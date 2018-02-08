Россия упустила финал сквозь пальцы

Всего доброго! Увидимся в субботу!
На этом наша трансляция подошла к концу. Сборная Росси теперь сыграет в матче за третье место либо с Казахстаном, либо с Испанией, чей матч начнется через час с небольшим.
Очень напряженной выдалась концовка встречи. Был спорный судейский момент, когда судьи не определили фол у португальцев, который привел бы к десятиметровому удару. Но и без этого просто не смогли наши додавить в концовке соперника, несмотря на титанические усилия. Великолепен был сегодня Эдер Лима, забивший два мяча, но еще лучше был португалец Коэлью, отметившийся хет-триком.
ВСЕ! Матч окончен! Сборная Поругалии победила со счетом 3:2.
МОМЕНТ! Абрамов с двух метров переправлял пяткой мяч в ворота, но мяч пролетел рядом со штангой.
Ложатся буквально под удары португальцы.
Угловой зарабатываем за 23 секунды до конца.
49 секунд остается до конца второго тайма.
ГОООООООООЛ!!! Эдеееер Лимаааа! Дарит шанс нашей сборной Лима, точно пробив с острого угла с лета в дальний угол.
ГОЛ! Забивает в пустые ворота со своей половины все тот же Коэлью. 1:3.
МОМЕНТ! Прострелил вдоль ворот Чишкала, но Соуза в отчаянном прыжке смог прервать передачу.
Меняем вратаря! Впятером атакуют россияне.
Продолжают атаковать россияне. Пока не выпускают пятого полевого игрока, хотя уже пора.
За четыре минуты до конца португальцы вышли вперед. Теперь приходится нашим отыгрываться.
ГОООЛ! Коэлью делает дубль! 1:2.
Замтарадзе хорош! Прервал выход один на один своевременным выходом из ворот!
А вот это очень важно! Пятый вол допустили в тайме португальцы, и теперь они не могут больше нарушать правила, иначе будут россияне пробивать с «точки».
Назревал гол в матче, причем в обе стороны. Но удача улыбнулась португальцам, которые нашли способ точно отправить мяч в девятку.
ГОООЛ!!! Коэлью! 1:1.
Роммуло — красавец! Подстраховал партнера в обороне и в красивом подкате выбил мяч за боковую.
Перехватил Чишкала мяч в защите и отправил вперед Милованова, но тот пробил чуть выше ворот метров шести.
Все больше накаляется обстановка. На грани фола действуют футболисты обеих команд.
Не пускают Лиму к воротам защитники, и приходится ему отдавать назад.
МОМЕНТ! Убежали в быструю атаку россияне, был уже отыгран защитник, но Соуза вновь проявил чудеса вратарского искусства.
Уверенно контролируют мяч россияне.
Милованов обыграл один в один Рикардиньо и пробил на точность с острого угла, но Соуза отразил удар.
Не дают наши выйти сопернику со своей половины поля.
Опасно! Подали угловой португальцы, и Рикардиньо пробил с лета — чуть выше перекладины.
Красиво хотел сыграть Лима, пробив через себя, но не попал в створ.
Стартовал второй тайм!
Все! Завершен первый тайм. Сборная России лидирует с минимальным счетом.
Последнюю атаку в тайме провели португальцы, но удар был заблокирован защитником.
Упорный полуфинал разворачивается на наших с вами глазах. Всего один забитый мяч был в первом тайме, но несмотря на малорезультативный характер встречи, матч очень интересный и держит в напряжении.
Продолжается матч. Ниязов пробил с острого угла в ближний угол, но не попал в створ.
Таймаут берет тренер российской сборной Сергей Скорович.
ПЕРЕКЛАДИНА спасает ворота россиян! Пропустили стремительную атаку наши, но вмешался случай.
Перехватили португальцы мяч в защите, но не смогли организовать быструю контратаку.
Длинную передачу сделали на Педру Кари, но не смог он зацепиться за мяч.
Не получился быстрый ввод мяча у россиян, и придется ввести мяч в игру из-за боковой.
Тайм-аут берет сборная Португалии.
Тем временем у нас нарисовался второй фол, рабочий.
Прощают Рикардинью и португальцев арбитры от четвертого командного фола... Что позволено Юпитеру?
Простой и эффективный розыгрыш аута: Чишкала отклеился от опекуна и выстрелил в касание после паса из-за боковой — Андре Соуза потащил!
Ох, Рикардинью! Взял мяч на своей половине, убежал на левый фланг, на скорости обошел Абрамова и ударил в дальний угол издали — наш голкипер не без усилий потащил.
Тем временем у португальцев третий фол — Тунья перестарался в борьбе.
Еще один удар Абрамова, но совсем уж издали и через трафик — прилично выше ворот.
Вертикальная комбинация сборной России. Поставили мяч под удар Сергею Абрамову. Но Андре Соуза все видел и отбил в прыжке.
Второй португальский фол. Туналам нарушил правила на Абрамове на нашей половине поля. Извинился.
Момент! Нашли Педру Кари в площади у ворот, и тот в касание переправлял мяч в ворота, но не попал.
Подключился португальский вратарь к атаке, но удар Андре Соузы вышел уж очень неточным и высоким.
Еще одна атака россиян заканчивается ударом — на этот раз Чишкала бьет выше створа.
Эдер Лима бьет низом мимо стенки, но мяч не доходит до ворот, попадая в ногу еще одному защитнику.
Первый фол сборной Португалии. Жестко сбил Чишкалу Тиагу Бриту. Как тут без карточки могло обойтись? Удивительно.
Штанга! Опять атака сборной России с перехвата. Быстрый выпад португальцы остановили, но Робиньо все равно обыграл соперника выскочил под углом один на один с вратарем, мягко перебросил его, но угодил в ближнюю штангу!
Прошли уже смены составов. Вышедший на замену у португальцев Андре Коэлью ударил издали — неточно.
Португальцы вроде бы уверенно контролировали мяч, раскачивая нашу оборону, но в центре Иван Чишкала нашел перехват и организовал выпад три в один. Робиньо выдержал паузу, убрал вратаря и выкатил на пустые Эдеру Лиме. Тот не промахнулся с пары метров.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Эдер Лима — 1:0!
Первая попытка удара по португальским воротам. Издали и неточно.
Поеееехали! Матч начался.
Вот такие стартовые составы у команд, Россия: Замтарадзе — Эдер Лима, Робиньо, Давыдов, Чишкала. Португалия: Андре Соуза — Педру Кари, Бруну Коэлью, Жоау Матуш, Рикардинью.
В другом полуфинале встретятся действующие чемпионы Европы испанцы, обыгравшие Украину (1:0), и Казахстан, выигравший у Сербии (3:1).
Сборная России на групповой стадии дважды упускала победы. Сначала Польша отыгралась за 7 секунд до финальной сирены в матче первого тура, а затем россияне позволили спастись Казахстану. Оба матча закончились со счетом 1:1 (у нас забили Иван Чишкала и Эдер Лима). Выйдя со второго места в группе, мы смогли одолеть в четвертьфинале победителя группы А и хозяев турнира словенцев — 2:0. У нас отличились во втором тайме Эдер Лима и Робиньо.
На групповой стадии Португалия стала единственной командой турнира со стопроцентным результатом. Сначала со счетом 4:1 была обыграна Румыния, затем «европейские бразильцы» повергли Украину — 5:3. В четвертьфинале португальцы тоже выделились — 8:1 против Азербайджана. Рикардинью оформил покер, а всего у него на счету уже шесть мячей.
При этом не стоит думать, что сегодня наша сборная — явный фаворит. Как минимум это будет матч равных соперников, но за Португалию выступает лучший футзалист мира — Рикардинью. Уже на этом Евро он сотворил шедевр, забив на групповом этапе Румынии «рабоной».
Этот чемпионат Европы — 11-й в истории, а сборная России является одной из самых титулованных команд континента. Один раз наша национальная команда была чемпионом, пять раз выигрывала серебряные и два раза бронзовые медали. Вторыми российские мини-футболисты были и на трех последних ЧЕ. У Португалии только серебро самого провального для нас Евро-2010 — одного из двух, где Россия оставалась без наград.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на полуфинале чемпионата Европы по футзалу. Встречаются сборные России и Португалии. Вместе с вами за развитием событий будет следить Дмитрий Кузьмин.
Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 19:30 по московскому времени.
Сборная России сразится с национальной командой Португалии за выход в финал чемпионата Европы по футзалу.