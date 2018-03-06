Жизнь без Астори: Италия приходит в себя после трагедии

Состоялось вскрытие тела знаменитого итальянского футболиста, капитана флорентийской «Фиорентины» и защитника национальной сборной Давиде Астори, который скончался в ночь на 4 марта во сне в гостинице города Удине, где «фиалки» должны быть провести календарный матч Серии А против местного «Удинезе». В результате патолого-анатомической процедуры стала известна причина скоропостижной смерти уроженца Сан-Джованни-Бьянко, что в Ломбардии, который в январе отметил 31-летие.

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По сообщениям итальянских СМИ,

Астори умер от брадиаритмии — заболевания, при котором нарушается сердечный ритм, а частота сердечных сокращений снижается ниже положенных значений (ниже 60 ударов в минуту).

Медики пока не выяснили, почему и как давно спортсмен страдал от указанной болезни. С целью выяснить развитие у Астори смертельного недуга будет проведено гистологическое исследование, на которое потребуется около двух месяцев.

Церемония прощания с игроком запланирована на среду, а похороны пройдут в четверг.

Воспитанник школы «Милана» никогда не выступал за основной состав знаменитой команды, а всего за стартовавшую в 2006 году профессиональную карьеру успел оставить след в пяти клубах. Астори поочередно сыграл на «Пиццигеттоне» и «Кремонезе» в низших лигах, затем за «Кальяри» и респектабельные «Рому» с «Фиорентиной», причем одно время исполнителем предметно интересовался московский «Спартак».

По некоторым сведениям, Астори был близок к пролонгации своего контракта с флорентийцами, по которому зарабатывал €1,3 млн в год. Руководство «фиалок» приняло решение выплатить всю полагавшуюся покойному сумму его семье: у спортсмена остались супруга и двухлетняя дочь.

Утверждалось, что «Фиорентина» продлит трудовой договор с Астори задним числом, однако журналист Танкреди Палмери назвал подобные слухи «полнейшей выдумкой».

Также стало известно, что отмененные из-за случившегося игры тура Серии А состоятся 3 и 4 апреля. Все ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся в память о покинувшем этот мир атлете.

«Фиорентина» и «Кальяри» намерены вывести из обращения 13-й игровой номер, под которым на поле действовал Астори.

Накануне несчастного случая состояние защитника не вызывало ни у кого подозрений. По информации портала Corriere.it, в последний вечер футболист вместе с партнерами смотрел в лобби отеля матчи «Лацио» — «Ювентус» (0:1) и «Наполи» — «Рома» (2:4).

Затем Астори посетил общий ужин, после чего заглянул к голкиперу команды Марко Спортьелло.

«Давиде пришел в мою комнату, чтобы поиграть в приставку, и чувствовал себя хорошо, — рассказал 25-летний вратарь.

— В 11 ночи он ушел, забыв свои тапочки. Я написал ему об этом. Уже из своего номера Давиде ответил: «Спасибо, они мне сейчас не нужны, я заберу их утром перед завтраком».

Однако капитан «Фиорентины» так и не вернулся к Спортьелло, который стал последним человеком, видевшим его в живых.

Отсутствие Астори на завтраке вызвало всеобщее удивление: раньше капитан никогда не пропускал общекомандные сборы. Когда защитник не ответил на звонки и не открыл дверь на стук, партнеры забеспокоились.

Персонал отеля предоставил массажисту команды дополнительный ключ от номера, игрока обнаружили на кровати без признаков жизни.

Клубный врач не сумел провести сердечно-легочную реанимацию, поскольку с момента смерти прошло уже слишком много времени.

Во вторник во второй половине дня игроки «Фиорентины» провели первую с момента смерти Астори тренировку на поле стадионе «Артемио Франки». Перед началом занятия наставник Стефано Пиоли, футболисты и руководство клуба почтили память товарища, вывесив его игровую майку на стадионных воротах, которые уже превратились в стихийный мемориал.

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