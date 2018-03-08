Шарапова испортила себе праздник

- 290633 просмотра Минобороны уточнило информацию о погибших офицерах при крушении Ан-26
- 276775 просмотров Как Захарова ответила на заявления Джонсона о пропуске ЧМ-2018
- 175090 просмотров Опубликована запись переговоров пилотов Ан-148 перед катастрофой
- 149670 просмотров Очевидцы рассказали, как пилоты уводили Ан-26 в сторону от застройки
- 119498 просмотров Авиатор рассказал о вероятной причине крушения Ан-26 в Хмеймиме
- 114055 просмотров Как Захарова ответила на угрозы Джонсона о пропуске ЧМ-2018
- 98175 просмотров Госдеп США считает историю Рыбки «странной» и отказывается ей помогать
На этом «Газета.Ru» заканчивает текстовую трансляцию поединка. До новых встреч!
Все таки Маша не сумела переломить ход партии. 6:4, 6:4 проиграла россиянка Осаке. Шарапова выбывает из турнира в первом же раунде, а японская теннисистка встретится с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.
Двойная ошибка у Маши. Матчбол у Осаки.
И вот уже Мария сравняла счет. 30-30.
Осака была в шаге от матчбола, но Шарапова сумела сократить отставание. 15-30.
Осака с трудом, но взяла свою подачу. 5:4.
Больше у Осаки.
40-40.
Не получилось у Маши принять мяч, но на следующей подаче она исправилась — 30-30.
Мария не хочет отпускать соперницу вперед. 15-15.
Первое очко на своей подаче берет Осака. 15-0.
Сравняла Маша счет в сете! 4:4.
Неуверенно Осака сыграла. 40-15.
На этом Маша и остановилась. 30-15.
Восьмое очко подряд взяла Шарапова! 30-0.
Агрессивная атака в исполнении Шараповой. 15-0.
Кажется, Осака психологически не справилась с этим геймом! 3:4 проигрывает Шарапова перед своей подачей.
В аут выбила Осака. 40-40.
Удалось Маше сократить отставание, а дальше уже сама Осака совершила двойную. 40-30.
Обменялись соперницы успешными розыгрышами — 40-40.
Не справилась Маша с подачей соперницы. 40-0.
Эйс! 116 км/ч!! 30-0 ведет Осака.
Хороший прием в исполнении Осаки. 15-0.
Печально развиваются события матча. Японка снова взяла подачу Шараповой — 4:2.
Долгий розыгрыш, но Шарапова не сумела дожать соперницу. 15-40.
Отпустила Маша соперницу вперед, но сумела сократить отставание. 15-30.
0-15 уступает Мария.
Осака помогла своими ошибками Шараповой. Сократила Маша отставание — 2:3.
Осака собралась и сравняла счет в гейме. 30-30.
Хороший получился розыгрыш, но Маша выбила мяч в аут. 15-30.
А теперь Мария демонстрирует идеальный укороченный. 0-30.
Отличный прием от Маши! 0-15.
Осака взяла подачу соперницы. 3:1.
И вновь Мария ошибается. 0-40 на своей подаче.
Неудачный бэкхенд в исполнении россиянки. 0-30.
Двойная ошибка у Шараповой. 0-15.
После удара Осаки мяч отскочил от сетки, но Мария не успела подстроиться под удар.2:1 в пользу японской теннисистки.
Больше у Осаки.
Не намерена Маша так просто отдавать гейм! 40-40.
Не справилась Шарапова с мощной подачей соперницы. 40-15.
Ошиблась Осака и подарила Шараповой первое очко на своей подаче. Однако две следующие подачи она не отдала сопернице. 30-15.
Взяла Шарапова гейм на своей подаче. 1:1.
30-15 на своей подаче ведет Шарапова.
Первая подача за Шараповой. 15-0.
Вчистую проиграла Шарапова гейм. 0:1 — уступает россиянка во втором сете.
В аут выбила Маша. 30-0 ведет Осака.
На своей подаче первое очко берет Осака. 15-0.
Взяла Осака гейм и выиграла первый сет — 6:4.
Отыграла российская теннисистка мяч, но потом совершила двойную. 15-40.
Не получилась у Шараповой игра на задней линии. 0-30.
Ошиблась Маша после подачи. 0-15.
Осака вышла вперед в сете — 5:4.
Не получился у Маши резанный удар. Но на следующей подаче Маша отыгралась. 30-30.
Обменялись спортсменки точными попаданиями. 15-15.
Берет гейм Шарапова! Счет в первом сете равный — 4:4.
Вновь неуверенно сыграла японка. 40-15 на подачу Шараповой.
Неудачно приняла Наоми подачу Шараповой. 30-15.
Не справилась Осака с подачей Шараповой. 15-15.
Двойная Шараповой. 0-15.
Взяла Мария чужую подачу. 3:4 проигрывает россиянка.
Осака не смогла принять мяч на задней линии. 15-40.
30-15 в пользу Шараповой.
Берет гейм россиянка. 2:4.
Вновь больше у Шараповой.
И тут же следует двойная ошибка от Маши. Ровно.
Больше у Шараповой.
Хорошая атака в исполнении Шараповой. 40-40.
Брейк-поинт у Осаки. 30-40.
Дважды Мария отлично разыграла свои подачи. 30-30.
Успела Осака за укороченным. 0-30.
0-15 на подаче Шараповой.
Четвертый гейм проиграла Шарапова.
Хорошее движение Осаки. Маша не дотягивается до мяча. 40-15.
30-15 на подаче Осаки.
Взяла россиянка гейм. 1:3.
Первый эйс от Маши. 40-0.
Реализовала Шарапова позиционное преимущество. 30-0.
Первая подача осталась за Шараповой. 15-0.
Взяла Осака гейм на своей подаче. 3:0.
После отличного кросса от соперницы дважды Шарапова взяла подачи соперницы. 40-40.
Две прекрасные подачи от японской теннисистки. 15-30.
Теперь уже двойную совершила Наоми. 15-0.
Двойная ошибка Маши. 0:2 она проигрывает в первом сете.
Дважды в аут выбила Мария мяч. 15-40 и два брейк-поинта у Осаки.
Только со второй своей подачи Шарапова берет очки. 15-15.
Взяла японская теннисистка первый гейм. 1:0 в ее пользу.
Эйс и уверенный розыгрышь Осаки. 0-40 проигрывает Шарапова.
В аут выбивает Маша мяч. 0-15.
Осака подает на первом гейме.
Разминаются теннисистки перед началом встречи.
Пока Мария Шарапова ждет выхода на корт, белорусская теннисистка Арина Соболенко преодолела барьер первого круга, обыграв представительницу США Варвару Лепченко со счетом 7:5, 6:1.
Поиграла розыгрыш Шарапова — 0-15.
В 2013 году Шарапова стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе. В финале она обыграла датчанку Каролину Возняцки (6:2, 6:2).
Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.
Шарапова выйдет на корт не раньше 6:35 мск. Сейчас пройдет встреча между американками Софьей Кенин и Клэр Лю.
Для Бушар этот турнир закончен. Канадка проиграла в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.
Встреча Марии Шараповой и Наоми Осакой перенесена на 5:25 мск.
Сейчас на корте соревнуются канадка Эжени Бушар и американка Сачия Викери. Первый сет остался за представительницей США — 6:3. Во втором сете счет равный — 2:2.
Во втором круге уже точно сыграют четыре представительницы России: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина и Дарья Касаткина.
Встреча пока еще не началась из-за долгих матчей утренней программы.
Шарапова располагается на 41-й позиции в рейтинге WTA. Осака находится на 44-й строчке.
Победительница сегодняшнего противостояния встретится во втором круге с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.
Сегодня за выход во второй раунд поспорят россиянка Мария Шарапова и представительница Японии Наоми Осака.
Доброго времени суток. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию 1-го круга теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.
Матч начнется в 04:00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1 круга турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе между россиянкой Марией Шараповой и японкой Наоми Осакой.