Паралимпиада открылась: Россия прошла под нейтральным флагом

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На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провел Александр Седов.
Красивая песня — финальный аккорд церемонии. Ну а дальше традиционный уже диджейский сет и дискотека.
Праздничный салют в Пхенчхане завершает церемонию!
ОГОНЬ ЗАЖЖЕН!
Капитан сборно
Сейчас будет зажжен олимпийский факел. Остался последний этап.
Завершена эстафета паралимпийского огня. Почти.
Сейчас будет самое главное. А пока демонстрируется эстафета паралимпийского огня.
Вот речь Эндрю Парсонса.
30 человек из участвующих в номере — колясочники.
Вот еще фото с церемонии.
Дело стремительно приближается к зажжению паралимпийского огня. Сейчас самый масштабный номер открытия — 310 человек в нем задействованы.
Время торжественной клятвы спортсменом и судей.
Флаг Паралимпиады поднят!
Известные корейские пара-атлеты выносят флаг МПК.
Паралимпиада объявлена открытой!
Эндрю Парсонс завершил свою зажигательную речь, не забыв напомнить, что МПК будет продолжать непримиримую борьбу за чистый спорт.
Томас Бах внимательно слушает выступление, в котором был упомянут.
Очень-очень красиво на стадионе.
Канадские паралимпийцы слушают президента ПКР.
Выступает председатель оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады Ли-Хи Бим.
Очень красиво завершилась песня.
Кораблик с девочкой Со Юн полетел, а сама она сейчас исполняет «Песню Мечты».
Все происходящее на сцене стадиона в Пхенчхане символизирует собой мечту.
Еще немного российских пара-атлетов во время парада.
Слепая девочка Со Юн рисует воображаемые картинки, которые оживают на глазах зрителей.
Вот так выглядит на этой церемонии российская делегация! Завершен парад спортсменов, сейчас снова художественная часть.
Южнокорейские болельщики приветствуют свою сборную.
Вот так выглядела украинская делегация.
Российские атлеты прошли, а теперь и Казахстан.
Делегацию КНДР трибуны встретили с теплотой.
Украина прошла вслед за Узбекистаном.
Президент Южной Кореи Мун Джэин смотрит церемонию открытия в компании президента МОК Томаса Баха.
Пятеро армянский пара-атлетов прошли по стадиону.
Вот так выносили корейский флаг.
Сборная Белоруссии появилась на стадионе! На этот раз без российских флагов, как было на церемонии открытия Олимпиады.
Самая многочисленная делегация — американская — вышла.
И контрастно.
Согласитесь, красиво?!
Талисман танцует.
Немного фотографий с церемонии. Барабанщики.
Начался парад атлетов. Голландцы и норвежцы уже вышли. Наши, напомним, пойдут под 37-м номером.
Время исполнения национального гимна Южной Кореи. Его исполняет специальный хор инвалидов-колясочников. Ну а потом начнется парад атлетов.
Вынесли огромный флаг Южной Кореи — страны-хозяйки.
Танцы закончены. На сцене высветилась эмблема Игр.
В цветомузыку колоссальные средства вложены, конечно. Очень эффектно все выглядит.
Национальные неспешные корейские танцы сейчас идут.
Барабанщики закончили.
Барабанщик Му-Чижин Шин на «Барабане победы» начинает эту церемонию при погасшем освещении.
Президент Южной Кореи занял свое место на трибунах.
Церемония открытия Паралимпийских игр начинается.
Сейчас все начнется.
Кстати, российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг, а потому его понесет волонтер.
Все готово к церемонии открытия Паралимпиады.
Вот такой вот дружелюбный и любвеобильный талисман у этой Паралимпиады.
В Паралимпийских играх примут участие спортсмены из 48 стран! При этом российская делегация официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты» — никакого упоминания России. Больше всего спортсменов представят США (68), на втором месте Канада (52). От Японии в Играх примут участие 38 пара-атлетов, 36 спортсменов представят Южную Корею, 32 — Норвегию. И дальше уже наша сборная с ее 30 пара-атлетами. Участвовали бы в Играх следж-хоккеисты, наше представительство было бы на уровне Канады.
Вернемся к Паралимпиаде. На ней соревнования пройдут в шести видах спорта: биатлоне, керлинге, следж-хоккей и трех видах лыж (лыжных гонках, горных лыжах и пара-сноуборде).
А вот так вчера спортсмены Германии отреагировали официальным заявлением на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.
«Немецкие спортсмены совершенно потрясены решением МОК о восстановлении ОКР. Оно не кажется неоспоримым и понятным. Пресс-релиз МОК ничего не объясняет ни общественности, ни спортсменам, почему такое решение было принято почти сразу после Олимпиады-2018.
По мнению спортсменов, решение не было принято на основе прозрачных и обоснованных фактов. Оно не поможет восстановить доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России. Мы осознаем, что при таком подходе спорт и тем более МОК не в состоянии справиться с этим кризисом.
Спорт превратился в систему, которая не способна позаботиться об атлетах, защитить их права и здоровье. Немецкие спортсмены считают, что действия МОК халатны. МОК поступает безответственно, не предпринимая никаких действий по защите спортсменов». Следует ли это рассматривать как очередной «подкоп» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под МОК?
Вот так будет выглядеть экипировка российских Паралимпийцев в Пхенчхане.
Наибольшую грусть, наверное, вызывает недопуск российской сборной по следж-хоккею. В Сочи наши хоккеисты выдали фантастический турнир, выиграв свою подгруппу и в драматичном финале уступив американцам, который одолели на групповой стадии. То серебро — практически подвиг, ведь США и Канада до того безраздельно властвовали в следж-хоккее. В Пхенчхане нашей сборной, к сожалению, не будет.
Всего на Паралимпиаду допустили 30 российских спортсменов. Два года назад в Рио-де-Жанейро российских паралимпийцев не было вовсе из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Оно еще не снято, но на этот раз Международный паралимпийский комитет (МПК) над российскими пара-атлетами сжалился и допустил их хотя бы под нейтральным флагом.
Зимние Паралимпийские игры пройдут, как и Олимпиада, без российских флага и гимна, а наши атлеты выступят здесь под нейтральным знаменем. В параде участников «Олимпийские паратлеты из России» будут идти под номером 37. Сама церемония начнется в 14.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня в Пхенчхане пройдет церемония открытия зимней Паралимпиады-2018. Вместе с вами за ней будет наблюдать Александр Седов.
Начало церемонии запланировано на 14:00 мск. «Газета.Ru» начнет следить за событиями с 12:30 мск.
На олимпийском стадионе в Пхенчхане состоится открытие зимних Паралимпийских игр.