«Жестко наказать»: «Спартаку» не простят расизм

Московский «Спартак» может быть наказан за проявление расизма на матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со столичным «Локомотивом» (0:0).

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Фанаты красно-белых, для которых эта встреча была гостевой, пытались в нелегких условиях поддержать свою команду и деморализовать соперника, временами переходя рамки дозволенного.

Серьезное давление испытывал на себе голкипер «железнодорожников» Маринато Гилерме, который является бразильцем по национальности и приобрел российское гражданство в ноябре 2015 года. Вратарь уже успел съездить на Кубок конфедераций — 2017 в составе сборной России, что болельщики «Спартака» и использовали, чтобы попытаться на него надавить.

Кричалка фанатов, если убрать из нее нецензурные выражения, звучала так: «Зачем российской сборной обезьяна?»

Также спартаковцы периодически начинали ухать, имитируя крики животных. Звуки становились громче при приближении красно-зеленых к штрафной «гладиаторов» — доставалось, например, темнокожему полузащитнику «Локомотива» Мануэлу Фернандешу, который довольно часто угрожал воротам Александра Селихова.

Стоит отметить, что и болельщики «железнодорожников» не отставали от соперников в плане уханья Квинси Промесу и Луису Адриано,

однако больше они все-таки увлекались «ласковыми» обращениями к своим бывшим игрокам — Денису Глушакову, Александру Самедову и Андрею Ещенко.

Тем не менее Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) обратил особенное внимание на расистскую кричалку спартаковцев.

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин отметил, что инцидент не прошел незамеченным, поскольку был занесен в итоговый протокол матча.

«Вчера на встрече работали наблюдатели нашей системы мониторинга, которые зафиксировали на 46-й минуте скандирование упомянутой кричалки фанатских секторов «Спартака», что было отражено в отчете по итогам игры.

Этот отчет сегодня утром был направлен в КДК РФС для дальнейшего рассмотрения 7 марта», —

цитирует Смертина «Чемпионат.com».

Таким образом, 7 марта будет решено, какие санкции повлечет за собой поведение фанатов «Спартака». Предположительно красно-белым грозит временная дисквалификация трибуны фанатов или нескольких секторов, а также денежный штраф.

Ранее «гладиаторы» уже не раз были наказаны за подобные инциденты. Любопытно, что в июле 2017 года после матча за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1) руководству клуба пришлось выплатить £4000 в качестве штрафа за ту же самую кричалку болельщиков в адрес Гилерме.

От наказаний за расистские оскорбления страдала даже молодежная команда клуба.

Так, капитан «Спартака» U-19 Леонид Миронов был обвинен в оскорблениях темнокожего игрока «Ливерпуля» Райана Брюстера во время матча юношеской Лиги чемпионов и находится в данный момент под угрозой десятиматчевой дисквалификации.

Болельщики красно-белых, присутствовавшие на матче юношей, обидели на национальной почве другого полузащитника мерсисайдцев Бобби Адеканье, в результате чего была временно закрыта часть трибун на стадионе молодежки «Спартака».

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев призвал применить жесткие меры для того, чтобы утихомирить фанатов.

«Расизм на трибуне будет продолжаться до тех пор, пока фанаты будут оставаться безнаказанными.

Необходимо применить все нормы российского законодательства к болельщикам, по которым возможно наказание в этом случае, вплоть до уголовного.

За расизм фанатов «Спартака» нужно наказать серьезно и жестко. Обязательно нужно наказывать, ведь для болельщика даже серьезный административный штраф будет ощутим», — отметил депутат.

К слову, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в последние годы уделяет повышенное внимание проблемам расизма. Фраза «Say no to racism» («Скажи «нет» расизму») хорошо знакома каждому любителю футбола. Она звучит в промо-роликах к различным соревнованиям и красуется на капитанских повязках игроков различных сборных.

Уже с 2001 года УЕФА начал сотрудничество с организацией «Футбол против расизма в Европе» (FARE) и оказывает ей ощутимую финансовую поддержку.

Должно быть, по этой причине расистские кричалки в сторону футболистов интересуют КДК больше, чем, например, оскорбления на почве «измены клубу».

Кроме того, инцидент с выкриками болельщиков «Спартака» мог быть воспринят особенно остро на фоне относительно недавнего скандала, связанного с неоднозначной записью в официальном твиттере клуба.

В тот день вести социальные сети красно-белых доверили защитнику Георгию Джикии, который невольно подвел руководство клуба неосторожной шуткой.

Разместив фотографию своих темнокожих одноклубников из Бразилии Педро Роши, Адриано и Фернандо, Джикия написал: «Шоколадки тают на солнце».

Это вызвало возмущение любителей футбола по всему миру, подняв волну яростных публикаций в СМИ (преимущественно английских). Твит был немедленно удален, а игрок получил устное предупреждение от РФС, в то время как глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг был оштрафован на 20 тыс. рублей за то, что позволил появиться такой записи.

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