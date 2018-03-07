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«Участию сборной Англии на ЧМ-2018 ничего не угрожает»

Англия не станет бойкотировать чемпионат мира в России из-за Скрипаля

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн Reuters
Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн
Британская контрразведка рассматривает несколько версий покушения на жизнь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — среди прочих фигурирует вариант с «покушением на убийство, спонсируемым государством». Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон пригрозил не пустить англичан на чемпионат мира по футболу в России, если будет доказана вина в случившемся спецслужб РФ.

Государственная служба контрразведки Великобритании МИ-5 рассматривает несколько версий покушения на жизнь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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По информации британской прессы, среди прочих версий рассматриваются варианты с «покушением на убийство, спонсируемым государством», личным спором, а также намеренной попыткой ложно обвинить в случившемся российские спецслужбы. Напомним, что

резонансный инцидент произошел 5 марта в британском городе Солсбери — 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены на лавочке у торгового комплекса в критическом состоянии.

Впоследствии рядом с местом их обнаружения правоохранительные органы нашли неизвестный предмет, в данный момент ведется его изучение. Вещество, которым, согласно предварительной версии, были отравлены пострадавшие, пока что тоже не называется.

Скрипаль в середине нулевых был обвинен на родине за сотрудничество с британской разведкой и получил от суда 13 лет колонии строгого режима. Уже в 2010-м его помиловали в рамках операции по обмену на осужденных в США по обвинению в шпионаже россиян.

Комментируя случившееся с экс-полковником ГРУ, после обмена получившим убежище в Великобритании, министр иностранных дел страны Борис Джонсон пообещал дать «жесткий ответ» в случае обнаружения достаточных доказательств вины российских спецслужб.

Кроме того, он заявил о возможном бойкоте чемпионата мира — 2018 в России английский футбольной сборной, если эта версия действительно подтвердится.

Позднее слова Джонсона несколько скорректировали в ведомстве, уточнив, что речь в данном случае шла о потенциальном бойкоте турнира британскими политиками и чиновниками, но не спортсменами, не планирующими пропускать мундиаль.

В Футбольной ассоциации Англии (FA) при этом отметили, что не считают заявление министра угрозой для участия сборной страны в чемпионате мира.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала высказывание Джонсона «дикостью», передает «Говорит Москва».

Позднее в ходе брифинга она выразила мнение, что ситуация с отравлением Скрипаля используется британской стороной для нагнетания антироссийской кампании.

«Мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, как вы правильно сказали, этой истории», — сказала Захарова, отвечая на вопрос британского журналиста.

«Обращает внимание, что произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы, более того, в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа, зазвучали заявления официальных лиц в Великобритании»,

— цитирует ее РИА «Новости».

Она также отметила, что Москва не получила официальных запросов от Великобритании касательно помощи в расследовании дела.

«Нет, никаких официальных просьб на сегодняшний момент, об этом было вчера сделано заявление и комментарий. Так вот, на сегодняшний момент никаких просьб, предложений о взаимном, совместном каком-то предполагающем работу российской стороны следствии, расследовании мы от официальных представителей Великобритании не получали», — добавила Захарова.

«Глава МИД говорил вчера о том, что в зависимости от результатов расследования атаки на двух человек в Солсбери, возможно, правительству будет целесообразно посмотреть, следует ли министрам и другим делегатам присутствовать на чемпионате в России», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с депутатами в парламенте. Вопрос об участии британских спортсменов в чемпионате не ставится.

Отметим, что об угрозе бойкота ЧМ-2018 англичане заявляют не впервые.

Так, к примеру, в 2015 году после победы тогдашнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера на выборах главы организации на фоне коррупционного скандала в оной FA пригрозила не пустить сборную страны на российский мундиаль, если швейцарский чиновник и дальше будет руководить федерацией (вскоре Блаттер все-таки ушел из ФИФА, а затем и был на длительный срок отстранен от футбола в связи с коррупцией, так что вопрос отпал сам собой).

Также вероятный бойкот предстоящего планетарного первенства «тремя львами» периодически возникает в контексте якобы существовавшей в России системы поддержки допинга на государственном уровне.

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 аренах в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная России сыграет с национальными командами Египта, Саудовской Аравии и Уругвая.

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