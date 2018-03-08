Паралимпиада открылась: Россия прошла под нейтральным флагом

А вот так вчера спортсмены Германии отреагировали официальным заявлением на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.

«Немецкие спортсмены совершенно потрясены решением МОК о восстановлении ОКР. Оно не кажется неоспоримым и понятным. Пресс-релиз МОК ничего не объясняет ни общественности, ни спортсменам, почему такое решение было принято почти сразу после Олимпиады-2018.

По мнению спортсменов, решение не было принято на основе прозрачных и обоснованных фактов. Оно не поможет восстановить доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России. Мы осознаем, что при таком подходе спорт и тем более МОК не в состоянии справиться с этим кризисом.

Спорт превратился в систему, которая не способна позаботиться об атлетах, защитить их права и здоровье. Немецкие спортсмены считают, что действия МОК халатны. МОК поступает безответственно, не предпринимая никаких действий по защите спортсменов». Следует ли это рассматривать как очередной «подкоп» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под МОК?