

Между тем на отсечке 1,8 км Миронова уступает лидеру швейцарке Хеки 3,8 сек.

19:54

Охохо, у Тандреволд аж четыре промаха! Бывает же такое. Лежка, напомним!

19:53

Забойщицы проходят первую стрельбу. И работают очень плохо!

19:51

Радостными аплодисментами встречают зрители биатлонисток, выбегающих из стартовых ворот. Уже и наша Миронова начала свое маленькое приключение.

19:50

Уже поздно в Финляндии, хотя обычно такие гонки проводятся в первой половине дня.

19:46

Началась гонка, поочередно уходят на лыжню участницы. Им предстоит пройти 7,5 км по лыжне на достаточно холодном воздухе, и пострелять по разу с лежки и стойки.

19:40

Кстати, олимпийские гонки не пошли в зачет Кубка мира, чему должна быть изрядно огорчена Анастасия Кузьмина из Словакии. Ну а россиянки в текущем сезоне ни на что не претендуют. И вообще выступают архиплохо.

19:35

Напомним, в российской команде отсутствует одна из двух наших участниц Олимпиады-2018 Татьяна Акимова. Согласно официальной версии, она решила пропустить старты в Контиолахти из-за усталости, однако осведомленные источники поговаривают о конфликте между спортсменкой и тренерским штабом.

19:30

Откроет соревнования норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд, а всего в стартовом протоколе значатся 98 фамилий. Посмотрим, все ли появятся на старте.

19:20

Пять российских биатлонисток заявлены в гонку. Светлана Миронова уйдет на трассу под десятым стартовым номером, затем выступление начнут Екатерина Юрлова-Перхт (22), Дарья Виролайнен (25), Ульяна Кайшева (55) и Виктория Сливко (97).

10:30

Начало гонки запланировано на 19:45 мск.

10:00

Состязания в спринте у женщин продолжат программу этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти.