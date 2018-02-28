«Восстановление РУСАДА — единственный шанс для России»

— WADA с 1 апреля запрещает проведение международных соревнований в странах, где нет действующих национальных антидопинговых агентств. Уже понятно, что это касается не полученных соревнований, а заявок на следующие. Единственное, что не ясно — о каких конкретно турнирах идет речь. Чемпионаты мира, этапы Кубка мира по разным видам спорта, этап «Формулы-1» — что входит в этот список?

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— Речь идет о поправках в статью 20.3.11 кодекса WADA. И там значится: «чемпионаты мира и другие международные соревнования». В принципе, формулировка довольно обширная, и попадать туда может все. Другое дело, что сам кодекс WADA распространяется на определенные спортивные федерации. Вот для них это новое правило является обязательным.

Но, честно говоря, там почти все международные федерации. И, чтобы понять, может ли быть принята от нас, допустим, заявка на этап «Формулы-1», нужно посмотреть список подписавшихся под кодексом федераций.

Если «Формула-1» там присутствует, то с 1 апреля это правило для нее является обязательным.

Для понимания, в этой статье есть два условия, которые мы должны выполнять, чтобы у нас в стране проводились чемпионаты мира и другие международные соревнования.

Во-первых, это соответствие государства, в данном случае России, международной конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте. Здесь у нас все нормально. Я сам возглавлял в том году комиссию ЮНЕСКО. Мы проверяли соответствие России, и здесь у нас все хорошо.

Но вот другое условие мы, к сожалению, пока не выполняем. Соответствие национального антидопингового агентства. В 2015 году деятельность РУСАДА была приостановлена и не восстановлена до сих пор.

Поэтому с 1 апреля новые заявки от большинства международных федераций мы получать не будем. Боюсь, что они формально подойдут. Новая редакция этой статьи позволяет им не обращаться к нам для проведения соревнований, и они не будут этого делать. Старая редакция была более мягкой.

Раньше оставлялись лазейки на усмотрение спортивных федераций. Сейчас формулировка статьи более жесткая. Сама статья называется «обязанности спортивных федераций», и в этом подпункте говорится, что принимать можно заявки только от федераций, соответствующих кодексу. А раньше формулировка была такая: «делать все возможное». Чувствуете разницу?

— Если какая-то федерация все же примет заявку России на какой-то турнир, WADA прекратит с ней сотрудничество?

— Получится, что эта федерация не выполняет требования кодекса WADA, и агентство, конечно, наложит санкции и может даже приостановить действие этой федерации.

— Сейчас очень многие, в основном наши спортивные чиновники, говорят, что у WADA нет таких прав. Что агентство не может ничего отнять, ничего запретить. Но выходит, наоборот, права у WADA как раз обширные?

— Абсолютно точно. Вообще не понимаю, откуда такое мнение. Есть два документа. Конвенция ЮНЕСКО от 2005 года. Правительство России ее ратифицировало, значит мы обязаны ее соблюдать.

Там написано, что кодекс WADA является обязательным документом, которому должны следовать все участники конвенции, в том числе и Россия.

Дальше открываем кодекс WADA и смотрим список подписантов. И там обширный список, в том числе национальные олимпийские комитеты, в том числе ОКР. Так что для нас этот документ является обязательным.

— А может ли WADA запретить проводить в России какие-то уже полученные нашей страной турниры?

— Нет, здесь все просто. Если рассуждать с чисто юридической точки зрения, то раз в кодексе будет написано, что с 1 апреля запрещается принимать заявки, то речь только о том, что еще не получено.

— Но теоретически WADA может внести такую поправку?

— Теоретически — да. Но это повлечет огромное количество недовольства и жалоб, в том числе и на WADA. На организацию соревнований уже потрачено много денег, и это существенно.

Я далек от мысли, что WADA хотя бы из практических соображений пойдет на такое. Хотя теоретическая вероятность действительно есть.

— Вопрос из области теории. Если РУСАДА не восстановят, но после 1 апреля мы все же захотим принять у себя какой-либо турнир, можем ли мы оспорить решение WADA в других инстанциях?

— Чисто теоретически оспаривать можно все. Но, на мой взгляд, шансы добиться положительного исхода достаточно низкие. WADA — организация, которая действует в соответствии со своим кодексом. Поправки были приняты уполномоченным органом. На это и посмотрит CAS (Спортивный арбитражный суд – «Газета.Ru»).

Влезать в суть этих поправок CAS не будет. Если все процедурные моменты были соблюдены, требование является обязательным. Поэтому оспаривать это решение в судах смысла нет.

— То есть единственный реальный шанс России проводить международные соревнования — в восстановлении РУСАДА?

— Да, других шансов я не вижу.

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