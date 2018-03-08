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Паралимпиада открылась: Россия прошла под нейтральным флагом

В Пхенчхане открылись Паралимпийские игры

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Церемония открытия зимних Паралимпийских состоялась в Пхенчхане. Российские атлеты прошли под нейтральным флагом. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
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16:00

На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию для вас провел Александр Седов.

Салют, Паралимпиада
Владимир Смирнов/ТАСС
Паралимпийский огонь во время церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе
15:55

Красивая песня — финальный аккорд церемонии. Ну а дальше традиционный уже диджейский сет и дискотека.

15:52

Праздничный салют в Пхенчхане завершает церемонию!

15:51

ОГОНЬ ЗАЖЖЕН!

15:49

Капитан сборно

15:47

Сейчас будет зажжен олимпийский факел. Остался последний этап.

Зажжение паралимпийского огня
Paul Hanna/Reuters
15:46

Завершена эстафета паралимпийского огня. Почти.

15:40

Сейчас будет самое главное. А пока демонстрируется эстафета паралимпийского огня.

15:38

Вот речь Эндрю Парсонса.

15:36

30 человек из участвующих в номере — колясочники.

15:33

Вот еще фото с церемонии.

Паралимпиада
Владимир Смирнов/ТАСС
Во время церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе
15:32

Дело стремительно приближается к зажжению паралимпийского огня. Сейчас самый масштабный номер открытия — 310 человек в нем задействованы.

15:29

Время торжественной клятвы спортсменом и судей.

15:27

Флаг Паралимпиады поднят!

15:23

Известные корейские пара-атлеты выносят флаг МПК.

15:21

Паралимпиада объявлена открытой!

15:19

Эндрю Парсонс завершил свою зажигательную речь, не забыв напомнить, что МПК будет продолжать непримиримую борьбу за чистый спорт.

15:18

Томас Бах внимательно слушает выступление, в котором был упомянут.

15:16

Очень-очень красиво на стадионе.

Церемония открытия Паралимпиады
Carl Recine/Reuters
Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
15:14

Канадские паралимпийцы слушают президента ПКР.

15:09

Выступает председатель оргкомитета Олимпиады и Паралимпиады Ли-Хи Бим.

15:07

Очень красиво завершилась песня.

15:04

Кораблик с девочкой Со Юн полетел, а сама она сейчас исполняет «Песню Мечты».

15:02

Все происходящее на сцене стадиона в Пхенчхане символизирует собой мечту.

Паралимпиада
Владимир Смирнов/ТАСС
Во время церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе
15:00

Еще немного российских пара-атлетов во время парада.

Российские спортсмены идут во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Российские спортсмены идут во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:57

Слепая девочка Со Юн рисует воображаемые картинки, которые оживают на глазах зрителей.

14:53

Вот так выглядит на этой церемонии российская делегация! Завершен парад спортсменов, сейчас снова художественная часть.

Российские спортсмены идут под Паралимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Российские спортсмены идут под Паралимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:50

Южнокорейские болельщики приветствуют свою сборную.

14:47

Вот так выглядела украинская делегация.

Спортсмены сборной Украины во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Спортсмены сборной Украины во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:45

Российские атлеты прошли, а теперь и Казахстан.

14:42

Делегацию КНДР трибуны встретили с теплотой.

14:39

Украина прошла вслед за Узбекистаном.

14:37

Президент Южной Кореи Мун Джэин смотрит церемонию открытия в компании президента МОК Томаса Баха.

Президент Южной Кореи на открытии Паралимпиады
Reuters
На трибуне президент Южной Кореи Мун Джэин и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
14:35

Пятеро армянский пара-атлетов прошли по стадиону.

14:32

Вот так выносили корейский флаг.

Паралимпийцы Южной Кореи во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Паралимпийцы Южной Кореи во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:31

Сборная Белоруссии появилась на стадионе! На этот раз без российских флагов, как было на церемонии открытия Олимпиады.

Спортсмены сборной Белоруссии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Спортсмены сборной Белоруссии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:29

Самая многочисленная делегация — американская — вышла.

14:28

И контрастно.

Открытие Паралимпиады
Reuters
14:27

Согласитесь, красиво?!

Торжественное представление на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Торжественное представление на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:26

Талисман танцует.

Талисман Паралимпиады
Владимир Смирнов/ТАСС
Талисман XII Паралимпийских зимних игр гималайский медведь Пандаби перед началом церемонии открытия XII Паралимпийских зимних игр на Олимпийском стадионе
14:25

Немного фотографий с церемонии. Барабанщики.

Выступление артистов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
Григорий Сысоев/РИА "Новости"
Выступление артистов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане
14:24

Начался парад атлетов. Голландцы и норвежцы уже вышли. Наши, напомним, пойдут под 37-м номером.

14:20

Время исполнения национального гимна Южной Кореи. Его исполняет специальный хор инвалидов-колясочников. Ну а потом начнется парад атлетов.

14:16

Вынесли огромный флаг Южной Кореи — страны-хозяйки.

14:14

Танцы закончены. На сцене высветилась эмблема Игр.

14:12

В цветомузыку колоссальные средства вложены, конечно. Очень эффектно все выглядит.

14:10

Национальные неспешные корейские танцы сейчас идут.

14:08

Барабанщики закончили.

14:06

Барабанщик Му-Чижин Шин на «Барабане победы» начинает эту церемонию при погасшем освещении.

14:04

Президент Южной Кореи занял свое место на трибунах.

14:00

Церемония открытия Паралимпийских игр начинается.

13:59

Сейчас все начнется.

13:55

Кстати, российские паралимпийцы отказались нести нейтральный флаг, а потому его понесет волонтер.

13:50

Все готово к церемонии открытия Паралимпиады.

13:45

Вот такой вот дружелюбный и любвеобильный талисман у этой Паралимпиады.

13:40

В Паралимпийских играх примут участие спортсмены из 48 стран! При этом российская делегация официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты» — никакого упоминания России. Больше всего спортсменов представят США (68), на втором месте Канада (52). От Японии в Играх примут участие 38 пара-атлетов, 36 спортсменов представят Южную Корею, 32 — Норвегию. И дальше уже наша сборная с ее 30 пара-атлетами. Участвовали бы в Играх следж-хоккеисты, наше представительство было бы на уровне Канады.

13:30

Вернемся к Паралимпиаде. На ней соревнования пройдут в шести видах спорта: биатлоне, керлинге, следж-хоккей и трех видах лыж (лыжных гонках, горных лыжах и пара-сноуборде).

13:20

А вот так вчера спортсмены Германии отреагировали официальным заявлением на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить Олимпийский комитет России (ОКР) в правах.

«Немецкие спортсмены совершенно потрясены решением МОК о восстановлении ОКР. Оно не кажется неоспоримым и понятным. Пресс-релиз МОК ничего не объясняет ни общественности, ни спортсменам, почему такое решение было принято почти сразу после Олимпиады-2018.

По мнению спортсменов, решение не было принято на основе прозрачных и обоснованных фактов. Оно не поможет восстановить доверие к спорту, особенно после допингового скандала в России. Мы осознаем, что при таком подходе спорт и тем более МОК не в состоянии справиться с этим кризисом.

Спорт превратился в систему, которая не способна позаботиться об атлетах, защитить их права и здоровье. Немецкие спортсмены считают, что действия МОК халатны. МОК поступает безответственно, не предпринимая никаких действий по защите спортсменов». Следует ли это рассматривать как очередной «подкоп» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под МОК?

13:10

Вот так будет выглядеть экипировка российских Паралимпийцев в Пхенчхане.

13:00

Наибольшую грусть, наверное, вызывает недопуск российской сборной по следж-хоккею. В Сочи наши хоккеисты выдали фантастический турнир, выиграв свою подгруппу и в драматичном финале уступив американцам, который одолели на групповой стадии. То серебро — практически подвиг, ведь США и Канада до того безраздельно властвовали в следж-хоккее. В Пхенчхане нашей сборной, к сожалению, не будет.

Следж-хоккей. Финал. Россия -- США 1
РИА "Новости"
12:50

Всего на Паралимпиаду допустили 30 российских спортсменов. Два года назад в Рио-де-Жанейро российских паралимпийцев не было вовсе из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Оно еще не снято, но на этот раз Международный паралимпийский комитет (МПК) над российскими пара-атлетами сжалился и допустил их хотя бы под нейтральным флагом.

12:40

Зимние Паралимпийские игры пройдут, как и Олимпиада, без российских флага и гимна, а наши атлеты выступят здесь под нейтральным знаменем. В параде участников «Олимпийские паратлеты из России» будут идти под номером 37. Сама церемония начнется в 14.00 мск.

Российские медалисты на Паралимпиаде в Сочи. Третий соревновательный день 6
РИА "Новости"
Ведущий Алексей Иванов и Михалина Лысова, серебряные призеры в лыжных гонках на Паралимпиаде
12:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Сегодня в Пхенчхане пройдет церемония открытия зимней Паралимпиады-2018. Вместе с вами за ней будет наблюдать Александр Седов.

10:30

Начало церемонии запланировано на 14:00 мск. «Газета.Ru» начнет следить за событиями с 12:30 мск.

10:00

На олимпийском стадионе в Пхенчхане состоится открытие зимних Паралимпийских игр.