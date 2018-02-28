WADA толкает россиян к НХЛ

Через Игры в игру

Не успели отгреметь страсти зимних Олимпийских игр, как в Национальной хоккейной лиге прошел дедлайн на переходы игроков из одной команды в другую. И в этом году «Юрьев день» вышел особенно жарким.

Реклама

Главным ньюсмейкером должен был стать капитан «Оттава Сенаторз» Эрик Карлссон. Шведская суперзвезда не хочет ждать, пока в его команде, еще весной игравшей в седьмом матче финала Восточной конференции, а теперь прозябающей на дне турнирной таблицы без шансов на плей-офф, пройдет перестройка.

Впрочем, этот сезон Карлссону придется доиграть в команде, поскольку обменять его не получилось. Активнее всех заполучить защитника-бомбардира старался «Вегас», но предложить устроившей канадцев компенсации не вышло.

Самая громкая сделка прошла с участием другого защитника — капитана «Нью-Йорк Рейнджерс» Райана Макдоны. «Синерубашечники» анонсировали перестройку и подтверждают слова делом.

Сначала Ник Холден отправился в «Бостон Брюинз», затем за ним проследовал Рик Нэш, а Михаэль Грабнер поучаствовал в первом в истории клуба обмене с «Нью-Джерси Девилз».

Сделка по Макдоне фактически закрыла дедлайн и стала его главной бомбой. Капитан «Рейнджерс» усилит оборону и без того мощной «Тампа-Бэй Лайтнинг», а вместе с ним в «молнию» перебрался форвард Джей Ти Миллер.

Он постарается заменить в команде россйского нападающего Владислава Наместникова, которого разлучили с Никитой Кучеровым, отправив в Нью-Йорк.

Кроме того, «рейнджеры» получили еще пару молодых проспектов и два приличиных выбора на драфтах 2018 (в первом раунде) и 2019 (во втором) годов.

Важной новостью стало подписание контракта с «Бостоном» капитана сборной США на Олимпийских играх в Пхенчхане Брайана Джионты. Ветеран будет получать $700 тыс. и должен помочь команде в плей-офф.

А вот канадский силовой нападающий Рене Бурк, также здорово игравший на Олимпиаде, только за Канаду, хоть и вызвал предметный интерес сразу четырех команд сильнейшей лиги мира, решил доиграть сезон в Швеции и только потом вернуться за океан.

День российских неудач

Игровой день в НХЛ вышел не самым удачным для большинства российских хоккеистов и особенно для их команд.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» — 2:3

Например, Евгений Малкин, несмотря на пять бросков по воротам «Нью-Джерси», не смог набрать результативных баллов и закончил игру с показателем -1, а его «Питтсбург» потерпел поражение.

Главным героем встречи стал лидер «Девилз» Тэйлор Холл, который, набрав 1+1, довел свою результативную серию до 15-ти матчей, что является самой продолжительной серией текущего сезона и повторением рекорда в истории «дьяволов». В сезоне 1999/2000 в таком же количестве матчей подряд отличался Патрик Элиаш, а в сезоне 2005/06 ее повторил один из героев минувшего дедлайна Брайан Джионта.

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз» — 8:3

Подвиги Владимира Тарасенко, вместе со своей тройкой на плечах, как могли, тащившего «Сент-Луис», не помогли «блюзменам». Дубль бросившего по воротам четырежды Владимира и три гола его звена в сумме даже не установили на табло приличного счета.

«Миннесота» разбушевалась на родном льду и буквально уничтожила соперника, проведя восемь шайб.

И если Тарсенко закончил встречу с нейтральным показателем полезности, то другим россиянам в команде похвастать нечем.

На счету Ивана Барбашева хотя бы пристойный -1, а вот выменянный в последние дни работы рынка у «Торонто» Никита Сошников отметился ужасающи показателем -3.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2

А вот «Вашингтон» сумел все-таки одержать победу над проваливающей сезон «Оттавой». При этом Александр Овечкин не показал яркого хоккея, только раз бросив по воротам канадской команды и завершив встречу с -1.

Партнера выручил Евгений Кузнецов, выдавший яркий поединок и сумевший оформить в нем решающий дубль, доведя свой лицевой счет до 19-ти голов в сезоне.

У «Сенаторз» лучшим был так и не обменянный в дедлайн капитан Эрик Карлссон. На счету шведского защитника очередные гол и передача.

WADA атакует Россию

Но главной новостью, затрагивающей в том числе и хоккей, является заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что с апреля Россия не сможет подавать заявки на проведение международных соревнований, пока в своих правах не будет восстановлено Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Поправка в кодексе WADA, о которой в агентстве напомнили 28 февраля, действительно может серьезно отразиться на российском спорте.

Под угрозой, например, в теории может оказаться проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году, хотя формально для уже подписанных контрактов между международными организациями и странами-хозяйками турниров поправка не действует.

Вряд ли затронет атака WADA и Еврохоккейтур, в котором Кубок Первого канала как проходил, так и будет проходить в Москве и останется в календаре.

А вот на Континентальной хоккейной лиге все это может отразиться негативно, ведь формально соревнование является международным турниром.

Запретить проведение КХЛ WADA вряд ли сможет, однако действия Всемирного антидопингового агентства могут серьезно ударить по репутации турнира и привести к оттоку хоккеистов в другие лиги и уходу иностранных команд, что

фактически уничтожит идею Континентальной хоккейной лиги.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».