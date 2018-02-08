Онлайн-трансляция заседания CAS по поводу апелляций россиян

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml —:— online
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
online
03:05
Канада Норвегия
6:9
online
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
online
03:05
Китай Швейцария
5:7
online
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
online
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
online
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
online
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
online
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
—:—
online
02:35
США Швейцария
—:—
online
02:35
Китай Канада
—:—
online
02:35
Россия Финляндия
—:—
online
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
—:—
online
07:35
Китай Россия
—:—
online
07:35
США Южная Корея
—:—
online
07:35
Швейцария Норвегия
—:—
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
online
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:20
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
online
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
—:—
online
03:05
Норвегия Финляндия
—:—
online
03:05
Канада Швейцария
—:—
online
03:05
Южная Корея Россия
—:—
online
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
—:—
online
14:05
Швейцария Южная Корея
—:—
online
14:05
Норвегия США
—:—
online
14:05
Финляндия Канада
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
–:–
online
15:10
Швейцария Южная Корея
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
online
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
online
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 12:50
online
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
online
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
online
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 14:50
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:05
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:40
online
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:15
online
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
—:—
online
03:05
Финляндия США
—:—
online
03:05
Швейцария Россия
—:—
online
03:05
Канада Южная Корея
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
–:–
online
15:10
Канада Россия
–:–
online
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
online
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
online
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
online
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
online
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:25
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
online
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:25
online
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
online
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
online
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
online
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Команды не определены
—:—
online
14:04
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
–:–
online
15:10
Швеция Южная Корея
–:–
online
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 11:30
online
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 11:30
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
online
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:20
online
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Микст. Финал
14:04
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
–:–
online
15:10
США Россия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
online
15:10
США Словения
–:–
online
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
online
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
online
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
—:—
online
03:05
Канада Италия
—:—
online
03:05
Южная Корея США
—:—
online
03:05
Швейцария Великобритания
—:—
online
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
—:—
online
08:05
Россия Великобритания
—:—
online
08:05
Дания Швеция
—:—
online
08:05
Швейцария Китай
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
—:—
online
14:05
Южная Корея Швеция
—:—
online
14:05
Швейцария Италия
—:—
online
14:05
Норвегия Япония
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
online
10:40
Южная Корея Япония
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
online
10:40
Норвегия Швеция
–:–
online
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
online
15:10
Швейцария Канада
–:–
online
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
online
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
online
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
online
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
online
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
online
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
online
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
—:—
online
03:05
Дания Япония
—:—
online
03:05
Китай Россия
—:—
online
03:05
Великобритания США
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
—:—
online
08:05
Норвегия Канада
—:—
online
08:05
Великобритания Япония
—:—
online
08:05
Дания Швейцария
—:—
online
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
—:—
online
14:05
Канада Швеция
—:—
online
14:05
США Швейцария
—:—
online
14:05
Южная Корея Япония
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
online
10:40
Россия Финляндия
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
online
10:40
Россия Словения
–:–
online
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
online
15:10
Швеция Германия
–:–
online
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
online
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
online
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
online
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
online
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
online
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
—:—
online
03:05
Норвегия Южная Корея
—:—
online
03:05
Швеция США
—:—
online
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
—:—
online
08:05
Южная Корея Швейцария
—:—
online
08:05
Швеция Россия
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
—:—
online
14:05
Швеция Великобритания
—:—
online
14:05
Дания США
—:—
online
14:05
Канада Южная Корея
—:—
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
online
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
online
15:10
Россия США
–:–
online
15:10
Словения Словакия
–:–
online
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
online
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
online
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
online
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
online
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
online
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
—:—
online
03:05
Россия США
—:—
online
03:05
Япония Китай
—:—
online
03:05
Дания Великобритания
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
—:—
online
08:05
Швейцария Норвегия
—:—
online
08:05
Канада Швеция
—:—
online
08:05
Япония Италия
—:—
online
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
—:—
online
14:05
Китай Дания
—:—
online
14:05
Южная Корея Великобритания
—:—
online
14:05
США Канада
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
online
10:40
Чехия Швейцария
–:–
online
15:10
Канада Южная Корея
–:–
online
15:10
Швеция Финляндия
–:–
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
online
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
online
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
online
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
online
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
—:—
online
03:05
США Япония
—:—
online
03:05
Швейцария Канада
—:—
online
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
—:—
online
08:05
Канада Швейцария
—:—
online
08:05
Китай Южная Корея
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
—:—
online
14:05
Дания Южная Корея
—:—
online
14:05
Италия Великобритания
—:—
online
14:05
США Норвегия
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
online
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
online
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
online
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
—:—
online
03:05
Япония Канада
—:—
online
03:05
Швеция Южная Корея
—:—
online
03:05
Россия Швейцария
—:—
online
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
—:—
online
12:10
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
—:—
online
08:05
Швеция Швейцария
—:—
online
08:05
США Канада
—:—
online
08:05
Великобритания Дания
—:—
online
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
—:—
online
14:05
Дания Россия
—:—
online
14:05
Китай США
—:—
online
14:05
Япония Швеция
—:—
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
online
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
online
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
online
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
online
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
online
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
online
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
online
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
online
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
online
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
—:—
online
03:05
Япония Канада
—:—
online
03:05
Южная Корея Швейцария
—:—
online
03:05
Италия Швеция
—:—
online
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
—:—
online
08:05
США Южная Корея
—:—
online
08:05
Великобритания Япония
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
—:—
online
14:05
Норвегия Италия
—:—
online
14:05
Япония Дания
—:—
online
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
online
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
online
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
online
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
online
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
online
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
online
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
online
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
—:—
online
03:05
Швеция Китай
—:—
online
03:05
Швейцария Дания
—:—
online
03:05
Канада Великобритания
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
—:—
online
08:05
Великобритания США
—:—
online
08:05
Швеция Норвегия
—:—
online
08:05
Южная Корея Япония
—:—
online
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
—:—
online
14:05
Швейцария Япония
—:—
online
14:05
Россия Канада
—:—
online
14:05
Южная Корея Дания
—:—
online
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
online
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
online
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
online
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
online
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
—:—
online
14:05
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
online
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
online
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
online
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
online
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
online
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
online
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
online
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
online
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
online
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
online
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
online
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
online
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
online
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
online
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
online
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
online
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
—:—
online
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
—:—
online
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
online
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
online
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
online
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
online
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
online
Полное расписание

«Русские идут»: фанаты посмеялись над WADA. LIVE

Онлайн-трансляция заседания CAS по поводу апелляций россиян

, ,
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции россиян на неприглашение на зимние Олимпийские игры — 2018‍ и обещает огласить вердикт 9 февраля, в день открытия Олимпиады. Тем временем российские фанаты устроили акцию протеста у здания Всемирного антидопингового агентства (WADA), высветив на стене слова «Русские идут». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных олимпийских событий дня.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:00

Российские спортсмены одержали первую победу на Играх! Отечественные керлингисты обыграли Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3.

Честь страны защищали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

15:40

Оргкомитет зимней Олимпиады-2018, которая откроется 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане, сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса. «8 февраля выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба, эти люди находятся на карантине», — говорится в сообщении, где также отмечено, что еще восемь случаев были выявлены в районе Ганьнун.

«В связи с обнаружением вируса, власти предпринимают меры. В частности, проверяются места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды», — добавили организаторы Игр.

15:20

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков ответил на вопрос про свой визит на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейский Пхенчхан в роли частного лица. «Возможно, в конце», — цитирует Жукова ТАСС.

15:00

Не получившие от МОК приглашение на Олимпиаду россияне Павел Кулижников и Денис Юсков выйдут на старт специальных соревнований в подмосковной Коломне, заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

«Кулижников и Юсков выступят на специальных соревнованиях в Коломне», — заявил Кравцов, выразив надежду, что их результаты будут лучше, чем на Олимпиаде.

Денис Юсков (слева) и Павел Кулижников после забега на 1000 метров, который они оба завершили в тройке призеров, на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне

14:45

Российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своих эмоциях в ожидании от решения выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS). Спортсменка написала в инстаграме.

«Большое количество людей, моих близких, родных, болельщиков, писали мне слова поддержки. Я сделала все, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде!

Впереди — самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт», — написала спортсменка.

Также спортсменка заявила о том, что надеется на справедливость и свой скорый выход на трассу.

«Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни!» — заключила саночница.

Всем привет! Сегодня у нас прошли слушания в выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), на которых мы присутствовали лично, и теперь в течение суток ждем ответ - выступим ли мы на Олимпиаде-2018 или нет. Большое количество людей, моих близких, родных, болельщиков, писали мне слова поддержки. Я сделала все, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде! Впереди - самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт... Не зная решения, я продолжаю тренироваться, и несмотря ни на что, вне зависимости от решения CAS, я буду продолжать готовиться, в том числе, к Олимпийским играм-2022! Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни! -- Hello! Today we've attended CAS hearings, where we have been present personally, and now we are waiting for a response within 24 hours - whether we will perform at the 2018 Olympics or not. A lot of people have written to me their words of support. I did everything that was in my power, and I'm ready for my third Olympics! Ahead - the longest and most nervous 24 hours in my life, when the verdict will be rendered ... Without knowing the decision, I keep training and despite everything, regardless of the decision of the CAS, I will continue to prepare up to the Olympic games-2022! However, I do hope for justice and that I will be included in the number of participants in the Games-2018... I really want to get on the track in the coming days!

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ТАТЬЯНА ИВАНОВА (@tattiivanova)

14:30

Конькобежец Павел Кулижников, чью апелляцию на неприглашение на Игры-2018 CAS даже отказался рассматривать, поделился своим мнением о ситуации. «Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют».

14:10

Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, чтобы выразить протест против наказания отечественных олимпийцев. Фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!». Изображение было выполнено в стилистике российского триколора.

13:55

«Думаю, что в ближайшие дни выпустим распоряжение правительства, президент поручения такие дал, публично их озвучил. Наверное, сейчас отработаем это все», — добавил вице-премьер.

Также Мутко рассказал, что на соревнованиях будут представлены биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и бобслей.

«Те, в которых мы ущемлены, и практически есть возможность провести здесь открытые соревнования, дать возможность ребятам посоревноваться», — заключил вице-премьер.

Виталий Мутко на церемонии проводов российской олимпийской команды в Ванкувер в Храме Христа Спасителя, 2010 год

13:45

Мутко раскрыл подробности альтернативных турниров для отстраненных россиян Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подробностях проведения альтернативных соревнований для недопущеных на Олимпиаду российских спортсменов. Слова чиновника приводит «РИА Новости».

«График министерство спорта подработает, объявит вместе с федерациями. Я думаю, что это будет уже после Олимпийских игр, в марте, пройдут в марте месяце», — сказал Мутко, отметив, что соревнования пройдут в разных городах страны.

Виталий Мутко

13:25

Спортсменам-олимпийцам разрешили носить шапки с российским флагом.

Во время Игр-2018 российские спортсмены смогут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает источник издания, данная продукция не запрещена спортсменам.

Шапка «Пхенчхан-2018», выполненная в цветах российского флага — синем, белом и красном. Ее стоимость составляет 18 000 вон (около 950 рублей).

Шапка из официального магазина в Пхенчхане

13:10

Отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в южнокорейском Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпиаду-2018 из-за отсутствия соответствующих полномочий, сообщается на сайте CAS. В тексте документа говорится о том, что состоящая из трех человек коллегия не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы принимать решения по данным апелляциям.

Таким образом, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев уже точно не примут участия в Играх-2018.

Денис Юсков на дорожке

12:50

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии «Газете.Ru» затруднилась при ответе на вопрос, вернется ли Сергей Устюгов в заявку сборной России.

«Сможет ли Федерация включить Сергея Устюгова и Глеба Ретивых в список участников Игр в случае одобрения суда? (Вздыхает). Давайте сначала какое-то решение услышим, а потом будем думать о заявке. Не хочу делиться своими ожиданиями, чтобы не гадать на кофейной гуще.

Я еще не знаю всей обстановки в Пхенчхане, так как еще в пути – между прочим, уже вторые сутки».

12:30

В сборной Канады рассказали о дискриминации россиян

Представитель сборной Канады Эрик Майлз прокомментировал конфликт с российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

«Утром состоялась беседа между двумя делегациями, и вопрос был улажен. Между нами все хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях.

Мы сообщили всем членам нашей команды, что следует сосредоточиться на прежних вопросах. У нас никогда не было полной информации о произошедшем», — цитирует Майлза Inside the Games.

Сборная России встретится с командой Канады

12:20

Зубков: выплаты отстраненным россиянам не станут полноценной заменой медалям

Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков высказался об инициативе Госдумы о выплатах спортсменам, которые были необоснованно отстранены от Олимпиады и Паралимпиалы-2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Слова руководителя организации приводит НСН.

«Я поддерживаю такую инициативу. Если такая ситуация произошла, конечно, это было бы подспорьем и поддержкой для атлетов. Но сравнивать с медалью это нельзя. За медали спортсмен бьется», — сказал Зубов, отметив, что выплаты частично компенсируют атлетам участие в Играх, однако полноправной заменой медалям не станут.

Владимир Путин и Александр Зубков

12:10

В интервью «Газете.Ru» своим мнением о грядущем вердикте CAS поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, которая в настоящее время помогает в тренировках дуэту Александра Степанова / Иван Букин, выступающему в танцах на льду. «Хотелось бы понять, имеет ли возможность Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дозаявить на Олимпийские игры Букина? Даже если Спортивный суд даст ему разрешение на выступление, могут ли его снова включить в команду?

Надо уже говорить об этом, ведь окончательный вердикт суда мы сможем узнать примерно через сутки. Проблема может быть в том, что существует дедлайн, когда Федерация может поставить точные фамилии тех, кто будет участвовать в Играх».

11:50

ВАЖНО! Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявит решение о допуске россиян на Олимпийские игры по апелляциям 47 спортсменов утром 9 февраля, сообщает RT.

«Решение будет объявлено в пресс-центре Олимпиады в пятницу с 9.00 до 12.00 по местном времени (3.00 — 6.00 мск)», — сообщил генеральный секретарь организации Мэттью Риб.

Российский флаг будет под тотальным запретом во время Олимпиады в Пхенчхане

11:20

Российская хоккеистка Ангелина Гончаренко рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Ее слова приводит ТАСС.

«Условия проживания нормальные: здесь обычная Олимпийская деревня, примерно как на предыдущих Играх. В Сочи, правда, было получше в плане уровня, все было с размахом, а здесь экономней», — заявила Гончарова.

«Но все шикарно, относятся ко всем спортсменам одинаково», — добавила спортсменка, отметив, что от деревни до арены ехать 10 минут.

Женская сборная России по хоккею

10:55

На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации россиян Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков прокомментировал случаи притеснения спортсменов во время Игр, сообщает RT.

«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности.

Инцидент произошел со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнесся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принес свои извинения, все исчерпано», — заявил Поздняков.

Логотип Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России") на форме спортсменов‐олимпийцев из России.

10:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле с нетерпением ожидают решения CAS о допуске спортсменов на Олимпиаду.

«По состоянию на сейчас, заседание завершилось, и CAS взял определенную паузу для оглашения своего вердикта по обращению наших спортсменов.

Мы безусловно с нетерпением ожидаем решения CAS. Президента, конечно, информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража», — цитирует Пескова ТАСС.

10:15

Тем временем, в Госдуму внесли законопроект о выплатах для отстраненных российских атлетов.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предусматривающий единовременную выплату спортсмену за необоснованное отстранение Международным олимпийским или паралимпийским комитетами от участия в Олимпийских или Паралимпийских играх.

«Спортсменам — членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, и непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством России», — говорится в проекте закона.

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев -- о популяризируемой им игре и Олимпиаде в Сочи

10:00

«Мне сказал хороший источник, что, скорее всего, CAS примет раздельное решение по российским искам. Это значит, что некоторые из апелляций будут удовлетворены, а некоторые — нет», — написал у себя в твиттере британский журналист Ник Батлер из издания Inside The Games.

Российский биатлонист Антон Шипулин (слева) и российский лыжник Сергей Устюгов

09:45

Демченко: российские спорстмены были полностью услышаны CAS

Главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко рассказал о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Мы рассчитываем получить решение в течение 24 часов. Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS», — цитирует Демченко ТАСС.

Саночник Альберт Демченко

09:30

У российских спортсменов нет медального плана на Олимпиаду

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что у команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх-2018, сообщает ТАСС.

«В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018.

У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов,» — сказал Поздняков.

Владимир Путин во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018. Справа на первом плане - капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк вручает президенту свитер команды от олимпийских спортсменов, 31 января 2018 года

09:15

Скелетонистка Никитина рассказала о заседании CAS

Скелетонистка Елена Никитина, которая принимала участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, заявила, что оно прошло в позитивном ключе.

«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — сказала Никитина. Ее слова приводит ТАСС.

Скелетонистка Елена Никитина

09:00

Решение о допуске оправданных россиян будет объявлено в ближайшие 24 часа Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Сегодня были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Мы представили свои аргументы, которые доказывают чистоту данных спортсменов.

В ближайшие 24 часа мы получим решение, надеюсь, оно будет положительным», — рассказал адвокат российских спортсменов Филипп Берч.

Четыре кольца на открытии Олимпиады в Сочи

08:45

По информации СМИ, которые ссылаются на известный своими инсайдами портал Inside the Games, часть апелляций россиян будет удовлетворена.

08:30

Вчера, 7 февраля, суд уже изучил дела большинства россиян, которые представляют такие виды спорта, как шорт-трек, биатлон, бобслей, хоккей, лыжные гонки, коньки и фигурное катание. Среди уже рассмотренных заявок значатся апелляция Виктора Ана (шорт-трек), Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Екатерины Юрловой-Перхт (биатлон), Сергея Устюгова (лыжные гонки), Ксении Столбовой и Ивана Букина (фигурное катание).

08:15

Сегодня CAS рассмотрел дела следующих спортсменов: скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Сергея Чудинова (в качестве тренера), лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталья Матвеевой, конькобежцев Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ольги Фаткулиной, а также саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко (в качестве тренера).

08:00

Доброе утро, уважаемые любители спорта! Сегодня, 8 февраля, в 06:00 по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) начал свое последнее заседание по поводу апелляций российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК).

Нужны ли России госкорпорации?
Читайте также