Шипулин поквитался за Олимпиаду

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«Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию.
Ну что же, больше сомнений нет. Антон Шипулин выигрывает спринт на первом после Олимпиады этапе Кубка мира. Это еще и первый успех россиян в текущем сезоне. Шипулин закрыл все десять мишеней и был достаточно быстр ногами. 23 минуты 51,6 секунды — его итоговое время. Остальные россияне растворились в недрах протокола.
Все меньше и меньше остается сомнений по поводу победителя. Но еще немного нужно подождать на всякий случай.
Хорош в начале гонки Бьорндален, но Шипулину он сегодня все же не конкурент.
Великий Бьорндален стреляет лежа! Допустили его в состав на эту гонку норвежцы. И без промаха опытнейший спортсмен.
Увы, остальные россияне не будут сегодня даже, видимо, в топ-20.
Стартовали абсолютно все.
«Поздравляю всех женщин с 8 марта, Международным женским днем! — заявил Шипулин в блиц-интервью «Матч ТВ». — Пусть будет в вашей жизни любовь. Если будет первое место, это будет подарок всем. Во время гонки у меня было не самое лучшее самочувствие. Еще вчера почувствовал, что форма пошла на спад. Пропала легкость, которая была. Я переживал, волновался. Делал различные процедуры. На трассе чувствовалось определенное напряжение, особенно на последнем кругу. Слава богу, справился со стрельбой и ровно прошел дистанцию».
Эрик Лессер мог атаковать результат Шипулина, однако вынужден отправиться на штрафной круг.
74 человека вышли уже на старт. Еще три десятка биатлонистов ждем на лыжне.
теперь надо дождаться финиша остальных. Удержит ли Шипулин первое место?
Финиширует и Гараничев, он пока 17-й. С тремя промахами 1.43,3 проиграл Шипулину.
23 минуты 51,6 секунды — итоговое время россиянина. 10 закрытых мишеней из десяти!
Финиширует Шипулин! 5,8 сек «привез» он Расторгуевсу.
Все меньше остается конкурентов у Шипулина. Очень высоки шансы на призовое место и даже на победу...
Йоханнес Бе дважды промахал на стойке...
Говорят, у Фуркада перед самым стартом возникла проблема с животом.
Продолжается гонка. Шипулин ожидается на отметке 9,3 км.
Уже шестеро закончили выступление.
Первым сегодня финишировал Цветков. Но затем приходит Долль с лучшим временем, несмотря на два промаха.
Шипулин закрыл все мишени и на второй стрельбе! На 11 сек превосходит показатель Расторгуевса Антон. Однозначно будет претендовать сегодня на медаль.
Очень немногие проходят обе стрельбы без промахов. Расторгуевс вот — из таких.
Проходят вторую стрельбу, из положения стоя, спортсмены. Цветков здесь разок ошибся. И 50,7 сек уступает лидеру Расторгуевсу. Лидеру после второй стрельбы, подчеркнем. Шипулину до этого рубежа еще долго.
А после первой стрельбы Тимофей Лапшин из команды Кореи — второй.
Ненадолго перенесемся на отметку 4,9 км. Здесь лидирует Шипулин! На 5,8 сек опережает он латвийца Расторгуевса, однако сейчас все это условно. Многие фавориты еще не вступили в борьбу.
42 спортсмена уже стартовали.
У Долля два промаха. Пока отваливается немец из лидирующей группы.
С одним промахом отстрелялся Гараничев, ушел на штрафной круг. Теперь Шипулин стреляет — и он точен.
Пришло известие: Мартен Фуркад пропускает гонку из-за недомогания. Хотя собирался выступать.
К огневому рубежу подходят Шипулин и Гараничев...
Нельзя сказать, что россияне поражают скоростью хода. Весьма посредственно пока складывается у них.
Шипулин и Гараничев появились на отметке 2,7 км. Третье и десятое места у них, 4,8 и 11,0 сек отставания соответственно.
Темно над трассой. Вообще не часто гонки проводятся так поздно. Свет прожекторов отражается от снега. Не самые приятные ощущения для биатлонистов, надо полагать.
Из первой восьмерки стартовавших Бауэр выбился в лидеры на первой стрельбе. Цветкову 6,5 сек ему проигрывает.
Гараничев и Шипулин умчались на дистанцию!
Стало понятно, кто из заявленных так и не вышел на старт. Симон Эдер из Австрии, во-первых. Чех Михал Шлезингр, во-вторых. Канадец Макс Дэвис тоже решил бойкотировать Контиолахти. Таким образом, 101 атлет у нас сегодня в деле.
Первые биатлонисты уже прошли отсечку 2,7 км и выбрались на первую стрельбу. Здесь хорош Цветков, стреляющий без ошибок. На 16 секунд опережает он Крчмара.
Норвежец Тарьей Бе под десятым номером. А Шипулин пока только разминается. несколько он еще.
Кстати, Олимпиада не пошла в зачет Кубка мира. То есть, те, кто пропустил Игры, или же кто выступил там плохо, — ничего не потеряли.
Кто там дальше? Украинец Дмитрий Пидручный, немец Бенедикт Долль, словенец Клемен Бауэр... 104 человек заявлены в сегодняшний спринт. Посмотрим, все ли будут стартовать.
Ну вот и стартовала спринтерская гонка. Михал Крчмар из Чехии выступил забойщиков. За ним на лыжню вырвался Цветков. Погнали!
Не ясно, в какой форме пребывают сейчас те россияне, которым из-за позиции МОК пришлось пропустить Олимпиаду. Будем смотреть уже по ходу. Бабиков и Елисеев, напомним, лавров в Пхенчхане-2018 не снискали, мягко говоря.
Хотел выступить в Контиолахти и Александр Логинов, однако его подвела проблема с визой.
Все по стандартной схеме: 10 км пройти по трассе предстоит участникам и по разу пострелять на лежке и в стойке.
За Россию побегут Максим Цветков (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (18), Антон Шипулин (19), Антон Бабиков (48), Матвей Елисеев (83) и Дмитрий Малышко (98).
Итак, большой биатлон возвращается после олимпийской паузы. На повестке дня Контиолахти, Финляндия и седьмой этап Кубка мира.
Сама гонка начнется в 19:45 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.