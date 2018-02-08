«Русские идут»: фанаты посмеялись над WADA. LIVE
Онлайн-трансляция заседания CAS по поводу апелляций россиян
Российские спортсмены одержали первую победу на Играх! Отечественные керлингисты обыграли Норвегию в матче смешанных команд со счетом 4:3.
Честь страны защищали Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.
Оргкомитет зимней Олимпиады-2018, которая откроется 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане, сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса. «8 февраля выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба, эти люди находятся на карантине», — говорится в сообщении, где также отмечено, что еще восемь случаев были выявлены в районе Ганьнун.
«В связи с обнаружением вируса, власти предпринимают меры. В частности, проверяются места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды», — добавили организаторы Игр.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков ответил на вопрос про свой визит на Олимпийские игры — 2018 в южнокорейский Пхенчхан в роли частного лица. «Возможно, в конце», — цитирует Жукова ТАСС.
Не получившие от МОК приглашение на Олимпиаду россияне Павел Кулижников и Денис Юсков выйдут на старт специальных соревнований в подмосковной Коломне, заявил глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.
«Кулижников и Юсков выступят на специальных соревнованиях в Коломне», — заявил Кравцов, выразив надежду, что их результаты будут лучше, чем на Олимпиаде.
Российская саночница Татьяна Иванова рассказала о своих эмоциях в ожидании от решения выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS). Спортсменка написала в инстаграме.
«Большое количество людей, моих близких, родных, болельщиков, писали мне слова поддержки. Я сделала все, что было в моих силах, и я готова к своей третьей Олимпиаде!
Впереди — самые долгие и волнительные 24 часа в моей жизни, когда будет вынесен вердикт», — написала спортсменка.
Также спортсменка заявила о том, что надеется на справедливость и свой скорый выход на трассу.
«Но по-прежнему надеюсь на справедливость, что меня включат в число участников Игр-2018, и я выйду на трассу в ближайшие дни!» — заключила саночница.
Конькобежец Павел Кулижников, чью апелляцию на неприглашение на Игры-2018 CAS даже отказался рассматривать, поделился своим мнением о ситуации. «Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют».
Болельщики сборной России устроили световое шоу перед штаб-квартирой Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале, чтобы выразить протест против наказания отечественных олимпийцев. Фанаты направили на фасад здания, которое находится напротив штаб-квартиры сообщение: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, — любовь и поддержка своего народа. Русские идут!». Изображение было выполнено в стилистике российского триколора.
«Думаю, что в ближайшие дни выпустим распоряжение правительства, президент поручения такие дал, публично их озвучил. Наверное, сейчас отработаем это все», — добавил вице-премьер.
Также Мутко рассказал, что на соревнованиях будут представлены биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и бобслей.
«Те, в которых мы ущемлены, и практически есть возможность провести здесь открытые соревнования, дать возможность ребятам посоревноваться», — заключил вице-премьер.
Мутко раскрыл подробности альтернативных турниров для отстраненных россиян Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о подробностях проведения альтернативных соревнований для недопущеных на Олимпиаду российских спортсменов. Слова чиновника приводит «РИА Новости».
«График министерство спорта подработает, объявит вместе с федерациями. Я думаю, что это будет уже после Олимпийских игр, в марте, пройдут в марте месяце», — сказал Мутко, отметив, что соревнования пройдут в разных городах страны.
Спортсменам-олимпийцам разрешили носить шапки с российским флагом.
Во время Игр-2018 российские спортсмены смогут купить и носить шапки в цветах национального флага, которые продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией, сообщает «РИА Новости».
Как отмечает источник издания, данная продукция не запрещена спортсменам.
Шапка «Пхенчхан-2018», выполненная в цветах российского флага — синем, белом и красном. Ее стоимость составляет 18 000 вон (около 950 рублей).
Отделение Спортивного арбитражного суда (CAS) в южнокорейском Пхенчхане отказалось рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск на Олимпиаду-2018 из-за отсутствия соответствующих полномочий, сообщается на сайте CAS. В тексте документа говорится о том, что состоящая из трех человек коллегия не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы принимать решения по данным апелляциям.
Таким образом, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, шорт-трекистка Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев уже точно не примут участия в Играх-2018.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии «Газете.Ru» затруднилась при ответе на вопрос, вернется ли Сергей Устюгов в заявку сборной России.
«Сможет ли Федерация включить Сергея Устюгова и Глеба Ретивых в список участников Игр в случае одобрения суда? (Вздыхает). Давайте сначала какое-то решение услышим, а потом будем думать о заявке. Не хочу делиться своими ожиданиями, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Я еще не знаю всей обстановки в Пхенчхане, так как еще в пути – между прочим, уже вторые сутки».
В сборной Канады рассказали о дискриминации россиян
Представитель сборной Канады Эрик Майлз прокомментировал конфликт с российскими спортсменами на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.
«Утром состоялась беседа между двумя делегациями, и вопрос был улажен. Между нами все хорошо, и мы сосредотачиваемся на соревнованиях.
Мы сообщили всем членам нашей команды, что следует сосредоточиться на прежних вопросах. У нас никогда не было полной информации о произошедшем», — цитирует Майлза Inside the Games.
Зубков: выплаты отстраненным россиянам не станут полноценной заменой медалям
Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков высказался об инициативе Госдумы о выплатах спортсменам, которые были необоснованно отстранены от Олимпиады и Паралимпиалы-2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан. Слова руководителя организации приводит НСН.
«Я поддерживаю такую инициативу. Если такая ситуация произошла, конечно, это было бы подспорьем и поддержкой для атлетов. Но сравнивать с медалью это нельзя. За медали спортсмен бьется», — сказал Зубов, отметив, что выплаты частично компенсируют атлетам участие в Играх, однако полноправной заменой медалям не станут.
В интервью «Газете.Ru» своим мнением о грядущем вердикте CAS поделилась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, которая в настоящее время помогает в тренировках дуэту Александра Степанова / Иван Букин, выступающему в танцах на льду. «Хотелось бы понять, имеет ли возможность Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дозаявить на Олимпийские игры Букина? Даже если Спортивный суд даст ему разрешение на выступление, могут ли его снова включить в команду?
Надо уже говорить об этом, ведь окончательный вердикт суда мы сможем узнать примерно через сутки. Проблема может быть в том, что существует дедлайн, когда Федерация может поставить точные фамилии тех, кто будет участвовать в Играх».
ВАЖНО! Спортивный арбитражный суд (CAS) официально объявит решение о допуске россиян на Олимпийские игры по апелляциям 47 спортсменов утром 9 февраля, сообщает RT.
«Решение будет объявлено в пресс-центре Олимпиады в пятницу с 9.00 до 12.00 по местном времени (3.00 — 6.00 мск)», — сообщил генеральный секретарь организации Мэттью Риб.
Российская хоккеистка Ангелина Гончаренко рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Ее слова приводит ТАСС.
«Условия проживания нормальные: здесь обычная Олимпийская деревня, примерно как на предыдущих Играх. В Сочи, правда, было получше в плане уровня, все было с размахом, а здесь экономней», — заявила Гончарова.
«Но все шикарно, относятся ко всем спортсменам одинаково», — добавила спортсменка, отметив, что от деревни до арены ехать 10 минут.
На Олимпиаде зафиксирован первый случай дискриминации россиян Глава российской делегации на зимней Олимпиаде в Пхенчхане Станислав Поздняков прокомментировал случаи притеснения спортсменов во время Игр, сообщает RT.
«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности.
Инцидент произошел со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнесся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принес свои извинения, все исчерпано», — заявил Поздняков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле с нетерпением ожидают решения CAS о допуске спортсменов на Олимпиаду.
«По состоянию на сейчас, заседание завершилось, и CAS взял определенную паузу для оглашения своего вердикта по обращению наших спортсменов.
Мы безусловно с нетерпением ожидаем решения CAS. Президента, конечно, информируют по мере поступления новостей от спортивного арбитража», — цитирует Пескова ТАСС.
Тем временем, в Госдуму внесли законопроект о выплатах для отстраненных российских атлетов.
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предусматривающий единовременную выплату спортсмену за необоснованное отстранение Международным олимпийским или паралимпийским комитетами от участия в Олимпийских или Паралимпийских играх.
«Спортсменам — членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, и непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством России», — говорится в проекте закона.
«Мне сказал хороший источник, что, скорее всего, CAS примет раздельное решение по российским искам. Это значит, что некоторые из апелляций будут удовлетворены, а некоторые — нет», — написал у себя в твиттере британский журналист Ник Батлер из издания Inside The Games.
Демченко: российские спорстмены были полностью услышаны CAS
Главный тренер российской команды по санному спорту Альберт Демченко рассказал о слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане.
«Мы рассчитываем получить решение в течение 24 часов. Мы приехали, чтобы защитить свое честное имя. Мы были полностью услышаны панелью CAS», — цитирует Демченко ТАСС.
У российских спортсменов нет медального плана на Олимпиаду
Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что у команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх-2018, сообщает ТАСС.
«В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018.
У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов,» — сказал Поздняков.
Скелетонистка Никитина рассказала о заседании CAS
Скелетонистка Елена Никитина, которая принимала участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям 47 россиян на неприглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, заявила, что оно прошло в позитивном ключе.
«Все прошло хорошо, в течение суток будем ждать решения», — сказала Никитина. Ее слова приводит ТАСС.
Решение о допуске оправданных россиян будет объявлено в ближайшие 24 часа Вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила заседание по рассмотрению апелляций 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их для участия в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.
«Сегодня были заслушаны дела групп из 32 и 15 спортсменов. Мы представили свои аргументы, которые доказывают чистоту данных спортсменов.
В ближайшие 24 часа мы получим решение, надеюсь, оно будет положительным», — рассказал адвокат российских спортсменов Филипп Берч.
По информации СМИ, которые ссылаются на известный своими инсайдами портал Inside the Games, часть апелляций россиян будет удовлетворена.
Вчера, 7 февраля, суд уже изучил дела большинства россиян, которые представляют такие виды спорта, как шорт-трек, биатлон, бобслей, хоккей, лыжные гонки, коньки и фигурное катание. Среди уже рассмотренных заявок значатся апелляция Виктора Ана (шорт-трек), Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Екатерины Юрловой-Перхт (биатлон), Сергея Устюгова (лыжные гонки), Ксении Столбовой и Ивана Букина (фигурное катание).
Сегодня CAS рассмотрел дела следующих спортсменов: скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Сергея Чудинова (в качестве тренера), лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталья Матвеевой, конькобежцев Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ольги Фаткулиной, а также саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко (в качестве тренера).
Доброе утро, уважаемые любители спорта! Сегодня, 8 февраля, в 06:00 по московскому времени Спортивный арбитражный суд (CAS) начал свое последнее заседание по поводу апелляций российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК).