«Я стала дважды мамой»

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева родила сына. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

«Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать, желаю удачи!!!»

— поделилась Исинбаева записью у себя на странице в инстаграме.

По словам тренера спортсменки Евгения Трофимова, роды прошли минувшей ночью, Исинбаева чувствует себя хорошо. Радостную весть легкоатлетка сообщила ему сразу после рождения малыша.

«Теперь могу считать себя уже двукратным «дедом», — приводит слова Трофимова РИА «Новости».

Напомним, что о второй беременности Елены Исинбаевой стало известно в конце июля от Тины Канделаки, опубликовавшей сообщение в твиттере.

Реклама

Стоит отметить, что легкоатлетка, до того как уйти в декрет на девятом месяце беременности, вела активный образ жизни. Она летала по стране, посещала спортивные и светские мероприятия.

Так, например, в середине октября она побывала в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студенчества. Потом сопровождала посла Монако в Волгограде, где устроила ему экскурсию по достопримечательностям своего родного города.

Вернувшись в Москву, Елена все дни работала в офисе своей благотворительной организации, проводила совещания и приняла участие в нескольких мероприятиях.

Спортсменка в декабре 2014 года вышла замуж за легкоатлета Никиту Петинова. Они уже вместе воспитывают дочь Еву, которая родилась 28 июня 2014 года. Сообщается, что имя новорожденного сына счастливые родители объявят позже.

Елена Исинбаева является российской прыгуньей с шестом, членом комиссии МОК, майором Вооруженных Сил Российской Федерации.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка среди женщин (2004, 2008), обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года. Трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка мира в помещении среди женщин, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в помещении среди женщин.

Она является обладательницей 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин, заслуженным мастером спорта России. 21 августа 2016 года была избрана в члены Международного олимпийского комитета (МОК).

Помимо Исинбаевой, недавним пополнением порадовали и другие известные спортсменки.

Бывшая теннисистка Анна Курникова 16 декабря прошлого года родила двойню от известного испанского певца Энрике Иглесиаса: сына Николаса и дочь Люси.

До этого момента факт рождения малышей подтверждала лишь мама Энрике — филиппинская журналистка и телеведущая Изабель Прейслер. Она украсила обложку испанского «HOLA!» и в интервью рассказала о беременности Анны и случившемся счастливом событии в их семье.

«Беременность Анны протекала спокойно, ей не требовался постельный режим. Энрике сейчас просто невероятно счастлив!» — рассказала мама певца.

В январе этого года счастливые родители впервые поделились фотографиями детей в инстаграме, добавив одинаковую подпись: «Мое солнышко».

Супруги Курникова и Иглесиас проживают в Майами с 2013 года. Новый роскошный дом они построили в заливе Бискейн на юго-востоке полуострова, выложив за участок земли близ национального парка $9 млн. Еще $11 млн ушло на возведение жилища, ландшафт и внутренний дизайн интерьеров.

Если верить заокеанским СМИ, на усиленные меры безопасности пара потратила порядка $600 тыс. Зато папарацци Курниковой и Иглесиасу теперь почти не досаждают.

Недавно родила и бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс 1 сентября 2017 года на свет появилась — Алексис Олимпия Оганян от сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна.

В конце 2016 года было объявлено, что Уильямс приняла предложение руки и сердца от Оганяна, но только после двух лет отношений, 16 ноября 2017 года Уильямс и Оганян поженились.

Спортсменка прервала выступления после победы на прошлогоднем Australian Open, где она выступала на восьмой неделе беременности.

Первые роды 36-летней теннисистки прошли с осложнениями, она была прикована к постели в течение шести недель.

Серене пришлось делать кесарево сечение, потому что у ребенка во время родов сильно снизился пульс.

После операции врачи обнаружили в легких у спортсменки несколько тромбов. Из-за проблем с дыханием и сильного кашля у нее разошлись швы, и врачам пришлось проводить еще одну операцию.

На счету Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях).

12 февраля дочку Серены и Алексиса в первый раз взяли на стадион — понаблюдать за игрой своей мамы.

Это произошло на турнире в Северной Каролине, где Алексис болел за супругу, расположившись на трибунах с Олимпией на руках. Девочка не капризничала и с интересом наблюдала за происходящим на корте.

Но, увы, поддержка самых близких членов семьи Серене не помогла. Хотя она играла в паре со своей сестрой Винус. Девушки проиграли паре из Нидерландов — Лесли Крехов и Деми Схюрс. После матча Серена не выглядела слишком печальной:

«Честно говоря, я думала, мне будет гораздо хуже. Хотя я могла бы сыграть и получше, я чувствую, что нахожусь на правильном пути — к восстановлению. К тому же, мне было бы просто стыдно грустить, когда у меня есть такой чудесный ребенок!»

Это выступление стало вторым появлением Серены на соревнованиях после родов. В первый раз она сыграла в конце декабря на World Tennis Championship в Абу-Даби. Тогда она тоже проиграла — 20-летней Елене Остапенко.

Как призналась Серена, она еще не до конца восстановилась после родов с осложнениями, к тому же, она не может больше, как большинство ее коллег отдавать все время и силы спорту. Она слишком привязана к своей дочке и старается проводить с ней как можно больше времени.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».