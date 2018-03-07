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Старый шкаф и медали на люстре: Загитова поразила жильем

Загитова поразила журналистов условиями в своей съемной квартире

Фигуристка Алина Загитова Артем Сизов/«Газета.Ru»
Фигуристка Алина Загитова
Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото на Олимпиаде в Пхенчхане, удивила японских журналистов своим съемным жильем. Тесная однокомнатная квартира со старой мебелью, потертыми стенами, сваленными кое-где вещами, видимо, не влезающими в шкаф, и медалями, свисающими с люстры, — так выглядят апартаменты олимпийской чемпионки.

Олимпийская чемпионка зимних Игр в Пхенчхане — 2018 Алина Загитова впервые показала публике свою квартиру, которую снимает в Москве.

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Спортсменка родом из Удмуртии и в столицу России переехала только в 13 лет, когда почувствовала, что уже явно выросла из детско-юношеской спортивной школы города Ижевска.

С тех пор фигуристка проживает в большом городе лишь в компании своей бабушки (родители вместе с младшей сестрой Сабиной остались дома).

Вскоре по возвращении с триумфальной для Загитовой Олимпиады, на которой она, помимо золота в личном первенстве, завоевала в составе сборной России и серебряную медаль командных соревнований, к ней в гости попросились японские журналисты.

Должно быть, они полагали, что новоиспеченная звезда фигурного катания проживает в королевских условиях, однако то, что увидели представители СМИ, вполне могло повергнуть их в шок.

Взгляду журналистов открылась обыкновенная однокомнатная квартира со старым шкафом и комодом советских времен, сушилкой возле оконного тюля и клетками для двух шиншилл — чуть левее.

На дверце шифоньера и откуда-то с потолка (видимо, с люстры) свисало множество медалей, а на комоде кое-как умещались портретные фотографии (две — с семьей, одна — с Евгенией Медведевой), игрушки и цветы.

Загитова с детской невозмутимостью открыла старенький шкаф, за которым обнаружились новые горы разноцветного наградного металла и подарков. Девушка извлекла откуда-то из недр и с гордостью продемонстрировала куклу в красном платье, заявив: «Это я». Миниатюрная балерина очень напоминала образ Алины в произвольной программе этого сезона под музыку из балета «Дон Кихот». Оказалось, это презент от японских фанатов.

Вся верхушка дивана в единственной комнате оказалась предсказуемо занята игрушками, которые болельщики кидают на лед кумирам после их выступления.

А на желтоватой стене чуть выше обнаружился мини-постер, распечатанный на листе А-4: Загитова замерла на нем в начальной позиции для произвольной программы, а над ее фигурой ярко-красным шрифтом расположилось слово «Победит!».

После демонстрации комнаты японцы были гостеприимно приглашены на небольшую кухню, где оператор крупным планом взял стакан Алины, в который она долго макала пакетик с заваркой.

Время от времени кадры из квартиры разбавлялись вставками олимпийского выступления фигуристки и ее радостными прыжками с медалью на пьедестале, что создавало довольно ощутимый контраст.

Впрочем, был один момент, который объединил два этих мира — в прихожей среди вороха вещей можно было разглядеть серую куртку, в которой наши олимпийцы ездили в Пхенчхан.

По левой стороне одежды во всю высоту расположился российский флаг — после возвращения из Кореи Загитова оторвала белый шарф, который маскировал наш триколор.

Девушке вообще, кажется, нравится экипировка фигуристов. На прогулку с японскими журналистами тем же вечером она надела другую куртку, но тоже спортивную — выданную членам сборной России. А на одном из последних интервью ее можно было увидеть в синем свитере с олимпийскими кольцами.

Нет сомнений, что после победы на Олимпиаде Загитова получила не только шикарную машину от правительства России, но и достойную премию. Возможно, девушка задумается о приобретении своей квартиры в Москве, чтобы не шокировать больше японских почитателей.

В Стране восходящего солнца 15-летней победительницей Олимпиады восхищаются уже не меньше, чем двукратной чемпионкой мира Медведевой.

Ей даже прислали в подарок собаку породы акита-ину, стоило только девушке обмолвиться в одном из интервью о том, что ей понравилась эта порода во время сборов в Японии.

Впрочем, стоит признать, что по-настоящему знаменитой Загитова стала только после Олимпиады. До этого 15-летняя девушка, для которой сезон-2017/18 является первым на взрослом уровне, казалась внезапной вспышкой — даже когда побеждала в финале Гран-при и на чемпионате России.

Для такого мнения об Алине были достаточно серьезные причины. Во-первых, это ее первый сезон на взрослом уровне, и нервы могли в любой момент дать о себе знать, испортив даже самое чемпионское выступление. В начале сезона так и происходило — девушка регулярно допускала падения в короткой программе.

Во-вторых, во время триумфа Загитовой в финале Гран-при Медведева лечилась от травмы плюсневой кости правой стопы, так что действительно серьезной конкурентки у 15-летнего таланта при ее наборе сложных прыжков просто не было.

В-третьих, на чемпионате России, где Алина стала первой, наконец опередив Евгению в очной борьбе, Медведева выступала, только что восстановившись от повреждения.

Однако к Олимпиаде обе фигуристки подошли в оптимальной форме, и победа в Пхенчане окончательно расставила все точки над i.

На данный момент Загитова уже практически сравнялась по авторитету с главной звездой женского одиночного катания последних лет, и получает высокие баллы за компоненты (артистизм, красота исполнения, владение коньком и т.д.), которые обычно оцениваются очень субъективно — в пользу более популярного фигуриста.

Что же касается технической части, то здесь Загитова превосходит Медведеву уже с начала сезона хотя бы потому, что ставит все прыжки во вторую часть выступления, получая за них больше плюсов.

Все это закономерно привело к победе Алины в Пхенчхане, которая превзошла результат соотечественницы чуть более чем на балл. Чтобы вернуть репутацию безусловно лучшей фигуристки мира, Евгении необходимо сделать свою программу такой же сложной, а потом справиться с ней на официальных выступлениях.

Учитывая, что у девушки все еще продолжаются проблемы с ногой (вскоре ей могут назначить операцию), Загитова пока что явно остается номером один в женском одиночном катании.

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