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Украина не увидит чемпионат мира

Украинское телевидение лишило фанатов показа матчей ЧМ-2018 по футболу

Болельщики футбольной сборной Украины Dinamo.Kiev.UA
Болельщики футбольной сборной Украины

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась транслировать матчи чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России. Ранее министр спорта страны призвал украинцев пренебречь поездкой на главный футбольный турнир четырехлетия.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приняла решение отказаться от трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщил глава телерадиокомпании Зураб Аласания.

«Чемпионат мира по футболу в России пройдет в этом году. Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение»,

— передает его слова издание «Правительственный курьер».

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Он также рассказал, что отказываться от показа ЧМ-2018, узнав о данном решение НОТУ, стали и другие телеканалы Украины.

Напомним, что впервые о том, что на Украине могут отказаться от показа предстоящего мундиаля, стало известно еще в мае минувшего года, когда все тот же Аласания заявил о планах «ориентироваться в этом вопросе на страну».

Стоит отметить, что в тот момент сборная Украины, в итоге оставшаяся без финальной части планетарного первенства, еще имела неплохие шансы на преодоление отборочного этапа турнира.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018 я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет»,

— рассказывал Аласания «Телекритике».

Любопытно, что ранее схожее по своей сути решение в отношении чемпионата мира в России приняла и Федерация футбола Украины (ФФУ), объявившая об отказе своей квоты на билеты для болельщиков. Также ФФУ сделала фактически невозможным аккредитацию на турнир местных журналистов.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018», — заявила организация в конце января.

Уже позднее министр спорта Украины, говоря о возможной поездке граждан страны в Россию на ЧМ-2018, посоветовал украинским фанатам футбола отказаться от данного путешествия.

«Мы призываем фанатов не ехать туда. Украина как могла добивалась отмены чемпионата мира в России.

С точки зрения наших национальных интересов мы сделали все, чтобы чемпионат мира по футболу не состоялся в России»,

— цитирует чиновника ТАСС.

Более демократичен в этом вопросе был президент Украины Петр Порошенко, подчеркнувший, что болельщики вправе сами решать собственную судьбу.

«Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию на фоне российской агрессии на Украине и в Сирии.

Я хотел бы, чтобы мир послал общий сигнал и также вне политических дебатов показал, что мы не принимаем эту политику»,

— передает слова политика «Р-Спорт».

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В финальной части турнира выступят 32 национальные команды, в том числе — и российская.

По итогам жеребьевки коллектив Станислава Черчесова попал в крайне проходимую группу с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Правда, уже в первом раунде плей-офф (если россияне, конечно, туда попадут) хозяевам мундиаля, скорее всего, предстоит сразиться либо с Португалией, либо с Испанией, которые по воле жребия оказались в соседнем квартете.

Что касается украинской команды, то ее на мундиале-2018 не будет — подопечные легенды местного футбола Андрея Шевченко до последнего боролись за выход из отборочной группы, однако в итоге все же уступили в тяжелой борьбе исландцам и хорватам.

Любопытно, что

в своей истории украинцы лишь раз участвовали в финальной части чемпионата мира — случилось это в далеком 2006 году, когда на первенстве в Германии сборная со все тем же Шевченко в составе сумела дойти до четвертьфинала, где крупно уступила итальянцам (0:3), будущим чемпионам планеты.

Россия в своей истории в плей-офф чемпионата мира не попадала ни разу.

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