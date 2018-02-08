Россия упустила финал сквозь пальцы

Этот чемпионат Европы — 11-й в истории, а сборная России является одной из самых титулованных команд континента. Один раз наша национальная команда была чемпионом, пять раз выигрывала серебряные и два раза бронзовые медали. Вторыми российские мини-футболисты были и на трех последних ЧЕ. У Португалии только серебро самого провального для нас Евро-2010 — одного из двух, где Россия оставалась без наград.