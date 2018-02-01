Украина не пускает в Россию болельщиков и прессу

Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла резонансное решение относительно чемпионата мира по футболу — 2018, который пройдет в России: организация полностью отказалась от своей квоты на билеты для болельщиков.

Учитывая огромный спрос на покупку заветных «проходных документов» на стадионы мундиаля, это решение ФФУ выглядит довольно суровым по отношению к местным любителям игры с мячом.

Как сообщила Международная федерация футбола (ФИФА), в ходе первого этапа продаж организация получила почти 3,5 млн заявок на приобретение билетов со всего мира. В настоящее время продолжается второй этап реализации, в рамках которого уже было отправлено более 4,9 млн новых запросов.

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В дальнейшем количество желающих будет только расти. Без наличия специальной квоты на билеты мечта попасть на чемпионат мира может стать практически недостижимой для украинских поклонников футбола.

ФФУ также объявила, что не собирается оказывать помощь украинским журналистам в получении аккредитации на мундиаль.

«Федерация футбола Украины официально подтверждает, что не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части чемпионата мира по футболу, которая пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018, — гласит сообщение на официальном сайте федерации. — Об этом было сообщено ФИФА 26 января».

По правилам ФИФА, для подачи заявки на аккредитацию представители прессы должны ввести специальный ключ, полученный от своей федерации футбола. Судя по всему, ФФУ отказалась высылать необходимые ключи, либо аннулировала их действие.

«Федерация футбола Украины отправила письмо в ФИФА с такими объяснениями, что федерация не берет на себя ответственность за аккредитацию журналистов, потому что не отвечает за их безопасность на чемпионате мира», — пояснил ТАСС член исполкома ФФУ Артем Франков.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин попытался убедить журналистов из соседней страны в том, что им нечего опасаться на мундиале.

«Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты», — заверил Сорокин.

Некоторые украинские издания все же приняли решение освещать чемпионат мира в России и обратились напрямую в ФИФА, чтобы получить аккредитацию. В международной федерации уже подтвердили, что пошли навстречу этим представителям СМИ.

Отказ от квоты на билеты и допуска для прессы — это уже не первые протестные действия украинской стороны по отношению к грядущему мировому первенству.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что его ведомство ведет переговоры с национальными федерациями футбола других стран и болельщиками о том, чтобы устроить совместный бойкот мундиаля.

«Мы разговариваем с различными федерациями и организациями фанатов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России», — цитирует Климкина «Интерфакс-Украина».

Кроме того, в мае 2017 года, когда еще не были определены все участники финального этапа ЧМ-2018, глава Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания предупреждал, что в стране могут отказаться от трансляции матчей мундиаля, даже если на него попадет национальная сборная.

«В вопросе трансляции ЧМ-2018 я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я, как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем».

Я спрашивал у крупных футбольных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — заявил Аласания в интервью изданию «Телекритика».

В итоге жовто-блакитные на турнир не пробились, заняв третье место в группе и пропустив вперед исландцев с хорватами, которые завоевали право участвовать в мировом первенстве.

По-видимому, теперь вопрос телетрансляции игр чемпионата мира на территории Украины вообще не стоит.

Наконец, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, который одновременно является членом дисциплинарного комитета ФИФА и обязан присутствовать на грядущем мундиале, в декабре 2017-го заявил, что пропустит мировое первенство «по уважительной причине».

«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию.

Хотя у меня сложная ситуация: там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета ФИФА. Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю», — приводит слова Павелко FootballHub.

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