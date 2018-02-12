Пхенчхан-2018. Загитова установила личный рекорд. LIVE
Онлайн-трансляция событий третьего дня Олимпийских игр
Все-таки стартовали соревнования по слоупстайлу в сноуборде. Там лидирует американка Джейми Андерсон, а наша Софья Федорова только 20-я.
Еще один перерыв на 15 минут у нас на заливку льда, а потом будут танцевальные пары.
Поздравляем Канаду с заслуженным золотом в командных соревнованиях! На пять очков опережает Канада Россию, а больше четырех очков в одном виде выиграть невозможно. Третье место у США. Они отстают от наших на пять баллов. Так что и Россию можно поздравить со второй медалью на Играх — серебром в фигурном катании.
Лучший результат сезона — 158,08 балла у Загитовой!
Нет слов! Просто нет слов! Фантастический прокат у Загитовой. Все чисто, ни одной ошибки в элементах.
И завершает программу Алина Загитова!
Всего 134 балла получила Каролина, и только третье место у нее.
Что-то наошибалась Каролина — дважды приземлилась на две ноги. Это для нее нехарактерно.
Любимица публики Каролина Костнер вышла на лед.
Еще одна хорошая оценка — 137,14 у Дейлман.
Прекрасно! Что творят сегодня девушки! Никто почти не ошибается сегодня.
Габриэль Дейлман из Канады выступает.
Достойная оценка у Сакамото — 131, 91 балла.
Хорошо прокатала программу Сакамото! Без явных недочетов. Есть пара элементов на пересмотр, может где-то найдут судьи недокрут. Но в целом все на уровне.
Японка Каои Сакамото на льду.
И это личный рекорд спортсменки — 137,53 балла. Молодец!
С ума сойти можно! Не сдерживает эмоций сама фигуристка, и даже слезы появились на ее глазах! Великолепный прокат. Такого мы от нее не видели ни разу.
Вот это начало! Тройной аксель чисто исполнила американка!
Закончилась разминка, и американка Мирай Нагасу выходит на лед.
Начинается представление участниц произвольной программы в женском одиночном катании. Мирай Нагасу (США), Каори Сакамото (Япония), Габриэль Дейлман (Канада), Каролина Костнер (Италия), Алина Загитова (Россия).
Тем временем канадцы обыграли норвежцев и вышли финал дабл-микста по керлингу. Ждут теперь победителя пары Россия — Швейцария.
А сейчас под арию Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник» идет заливка льда, после которой на лед выйдут девушки.
Почти не осталось шансов у России выиграть сегодня золото. Семь баллов отстаем от Канады всего за два вида до конца. Американцы на третьем месте, отставая от России на четыре очка.
Невысокая оценка у Танаки — 148,16 балла, и это пятое место.
Кейдзи Танака из Японии выступает.
Опережает Чан Коляду — 179,75 балла. Все сложнее и сложнее становится россиянам в борьбе за золото.
Такое ощущение, что прыгнул четверные Патрик и успокоился, в результате чего ошибался на более простых элементах.
И непредсказуемо упал с тройного акселя Чан.
Оба заявленных четверных отлично исполнил Патрик — тулуп в каскаде и одиночный тулуп.
И наш основной конкурент — Патрик Чан из Канады на льду.
Чуть меньше Коляды получил итоговую оценку Риппон — 172,98.
И за технику Риппон получает больше Коляды.
Тоже без четверных выступает американец и тоже чисто.
Адам Риппон из США выступает.
Риццо получил 156,11 балла. Это много хуже, чем у Коляды.
Будет подробный пересмотр тройного акселя у Маттео. Есть подозрение, что был недокрут.
Ни одного четверного прыжка не заявлено у Маттео, зато исполняет свою программу чисто.
Итальянец Маттео Риццо на льду.
Получил 173,57 Коляда. Это не очень много.
И четверной тулуп получился у Михаила с неточным приземлением.
Упал с четверного лутца Коляда, а затем не исполнил каскад 4-3 — получился только один четверной прыжок, и то приземлился на две ноги. И его засчитают как тройной, потому что был недокрут более чем в пол оборота.
А на льду Михаил Коляда!
Сложность заявленной программы у Коляды выше, чем у Чана. Задача — все прыгнуть и не упасть.
Вышли фигуристы на лед! Всего пять человек выступят перед зрителями. Это Михаил Коляда, Маттео Риццо (Италия), Адам Риппон (США), Патрик Чан (Канада), Кейдзи Танака (Япония).
К сожалению из-за погоды не начнутся вовремя соревнования у сноубордистов по слоупстайлу. Так что болеть за Софью Федорову будем позже.
Уже через десять минут на лед выйдут фигуристы, которые исполнят произвольную программу. Очень важный момент с турнирной точки зрения. Михаил Коляда, который стал лишь восьмым в короткой программе, постарается сегодня реабилитироваться. Ему надо обходить канадца Патрика Чана, чтобы сохранить шансы на российское золото. За три вида до конца наши уступают канадцам шесть очков.
А в матче по керлингу Канада — Норвегия после трех эндов счет равный — 2:2.
Разбушевалась погода в Пхенчхане. Увы, но пришлось организаторам отменить сегодняшние соревнования у горнолыжниц в слаломе гиганте и перенести из на 15 февраля.
Сейчас идет пока одно соревнование. Это полуфинальный матч турнира по керлингу в дабл-миксте между сборными Канады и Норвегии. Второй полуфинал Россия — Швейцария начнется в 14.05 по московскому времени.
Сегодня на Играх будет разыграно семь комплектов наград, и российским болельщикам есть, кого поддержать.
Первым делом, мы поболеем за наших фигуристов, которые ведут борьбу командных соревнованиях. Сегодня будет определен победитель, и Россия продолжает защиту титула олимпийского чемпиона.
Об остальных видах спорта и вы можете узнать из нашего материала.
Олимпиада набирает обороты. Наступил третий медальный день Игр. «Газета.Ru» приветствует всех любителей спорта и предлагает вашему вниманию подробную трансляцию всех важнейших событий в Пхенчхане.
Онлайн начнется в 3.00 мск.
Текстовая трансляция третьего дня Олимпийских игр.