«Боюсь за Родченкова»: как оценили оскароносный «Икар»

В ночь на пятое марта по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 90-я церемония вручения наград киноакадемии США, и примечательной для россиян она получилась сразу по нескольким причинам.

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Во-первых, из-за того, что «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке достался не картине «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, а фильму «Фантастическая женщина» чилийца Себастьяна Лелио. Во-вторых, из-за выбора победителя в номинации «Лучшая документальная лента».

Первенствовал в ней американский «Икар» режиссера Брайана Фогеля, обошедший в споре за желанную статуэтку картину о гражданской войне в Сирии «Последние люди Алеппо», «Абакус», повествующий о сложной судьбе банка в кризисный 2008-й год в США, «Стронг Айленд», затрагивающий тему расизма, а также «Лица, деревни» про путешествия по Франции.

«Икар» в свою очередь мог похвастаться животрепещущей историей о якобы существовавшей в России системе поддержки допинга на государственном уровне, которую собственноручно раскрыл и уничтожил один из ее главных создателей — Григорий Родченков,

экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Именно Родченков и стал основным героем оскароносного фильма, изначально задумывавшегося как простой видеоэксперимент, в ходе которого велогонщик-любитель Фогель хотел доказать зрителям, что допинг хоть и может повлиять на результаты в спорте, но без должной подготовки, умений и таланта даже все запрещенные препараты вместе взятые будут не в силах что-то кардинально изменить.

Однако российский ученый вскоре после знакомства с Фогелем предоставил тому чуть больше, чем просто советы в области спортивной фармакологии, как изначально и планировалось, — режиссеру посчастливилось одним из первых узнать о сложной допинговой системе в российском спорте.

В обмен на это Брайан, до «Икара» отметившийся лишь работой в одной комедийной мелодраме, помог Григорию встретиться с журналистами The New York Times, где впоследствии и было опубликовано его сенсационное интервью, а также бежать из России — в данный момент Родченков находится под программой защиты свидетелей США и, как считается, выглядит сильно иначе после пластической операции.

Уже вскоре после выхода в свет лента получила огромный успех — сначала ее приобрел американский телевизионный гигант Netflix, заплативший за права $5 млн, а затем она стала частым гостем различных кинофестивалей, принося славу своему создателю.

Сам Фогель на почетной церемонии награждения посвятил завоеванный «Оскар» Родченкову, «бесстрашному информатору, который ныне пребывает в огромной опасности».

Очевидно, полностью проникшись темой допинга в российском спорте, режиссер «Икара» и сейчас едва ли не каждый свой пост в социальных сетях посвящает отечественным проблемам с запрещенными веществами. К примеру, Фогель крайне тяжело отреагировал на «послабления» Международного олимпийского комитета (МОК), который по окончании Игр в Пхенчхане принял решение о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР).

Стоит отметить, что «Икар» еще до победы на «Оскаре» имел отличную прессу и отзывы кинокритиков. При этом многие иностранные зрители, обсуждая ленту, выражали беспокойство за безопасность Родченкова.

«Интригующий и крутой фильм о коррупции… Не могу поверить, что в российском правительстве действительно смогли придумать такое мошенничество. Боюсь за Родченкова», — пишет один из рецензентов.

«Возможно, это лучший документальный фильм, который я когда-либо видел, — делится впечатлениями другой восторженный зритель. — Это потрясающая история о человеке, который хотел доказать правоту и оказался в сердце одного из самых драматических моментов в истории спорта — в одном «котле» со скрытыми персонажами, политическими гигантами и убийствами. Это 11 из десяти».

«Я думал, что это просто скучная американская пропаганда, но, досмотрев до конца, понял — это прекрасный фильм»,

— вторит им третий.

Что же касается триумфатора основной номинации «Оскара-2018», то им стал фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо (всего лента увезла с церемонии четыре награды), рассказывающий о сказочной любви немой девушки и человека-амфибии.

Из других примечательных итогов главной кинопремии года стоит отметить победу «Дорогого баскетбола» легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм», который был снят по мотивам прощального письма великого спортсмена.

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