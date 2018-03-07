Шипулин поквитался за Олимпиаду

Курсы валют$ 57.13 (+0.295) 70.33 (-0.179)
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
22:45
Тоттенхэм Хотспур Ювентус
1:2
закончен
22:45
Манчестер Сити Базель
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
4:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсВиннипег Джетс
0:3
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
6:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
6:5 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
5:4 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
6:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
2:0
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
2:1 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
4:0
закончен
КХЛ / плей-офф
16:00
АвангардСалават Юлаев
5:3
закончен
19:00
СеверстальСКА
1:2 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакЦСКА
1:3
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
114:128
закончен
03:00
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
106:90
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
117:113
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
112:122
закончен
04:30
Даллас МавериксДенвер Наггетс
118:107
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
111:87
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
114:101
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
116:121
закончен
Лига Европы
21:00
Атлетико М Локомотив М
1:0
перерыв
21:00
ЦСКА Лион
0:0
перерыв
21:00
Боруссия Д Ред Булл Зальцбург
0:0
1 тайм
21:00
Милан Арсенал
0:1
1 тайм
23:05
Лацио Динамо К
не начался
23:05
РБ Лейпциг Зенит
не начался
23:05
Марсель Атлетик Б
не начался
23:05
Спортинг Виктория Пльзень
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
16:00
КубаньТамбов
0:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
1:5
закончен
04:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
2:5
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксАризона Койотс
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
10:00
АмурАк Барс
1:3
закончен
14:00
АвангардСалават Юлаев
2:4
закончен
17:00
СпартакЦСКА
0:1
закончен
17:00
СеверстальСКА
0:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Олимпия Милан
77:86
закончен
20:30
Анадолу Эфес Маккаби Т-А
online
22:30
Валенсия Баскония
не начался
23:00
Реал Мадрид Панатинаикос
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЮта Джаз
84:104
закончен
04:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
119:121
закончен
04:00
Чикаго БуллзМемфис Гриззлиз
119:110
закончен
04:00
Милуоки БаксХьюстон Рокетс
99:110
закончен
06:00
Сакраменто КингзНью-Орлеан Пеликанс
101:114
закончен
06:30
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
108:113
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
108:107
закончен
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
online
Теннис / Турнир WTA в Индиан-Уэллсе
04:00
1 круг. Осака — Шарапова
online
Биатлон / Этап Кубка мира в Контиолахти
19:45
Спринт 10 км, мужчины
1
Антон Шипулин (Россия)
23.51,6 (0)
2
3
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АмкарАрсенал
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
МайнцШальке-04
не начался
Италия / Серия А
22:45
РомаТорино
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
СтрасбургМонако
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаДепортиво
не начался
КХЛ / плей-офф
19:30
ЙокеритХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзФиладельфия Флайерз
не начался
03:30
Флорида ПантерзМонреаль Канадиенс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Оттава СенаторзБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВашингтон Кэпиталз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсБруклин Нетс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
не начался
Еврокубок
18:00
Зенит Реджо-Эмилия
не начался
20:00
УНИКС Бавария
не начался
21:00
Будучность Дарушшафака
не начался
23:00
Гран Канария Локомотив-Кубань
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Уникаха
не начался
21:00
Жальгирис Фенербахче
не начался
22:00
Олимпиакос Бамберг
не начался
23:00
Барселона Црвена Звезда
не начался

Шипулин поквитался за Олимпиаду

Биатлонист Шипулин выиграл этап Кубка мира в Контиолахти

Антон Шипулин РИА Новости
Антон Шипулин
Биатлонист Антон Шипулин, не допущенный на Олимпиаду-2018, выиграл спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти. Это первый успех отечественных спортсменов в сезоне. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Видео дня
В прокат выходит третья часть фильма «О чем говорят мужчины»
22 февраля в российском прокате появится третья часть комедии «Квартета И» «О чем говорят... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
20:51

«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.

20:50

Ну что же, больше сомнений нет. Антон Шипулин выигрывает спринт на первом после Олимпиады этапе Кубка мира. Это еще и первый успех россиян в текущем сезоне. Шипулин закрыл все десять мишеней и был достаточно быстр ногами. 23 минуты 51,6 секунды — его итоговое время. Остальные россияне растворились в недрах протокола.

20:44

Все меньше и меньше остается сомнений по поводу победителя. Но еще немного нужно подождать на всякий случай.

20:41

Хорош в начале гонки Бьорндален, но Шипулину он сегодня все же не конкурент.

20:40

Великий Бьорндален стреляет лежа! Допустили его в состав на эту гонку норвежцы. И без промаха опытнейший спортсмен.

20:37

Увы, остальные россияне не будут сегодня даже, видимо, в топ-20.

20:35

Стартовали абсолютно все.

20:30

«Поздравляю всех женщин с 8 марта, Международным женским днем! — заявил Шипулин в блиц-интервью «Матч ТВ». — Пусть будет в вашей жизни любовь. Если будет первое место, это будет подарок всем. Во время гонки у меня было не самое лучшее самочувствие. Еще вчера почувствовал, что форма пошла на спад. Пропала легкость, которая была. Я переживал, волновался. Делал различные процедуры. На трассе чувствовалось определенное напряжение, особенно на последнем кругу. Слава богу, справился со стрельбой и ровно прошел дистанцию».

20:25

Эрик Лессер мог атаковать результат Шипулина, однако вынужден отправиться на штрафной круг.

20:22

74 человека вышли уже на старт. Еще три десятка биатлонистов ждем на лыжне.

20:21

теперь надо дождаться финиша остальных. Удержит ли Шипулин первое место?

20:20

Финиширует и Гараничев, он пока 17-й. С тремя промахами 1.43,3 проиграл Шипулину.

20:19

23 минуты 51,6 секунды — итоговое время россиянина. 10 закрытых мишеней из десяти!

20:18

Финиширует Шипулин! 5,8 сек «привез» он Расторгуевсу.

20:17

Все меньше остается конкурентов у Шипулина. Очень высоки шансы на призовое место и даже на победу...

20:16

Йоханнес Бе дважды промахал на стойке...

20:15

Говорят, у Фуркада перед самым стартом возникла проблема с животом.

20:14

Продолжается гонка. Шипулин ожидается на отметке 9,3 км.

20:13

Уже шестеро закончили выступление.

20:12

Первым сегодня финишировал Цветков. Но затем приходит Долль с лучшим временем, несмотря на два промаха.

20:11

Шипулин закрыл все мишени и на второй стрельбе! На 11 сек превосходит показатель Расторгуевса Антон. Однозначно будет претендовать сегодня на медаль.

20:10

Очень немногие проходят обе стрельбы без промахов. Расторгуевс вот — из таких.

20:09

Проходят вторую стрельбу, из положения стоя, спортсмены. Цветков здесь разок ошибся. И 50,7 сек уступает лидеру Расторгуевсу. Лидеру после второй стрельбы, подчеркнем. Шипулину до этого рубежа еще долго.

20:08

А после первой стрельбы Тимофей Лапшин из команды Кореи — второй.

20:07

Ненадолго перенесемся на отметку 4,9 км. Здесь лидирует Шипулин! На 5,8 сек опережает он латвийца Расторгуевса, однако сейчас все это условно. Многие фавориты еще не вступили в борьбу.

20:06

42 спортсмена уже стартовали.

20:05

У Долля два промаха. Пока отваливается немец из лидирующей группы.

20:04

С одним промахом отстрелялся Гараничев, ушел на штрафной круг. Теперь Шипулин стреляет — и он точен.

20:03

Пришло известие: Мартен Фуркад пропускает гонку из-за недомогания. Хотя собирался выступать.

20:02

К огневому рубежу подходят Шипулин и Гараничев...

20:01

Нельзя сказать, что россияне поражают скоростью хода. Весьма посредственно пока складывается у них.

20:00

Шипулин и Гараничев появились на отметке 2,7 км. Третье и десятое места у них, 4,8 и 11,0 сек отставания соответственно.

19:59

Темно над трассой. Вообще не часто гонки проводятся так поздно. Свет прожекторов отражается от снега. Не самые приятные ощущения для биатлонистов, надо полагать.

19:58

Из первой восьмерки стартовавших Бауэр выбился в лидеры на первой стрельбе. Цветкову 6,5 сек ему проигрывает.

19:57

Гараничев и Шипулин умчались на дистанцию!

19:55

Стало понятно, кто из заявленных так и не вышел на старт. Симон Эдер из Австрии, во-первых. Чех Михал Шлезингр, во-вторых. Канадец Макс Дэвис тоже решил бойкотировать Контиолахти. Таким образом, 101 атлет у нас сегодня в деле.

19:53

Первые биатлонисты уже прошли отсечку 2,7 км и выбрались на первую стрельбу. Здесь хорош Цветков, стреляющий без ошибок. На 16 секунд опережает он Крчмара.

19:51

Норвежец Тарьей Бе под десятым номером. А Шипулин пока только разминается. несколько он еще.

19:50

Кстати, Олимпиада не пошла в зачет Кубка мира. То есть, те, кто пропустил Игры, или же кто выступил там плохо, — ничего не потеряли.

19:49

Кто там дальше? Украинец Дмитрий Пидручный, немец Бенедикт Долль, словенец Клемен Бауэр... 104 человек заявлены в сегодняшний спринт. Посмотрим, все ли будут стартовать.

19:47

Ну вот и стартовала спринтерская гонка. Михал Крчмар из Чехии выступил забойщиков. За ним на лыжню вырвался Цветков. Погнали!

19:46

Не ясно, в какой форме пребывают сейчас те россияне, которым из-за позиции МОК пришлось пропустить Олимпиаду. Будем смотреть уже по ходу. Бабиков и Елисеев, напомним, лавров в Пхенчхане-2018 не снискали, мягко говоря.

19:45

Хотел выступить в Контиолахти и Александр Логинов, однако его подвела проблема с визой.

19:42

Все по стандартной схеме: 10 км пройти по трассе предстоит участникам и по разу пострелять на лежке и в стойке.

19:40

За Россию побегут Максим Цветков (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (18), Антон Шипулин (19), Антон Бабиков (48), Матвей Елисеев (83) и Дмитрий Малышко (98).

19:30

Итак, большой биатлон возвращается после олимпийской паузы. На повестке дня Контиолахти, Финляндия и седьмой этап Кубка мира.

19:20

Сама гонка начнется в 19:45 мск.

19:15

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.