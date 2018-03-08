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Шарапова испортила себе праздник

Шарапова уступила японке Осаке в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мария Шарапова РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла японке Наоми Осаке в первом круге турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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08:22

На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую трансляцию поединка. До новых встреч!

08:19

Все таки Маша не сумела переломить ход партии. 6:4, 6:4 проиграла россиянка Осаке. Шарапова выбывает из турнира в первом же раунде, а японская теннисистка встретится с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

08:18

Двойная ошибка у Маши. Матчбол у Осаки.

08:16

И вот уже Мария сравняла счет. 30-30.

08:15

Осака была в шаге от матчбола, но Шарапова сумела сократить отставание. 15-30.

08:13

Осака с трудом, но взяла свою подачу. 5:4.

08:12

Больше у Осаки.

08:11

40-40.

08:10

Не получилось у Маши принять мяч, но на следующей подаче она исправилась — 30-30.

08:09

Мария не хочет отпускать соперницу вперед. 15-15.

08:08

Первое очко на своей подаче берет Осака. 15-0.

08:07

Сравняла Маша счет в сете! 4:4.

08:06

Неуверенно Осака сыграла. 40-15.

08:05

На этом Маша и остановилась. 30-15.

08:04

Восьмое очко подряд взяла Шарапова! 30-0.

08:03

Агрессивная атака в исполнении Шараповой. 15-0.

08:02

Кажется, Осака психологически не справилась с этим геймом! 3:4 проигрывает Шарапова перед своей подачей.

08:01

В аут выбила Осака. 40-40.

08:00

Удалось Маше сократить отставание, а дальше уже сама Осака совершила двойную. 40-30.

08:07

Обменялись соперницы успешными розыгрышами — 40-40.

07:59

Не справилась Маша с подачей соперницы. 40-0.

07:58

Эйс! 116 км/ч!! 30-0 ведет Осака.

07:57

Хороший прием в исполнении Осаки. 15-0.

07:56

Печально развиваются события матча. Японка снова взяла подачу Шараповой — 4:2.

07:55

Долгий розыгрыш, но Шарапова не сумела дожать соперницу. 15-40.

07:54

Отпустила Маша соперницу вперед, но сумела сократить отставание. 15-30.

07:52

0-15 уступает Мария.

07:51

Осака помогла своими ошибками Шараповой. Сократила Маша отставание — 2:3.

07:50

Осака собралась и сравняла счет в гейме. 30-30.

07:49

Хороший получился розыгрыш, но Маша выбила мяч в аут. 15-30.

07:48

А теперь Мария демонстрирует идеальный укороченный. 0-30.

07:47

Отличный прием от Маши! 0-15.

07:46

Осака взяла подачу соперницы. 3:1.

07:45

И вновь Мария ошибается. 0-40 на своей подаче.

07:44

Неудачный бэкхенд в исполнении россиянки. 0-30.

07:43

Двойная ошибка у Шараповой. 0-15.

07:41

После удара Осаки мяч отскочил от сетки, но Мария не успела подстроиться под удар.2:1 в пользу японской теннисистки.

07:40

Больше у Осаки.

07:39

Не намерена Маша так просто отдавать гейм! 40-40.

07:38

Не справилась Шарапова с мощной подачей соперницы. 40-15.

07:37

Ошиблась Осака и подарила Шараповой первое очко на своей подаче. Однако две следующие подачи она не отдала сопернице. 30-15.

07:36

Взяла Шарапова гейм на своей подаче. 1:1.

07:35

30-15 на своей подаче ведет Шарапова.

07:34

Первая подача за Шараповой. 15-0.

07:33

Вчистую проиграла Шарапова гейм. 0:1 — уступает россиянка во втором сете.

07:31

В аут выбила Маша. 30-0 ведет Осака.

07:30

На своей подаче первое очко берет Осака. 15-0.

07:28

Взяла Осака гейм и выиграла первый сет — 6:4.

07:27

Отыграла российская теннисистка мяч, но потом совершила двойную. 15-40.

07:26

Не получилась у Шараповой игра на задней линии. 0-30.

07:25

Ошиблась Маша после подачи. 0-15.

07:23

Осака вышла вперед в сете — 5:4.

07:22

Не получился у Маши резанный удар. Но на следующей подаче Маша отыгралась. 30-30.

07:21

Обменялись спортсменки точными попаданиями. 15-15.

07:20

Берет гейм Шарапова! Счет в первом сете равный — 4:4.

07:19

Вновь неуверенно сыграла японка. 40-15 на подачу Шараповой.

07:18

Неудачно приняла Наоми подачу Шараповой. 30-15.

07:17

Не справилась Осака с подачей Шараповой. 15-15.

07:16

Двойная Шараповой. 0-15.

07:14

Взяла Мария чужую подачу. 3:4 проигрывает россиянка.

07:13

Осака не смогла принять мяч на задней линии. 15-40.

07:12

30-15 в пользу Шараповой.

07:11

Берет гейм россиянка. 2:4.

07:10

Вновь больше у Шараповой.

07:09

И тут же следует двойная ошибка от Маши. Ровно.

07:08

Больше у Шараповой.

07:07

Хорошая атака в исполнении Шараповой. 40-40.

07:06

Брейк-поинт у Осаки. 30-40.

07:05

Дважды Мария отлично разыграла свои подачи. 30-30.

07:04

Успела Осака за укороченным. 0-30.

07:03

0-15 на подаче Шараповой.

07:02

Четвертый гейм проиграла Шарапова.

07:01

Хорошее движение Осаки. Маша не дотягивается до мяча. 40-15.

07:00

30-15 на подаче Осаки.

06:59

Взяла россиянка гейм. 1:3.

06:58

Первый эйс от Маши. 40-0.

06:57

Реализовала Шарапова позиционное преимущество. 30-0.

06:56

Первая подача осталась за Шараповой. 15-0.

06:53

Взяла Осака гейм на своей подаче. 3:0.

06:51

После отличного кросса от соперницы дважды Шарапова взяла подачи соперницы. 40-40.

06:50

Две прекрасные подачи от японской теннисистки. 15-30.

06:49

Теперь уже двойную совершила Наоми. 15-0.

06:48

Двойная ошибка Маши. 0:2 она проигрывает в первом сете.

06:47

Дважды в аут выбила Мария мяч. 15-40 и два брейк-поинта у Осаки.

06:46

Только со второй своей подачи Шарапова берет очки. 15-15.

06:45

Взяла японская теннисистка первый гейм. 1:0 в ее пользу.

06:44

Эйс и уверенный розыгрышь Осаки. 0-40 проигрывает Шарапова.

06:43

В аут выбивает Маша мяч. 0-15.

06:42

Осака подает на первом гейме.

06:35

Разминаются теннисистки перед началом встречи.

06:20

Пока Мария Шарапова ждет выхода на корт, белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела барьер первого круга, обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счетом 7:5, 6:1.

06:14

Поиграла розыгрыш Шарапова — 0-15.

05:53

В 2013 году Шарапова стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. В финале она обыграла датчанку Каролину Возняцки (6:2, 6:2).

05:35

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.

05:15

Шарапова выйдет на корт не раньше 6:35 мск. Сейчас пройдет встреча между американками Софьей Кенин и Клэр Лю.

05:00

Для Бушар этот турнир закончен. Канадка проиграла в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

04:45

Встреча Марии Шараповой и Наоми Осакой перенесена на 5:25 мск.

04:30

Сейчас на корте соревнуются канадка Эжени Бушар и американка Сачия Викери. Первый сет остался за представительницей США — 6:3. Во втором сете счет равный — 2:2.

04:20

Во втором круге уже точно сыграют четыре представительницы России: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.

04:10

Встреча пока еще не началась из-за долгих матчей утренней программы.

04:00

Шарапова располагается на 41-й позиции в рейтинге WTA. Осака находится на 44-й строчке.

03:48

Победительница сегодняшнего противостояния встретится во втором круге с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.

03:43

Сегодня за выход во второй раунд поспорят россиянка Мария Шарапова и представительница Японии Наоми Осака.

03:40

Доброго времени суток. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию 1-го круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

03:35

Матч начнется в 04:00 мск.

03:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1 круга турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе между россиянкой Марией Шараповой и японкой Наоми Осакой.