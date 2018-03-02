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«Химки» пошли по пути «Спартака»

«Химки» уступили «Басконии» в Евролиге

«Химки» уступили «Басконии» в Евролиге Официальный сайт «Химок»
«Химки» уступили «Басконии» в Евролиге
Подмосковные «Химки» уступили испанской «Басконии» в гостевом матче 24-го тура баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о встрече в Витории.

Ровно за неделю до «Химок» гостил в Басконии футбольный «Спартак». Поездка на север Испании, как известно, не принесла ни самим красно-белым, ни их болельщикам положительных эмоций — команда Массимо Карреры хоть и победила на выезде, но по сумме двух матчей покинула Лигу Европы, тогда как поклонники москвичей и вовсе почувствовали на себе всю мощь провокации местных СМИ, одним из итогов которой стала смерть полицейского.

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Отбрасывая крайне странное поведение прессы и муниципалитета Бильбао, схватка с «Атлетиком» в очередной раз напомнила россиянам, что баски являются превосходными бойцами, способными на характере «выгрызать» даже те поединки, в которых у них, казалось бы, почти нет шансов.

Что-то подобное на себе в первый день весны испытали и химчане.

К счастью, на этот раз обошлось без множественных фанатско-полицеских стычек, однако отечественным баскетболистам выбраться из Басконии со щитом все-таки не удалось — и вновь решающую роль в этом сыграл характер местных спортсменов, позволивший им не впасть в абсолютное отчаяние после неудачного старта.

А ведь начиналось все для желто-синих и правда потрясающе — предъявив соперникам образцовую защиту, россияне долгое время вели с небольшим перевесом лишь благодаря ней, а затем, добавив к обороне еще и отличную работу в завершении атак, и вовсе умчались от оппонентов на пути к очередной, уже четвертой кряду, победе в Евролиге.

Оправиться после подобного «хука» действительно было непросто: все-таки -14 на табло еще до окончания первой четверти при своих болельщиках сильно бьют по общему настрою команды, особенно когда у соперника на твоем фоне с внешней легкостью получается практически все.

Однако баски сдюжили, и начало их возвращению в игру было положено как раз еще в дебютной десятиминутке.

Доведя счет до обнадеживающих 26:12, гости позволили себе кратковременную передышку, за которую испанцы их мгновенно наказали двумя точными трехочковыми — восьмиочковое преимущество по итогам стартового отрезка встречи, естественно, тоже радовало глаз, однако смотрелось уже не столь внушительно.

Впрочем, это, как оказалось позднее, был лишь разогрев: почуяв некоторую расслабленность «Химок», подопечные Педро Мартинеса после короткого перерыва лишь продолжили медленно, но верно нивелировать отставание.

Особо благодарить в данном случае поклонники «Басконии» должны были внезапно включившуюся оборону и своего, пожалуй, лучшего игрока — грузина Торнике Шенгелию.

Работало это так — при защите собственного кольца хозяева не пытались забрать все и сразу, сосредоточившись лишь на тех эпизодах, в которых коллектив Георгиоса Барцокаса потенциально мог набрать легкие баллы, тогда как их мощный форвард с какого-то момента стал буквально выжигать «краску» вице-чемпионов Единой лиги, чему в полной мере не смогли помешать ни выход на паркет Томаса Робинсона, ни оборонительная пятерка.

Испанцы словно говорили «Химкам»: «Вы забьете нам, сколько сможете, попав сложные броски через руки или с отклонением, а мы вам ответим тем, чем должны».

Так на деле и вышло: в ходе всей второй четверти гостям удавалось набирать баллы лишь сложнейшими попаданиями, тогда как легких очков их баски лишили полностью.

Естественно, сказалось это и на счете — к большому перерыву россияне уже не просто не имели убедительного преимущества, но и вовсе уступали в пять пунктов.

Добавить необходимый заряд позитива желто-синим могло сумасшедшее попадание Алексея Шведа с сиреной через всю площадку, однако бомбардиру чуть-чуть не повезло — да главного «хайлайта» Евролиги в марте защитнику не хватило каких-то жалких миллиметров.

Лишь беглого взгляда на статистические выкладки в ходе длительной паузы хватило, чтобы понять, с чем именно в отчетный вечер испытывает наибольшие проблемы клуб из Подмосковья —

при прочих более-менее равных показателях россияне вчистую проигрывали щит (14-23), позволив тому же Шенгелии выбить гроссмейстерские 9+8 подборов уже к экватору поединка.

Ничего не изменилось и после возобновления игры: сохранив должный настрой, баски продолжили наращивать преимущество и уже к третьей минуте четверти вели +10, а к ее середине — и вовсе +15.

Химчане, надо отдать им должное, видя полный контроль соперников над фортуной, рук не отпускали, продолжая бороться в каждом из эпизодов, однако отобрать кураж у вошедших в «огонь» басков не помогало и это.

Огромные сложности гостям продолжал доставлять Шенгелия (15+15 к финальной сирене) — грузин, находясь на паркете, едва ли не в одиночку решал атаку своей команды, либо самостоятельно завершая подходы, либо, видя сдваивание россиян, отдавая на оставленных без присмотра партнеров.

Решающую попытку спасти еще недавно казавшийся уже выигранным матч подопечные Барцокаса сделали на старте четвертой четверти, в которую входили с отставанием в 17 очков.

Тут как нельзя кстати пришелся рывок 7:0 за три с половиной минуты — ровно столько не могли открыть счет на отрезке хозяева, создав тем самым на трибунах заметное волнение.

Однако надежды россиянин вскоре практически уничтожил второй звездный баскетболист «Басконии» — Родриг Бьебуа, некогда становившийся чемпионом НБА.

Именно его пять баллов за считанные мгновения остановили восхождение «Химок», вернув хозяевам по-настоящему комфортное преимущество.

Для испанцев это практически означало победу — с тем куражом, что монополизировали они в этот вечер, упустить подобный перевес было попросту нельзя.

В итоге химчанам к финальной сирене — в основном усилиями Шведа и Энтони Гилла (44 очка на двоих) — удалось лишь довести разницу до десяти баллов, но не догнать хозяев.

По итогам этого матча «Химки» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Евролиги, при этом имея достаточно внушительный отрыв от идущей девятой (лучшая позиция вне плей-офф) «Басконии» — у испанцев пока что на три победы меньше.

Впрочем, не сумел сократить отставание от подмосковного клуба и «Маккаби» из Тель-Авива — на данный момент восьмой клуб первенства в отчетном туре крупно проиграл на своем паркете московскому ЦСКА (73:93), уже гарантировавшему себе участие в плей-офф.

Едва ли уменьшиться разрыв между коллективами и по итогам следующего тура — благо, что в нем «Химкам» предстоит дома принимать завсегдатая дна турнирной таблицы — итальянский «Милан».

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