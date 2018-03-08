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Братья Березуцкие оставили Россию беззащитной

Братья Березуцкие официально завершили карьеру в сборной России

Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие аплодируют своим фанатам после победы над греческим АЕК... РИА Новости
Защитники ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие аплодируют своим фанатам после победы над греческим АЕК, которая позволила армейцам пройти в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Защитники московского ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие официально завершили карьеру в сборной России по футболу и не помогут главной команде страны на домашнем чемпионате мира.

Российские защитники Василий и Алексей Березуцкий окончательно завершили выступления за сборную России по футболу.

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Братья-близнецы, выступающие на протяжении последних 16-ти лет вместе за московский ЦСКА, не играли за национальную команду с того момента, как в марте 2017 года объявили о приостановке своих карьер в сборной страны.

После того как разрывы крестообразных связок заработали два основных защитника нынешней сборной России Георгий Джикия из московского «Спартак» и еще один футболист ЦСКА Виктор Васин, общественность заговорила о возможном возвращении Березуцких в сборную.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов тоже заговорил о том, что 35-летние братья могут помочь России и будут приглашены на мартовский сбор перед контрольными играми с Бразилией и Францией.

Однако Василий Березуцкий 7 марта поставил точку в этой истории, в интервью «Спорт-Экспрессу» объявив, что они с братом официально завершают выступления за главную команду страны. Теперь уже насовсем.

«Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России. Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб, — рассказал Василий.

Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку «приостановил».

Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду. Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

Решение принято, и оно окончательное. Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить.

Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации. Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате миру. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей отборочной группы», – подытожил опытный защитник.

За свою карьеру Василий Березуцкий провел 101 встречу в составе национальной команды и забил за нее пять мячей. На счету его брата Алексея 58 игр за сборную.

Оба защитника были членами команды в 2008 году, когда под руководством голландца Гуса Хиддинка Россия завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по футболу.

Алексей выступал за национальную сборную с 2003 по 2016 год, проведя 58 матчей. Василий за этот же период отыграл 101 встречу и забил 5 голов. Оба брата – бронзовые призеры Евро-2008.

В 2012 году Алексей заменил в составе сборной на чемпионате Европы в Польше и Украине как раз получившего травму Василия.

В 2014 году на чемпионат мира в Бразилию Фабио Капелло взял только одного, так как Алексей в тот момент осел в запасе ЦСКА.

Зато Василий был капитаном сборной, как и в 2016 году на чемпионате Европы во Франции при Леониде Слуцком, который вызвал на турнир и Алексея. Правда, ни там Россия не вышла из группы.

При этом Василий Березуцкий отметился на Евро-2016 голом в матче первого тура против Англии (1:1), благодаря которому сборная набрала свое единственное очко на турнире.

При Станиславе Черчесове, который готовит национальную команду к домашнему чемпионату мира, национальная команда перешла на схему с тремя центральными защитниками.

В качестве основного трио специалист наигрывал Федора Кудряшова из «Рубина», Джикию и Васина, и после тяжелых травм двух последних ситуация в центре обороны стала критической.

При этом, если у Джикии еще сохраняются хоть какие-то шансы восстановиться к мундиале, то участие Васина в главном турнире четырехлетия исключено врачами.

«Очень жаль, что братья приняли такое решение. Мне кажется, завершение карьеры было бы блестящим, сыграй Василий и Алексей на ЧМ-2018 – турнире, которого они заслуживают отношением к футболу и стране, — заявил бывший тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев, когда-то открывший талант защитников.

— На мой взгляд, защитники могли бы еще помочь сборной, у них колоссальный опыт. Наверное, для прекращения выступлений за национальную команду есть определенные причины и мотивы.

Я очень сожалею, но решение надо уважать. Необходимо смотреть в будущее – молодые игроки, имеющие амбиции, получают возможность реализовать себя и показать всему миру свои лучшие качества».