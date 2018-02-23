«Атлетик» — «Спартак»: в разборках фанатов погиб полицейский

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между местным «Атлетиком» и московским «Спартаком» был омрачен трагическим инцидентом. Примерно за час до начала встречи фанаты двух команд устроили массовые беспорядки, в результате которых несколько человек, в том числе один болельщик «Спартака», пострадали, пятеро москвичей были задержаны, а один из полицейских, пытавшихся остановить драку, погиб.

Otro vнdeo de los incidentes entre ultras del Spartak y Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscъ pic.twitter.com/p5qaPsFPWt — Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

Все начиналось относительно мирно. Поклонники московского клуба устроили шествие по улицам Бильбао, скандируя традиционные кричалки и распивая пиво. С обеих сторон москвичей окружала полиция, а горожане не проявляли к гостям никакой агрессии.

Однако прямо перед стадионом колонне встретилась группа испанских ультрас, которым не понравилось поведение красно-белых. По информции испанских СМИ, гости стали бросать в соперников бенгальскими огнями.

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Завязалась драка, в которой обе стороны использовали бутылки, стеклянные предметы и файеры. Также СМИ сообщали о нескольких взрывах пиротехники.

В результате столкновения болельщиков пострадали несколько человек, в том числе 51-летний испанский полицейский Иносенсио Ариас Гарсия.

По данным газеты Cadena Ser, когда полиция попыталась вмешаться в конфликт между группировками, один из файеров, брошенных со стороны россиян, приземлился рядом с Гарсией.

У стража порядка случился сердечный приступ, и он был экстренно доставлен в больницу, однако врачи не сумели его спасти.

Отмечается, что по итогам массовой драки были задержаны пятеро спартаковских болельщиков. В числе задержанных мог оказаться и рэпер ST, пытавшийся прорваться к фанатам через оцепление, однако ему удалось уйти.

Всего на матче ожидалось около 300 болельщиков российского коллектива.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил сожаление в связи со стычкой фанатов и гибелью полицейского.

«Это безумие, причем очень серьезное: против насилия ультрас нужно быть сильными, нельзя сдаваться, надо сделать все возможное, чтобы искоренить его навсегда. Российские ультрас не должны были ездить в Бильбао, им следовало остаться дома.

Их дальняя поездка не сулила ничего хорошего. Произошло самое худшее – оборвалась одна жизнь»,

— цитирует Тебаса AS.

В своем твиттере глава Примеры добавил, что продолжит политику борьбы с ультрас до полного уничтожения.

«Насилие ультрас унесло жизнь полицейского... Хватит! В Ла Лиге мы продолжим политику борьбы с ними, до полного уничтожения. Я выражаю глубокие соболезнования семье полицейского и всей полиции», — написал Тебас.

Что касается самой игры, «Спартак» одолел «Атлетик» со счетом 2:1, однако в 1/8 финала по итогам двух встреч прошел испанский клуб.

В составе москвичей отличились Луис Адриано и Лоренсо Мельгарехо. У коллектива из Бильбао забил Хаби Эчейта.

Для выхода в следующий раунд красно-белым нужно было побеждать с разницей как минимум в три гола (либо в два, но забивая не меньше четырех мячей). При счете 3:1 в их пользу было бы назначено дополнительное время, однако отличиться в третий раз подопечные Массимо Карреры не сумели.

Ранее стало известно, что другой московский клуб — ЦСКА — может быть наказан УЕФА за использование пиротехнических средств во время первой встречи 1/16 финала Лиги Европы против белградской «Црвены Звезды».

Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscъ pic.twitter.com/iq6dY4qqDo — Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.

В начале второй половины матча, который прошел в столице Сербии, армейские болельщики зажгли файеры и использовали дымовые шашки.

По регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды на стадионе несут клубы. ЦСКА грозит денежный штраф, а также частичное закрытие трибун на следующие встречи.

Отметим, что армейцы по итогам двухраундового противостояния оказались сильнее с общим счетом 1:0.

Что касается спартаковских фанатов, еще в декабре УЕФА оштрафовал клуб на 3 тысячи евро за их неправомерные действия на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором».

Фанаты красно-белых использовали пиротехнику во время игры. Сама встреча прошла 21 ноября в Москве и завершилась вничью со счетом 1:1.

Несколькими неделями ранее спартаковцев наказал и собственный КДК. Красно-белые оштрафованы на 160 тысяч рублей за нахождение фанатов на ограждении сектора стадиона, а также использование болельщиками пиротехники и нецензурной лексики во время матча 17-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Встреча тогда завершилась крупной победой гостей со счетом 4:1.

Другой случай произошел 24 ноября прошлого года, когда десять граждан России были задержаны в белорусском городе Борисов на матче группового турнира Лиги Европы между местным «БАТЭ» и «Црвеной Звездой» из Белграда.

«Во второй половине дня в центре Борисова было задержано 11 человек, из них 10 — граждане России и один — Сербии. Шесть человек, включая пять граждан России, уже отпущены, они заплатили штраф, еще пятеро россиян ждут судебного решения», — заявил представитель посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

Среди задержанных россиян тоже были болельщики московского «Спартака».

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