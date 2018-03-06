Отношения отравлены: Джонсон не видит себя на ЧМ-2018

В городах России прошли торжественные мероприятия, связанные с тем, что до старта чемпионата мира по футболу 2018 года осталось ровно сто дней. В Москве главная церемония развернулась на площадках ВДНХ.

Реклама

Ранее во вторник официальный твиттер чемпионата мира обнародовал видеоролик, на котором российский президент Владимир Путин, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и знаменитые футболисты разных лет отметили событие набиванием мяча.

В процедуре, помимо главы российского государства и президента ФИФА, приняли участие по одному представителю стран-участниц мундиаля: россиянин Дмитрий Аленичев, аргентинец Диего Марадона, бразилец Роналдо, уругваец Диего Форлан, испанец Карлес Пуйоль, нигериец Джей Джей Окоча, англичанин Уэйн Руни, немец Мирослав Клозе, мексиканец Хорхе Кампос, японец Хидетоси Наката,

колумбиец Карлос Вальдерама, француз Давид Трезеге, сенегалец Калилу Фадига, португалец Нуну Гомеш, панамец Хулио Дели Вальдес, иранец Мехди Махдавикиа, австралиец Харри Кьюэлл, Радхи Жаиди из Туниса, кореец Хон Мён Бо,

швейцарец Александр Фрай, хорват Дарио Шимич, саудовец Сами Аль-Джабер, поляк Иржи Дудек, швед Томас Бролин, египтянин Мидо, перуанец Нольберто Солано, бельгиец Даниэль ван Бюйтен, серб Деян Станкович, костариканец Пауло Ванчопе, Нуреддин Найдет, исландец Эйдур Гудьонсен и датчанин Петер Шмейхель.

В сумме получилось ровно сто раз.

Звездам не потребовалось приезжать в Россию: каждый занялся чеканкой в привычной среде обитания, отправив видеосвидетельства своего участия инициаторам клипа. Например, Руни продемонстрировал мастерство, судя по всему, в футбольном манеже. Роналдо показал, что есть еще порох в пороховницах, на берегу океана, Фадига – в гараже, Марадона – на кухне, Кьюэлл – на стадионе, Бролин – в снегу, Вальдерамма – в гостиной на фоне собственного портрета, а Гудьонсен возле моря и гор.

Отметим, что из всех перечисленных игроков профессиональные выступления продолжают лишь Форлан, в январе после двухлетнего перерыва возобновивший карьеру в чемпионате Вьетнама, и Руни, выступающий за клуб английской премьер-лиги «Эвертон».

Однако их шансы сыграть на ЧМ-2018 близки к нулю.

К слову, Россию в эти дни посетил еще один заслуженный человек из английского футбола и бывший наставник Руни в «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В дни мундиаля прославленный португальский специалист будет работать экспертом на одном из российских телеканалов.

Не обошлось в этот день и без очередной громкой новости против ЧМ-2018 с британских островов. Причем спикером на этот раз выступил сам глава МИД Великобритании Борис Джонсон: политик непрозрачно намекнул на то, что Англия может отказаться от участия в мундиале из-за так называемого «дела Скрипаля».

Накануне в Солсбери был обнаружен в критическом состоянии 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

Мужчина и женщина были в срочном порядке госпитализированы в медицинское учреждение. Согласно заключению, оба отравились ядовитым веществом.

Скрипаль в 2006 году был обвинен Россией в шпионаже в пользу британских спецслужб и приговорен к 13 годам тюремного заключения. Позже, в 2010-м, он был передан противоположной стороне в рамках обмена разведчиками между Россией и США: фигурантом сделки тогда стала известная ныне телеведущая Анна Чапман. Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании, и в последние годы о его жизни практически не было слышно на родине.

«Говоря о чемпионате мира, я думаю, что будет трудно представить себе, что представительство Великобритании на этом мероприятии будет осуществляться обычным образом», — заявил Джонсон, слова которого приводит «Р-Спорт».

Осведомлен ли чиновник о том, что британская сборная на турнире не выступит (но сыграет английская), не уточняется.

Министр иностранных дел также пообещал России жесткие санкции в случае, если в деле об отравлении перебежчика и его родственницы будет обнаружен «российский след».

Впрочем, МИД Великобритании уже внес уточнение в слова Джонсона. Если верить пресс-службе, Джонсон имел ввиду вероятный отказ от посещения турнира политиков и дипломатов, а не футболистов.

В Англии сравнивают инцидент в Солсбери с убийством экс-подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который скончался в ноябре 2006 года в Лондоне в результате отравления полонием.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице чемпионата мира по футболу — 2018, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».