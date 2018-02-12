Онлайн-трансляция событий третьего дня Олимпийских игр

Поздравляем Канаду с заслуженным золотом в командных соревнованиях! На пять очков опережает Канада Россию, а больше четырех очков в одном виде выиграть невозможно. Третье место у США. Они отстают от наших на пять баллов. Так что и Россию можно поздравить со второй медалью на Играх — серебром в фигурном катании.