Звезды без прав: угон на Олимпиаде, депрессия и «встречка»

Олимпийский дебош

Самым последним громким случаем подобного рода стало происшествие на Олимпийских играх в Пхенчхане, где канадский фристайлист Дэвид Данкан, занявший восьмое место по итогам соревнований в ски-кроссе, когда бронзу выиграл россиянин Сергей Ридзик, был задержан южнокорейской полицией.

Спортсмен и менеджер канадской сборной по фристайлу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля угнали автомобиль, на котором и были задержаны.

Кто был за рулем, не сообщается, а сами фигуранты дела, похоже, отделались легким испугом. По всей видимости, защитой для Данкана и его приятеля стал статус участников Олимпиады, и дело закончилось формальным штрафом.

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Депрессия миллиардера

Самым громким делом о вождении автомобиля в нетрезвом виде с участием спортсмена в 2017 году стал случай с самым известным гольфистом мира, многолетним первым номером ПГА-тура, американцем Тайгером Вудсом.

29 мая 14-кратный победитель «Мэйджоров», заработавший за карьеру более $1,5 млрд, был остановлен стражами правопорядка во Флориде.

Спортсмен, на котором, судя по фотографиям из участка, не было лица, был доставлен в отделение, где провел какое-то время, после чего был отпущен под залог.

Сообщается, что 41-летний Вудс, перенесший в последние годы три операции на позвоночнике, страдал из-за проблем в личной жизни, что и привело к подобному поведению.

При этом гольфист не оказал никакого сопротивления стражам порядка, проявил понимание и сразу же признал свою вину, что значительно смягчило поведение правоохранителей.

Раскаяние капитана

Уже в последний день лет в Ливерпуле был арестован за вождение в нетрезвом виде капитан сборной Англии по футболу Уэйн Руни, перебравшийся в межсезонье из «Манчестер Юнайтед» в родной «Ливерпуль».

Нападающий был остановлен неподалеку от собственного дома, куда направлялся на автомобиле после ужина. Руни был отпущен из полиции под залог, но предстал перед судом 18 сентября и был приговорен к ста часам общественных работ.

Сам футболист выступил на своем официальном сайте с обращением к болельщикам и общественности, извинившись за свой поступок и назвав решение суда «абсолютно правильным».

Интересно, что ранее на Туманном Альбионе три месяца тюрьмы условно получил 53-летний велосипедист Эндрю Уэйлн, который в состоянии алкогольного опьянения шел пешком и вез перед собой свой велосипед.

Уэйлн был приговорен к условному сроку и 20 фунтам штрафа по закону, выпущенному в 1853 году!

15-летняя борьба шоумена

Случаем с канадским фристайлистом история задержаний спортсменов за вождение транспортных средств в нетрезвом виде в 2018 году отнюдь не исчерпывается. В середине января в США был задержан известный баскетболист и шоумен Деннис Родман.

Полицейские остановили машину 56-летнего Родмана за нарушение правил дорожного движения 13 января вечером в Ньюпорт-Бич (США, Калифорния).

Тест на алкоголь показал превышение допустимой нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе, после чего экс-баскетболиста арестовали и доставили в полицейский участок.

Спустя семь часов, когда полиция решила, что Родман уже достаточно трезв, его отпустили, а представитель Родмана заявил, что тот ведет борьбу с алкоголизмом на протяжении последних 15-ти лет.

Четыре месяца без руля эксперта-тренера

В январе 2017 года был лишен водительских прав на тот момент эксперт «Матч ТВ» и бывший игрок и главный тренер московского «Спартака», ныне возглавляющий другой клуб Премьер-лиги – «Ростов».

Карпин не явился на заседание суда и был лишен водительских прав на девять месяцев, а также оштрафован на 30 тыс. рублей.

Случайная «встречка» бомбардира

Несколько позже, в марте, водительского удостоверения лишился уже действующий российский футболист.

Незадолго до важного матча чемпионата с ЦСКА форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин был задержан сотрудниками ДПС за езду по встречной полосе.

Мировой суд Тверского района столицы наказал нападающего лишением прав на четыре месяца, хотя защита настаивала на том, что на месте нарушения нет разметки, а следовательно Кокорин ни в чем не виноват, поэтому футболист если и нарушил правила, то несознательно.

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