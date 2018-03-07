Шипулин поквитался за Олимпиаду

«Поздравляю всех женщин с 8 марта, Международным женским днем! — заявил Шипулин в блиц-интервью «Матч ТВ». — Пусть будет в вашей жизни любовь. Если будет первое место, это будет подарок всем. Во время гонки у меня было не самое лучшее самочувствие. Еще вчера почувствовал, что форма пошла на спад. Пропала легкость, которая была. Я переживал, волновался. Делал различные процедуры. На трассе чувствовалось определенное напряжение, особенно на последнем кругу. Слава богу, справился со стрельбой и ровно прошел дистанцию».