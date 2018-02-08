Онлайн-трансляция заседания CAS по поводу апелляций россиян

Оргкомитет зимней Олимпиады-2018, которая откроется 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане, сообщил о 128 случаях обнаружения норовируса. «8 февраля выявлено 42 новых случая норовируса, 34 из которых были обнаружены у сотрудников службы безопасности в молодежном центре Хореба, эти люди находятся на карантине», — говорится в сообщении, где также отмечено, что еще восемь случаев были выявлены в районе Ганьнун.

«В связи с обнаружением вируса, власти предпринимают меры. В частности, проверяются места размещения, рестораны, питьевая и водопроводная вода, а также установки по очистке воды», — добавили организаторы Игр.