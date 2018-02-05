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Российское терпение пересилило натиск Словении

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Евро-2018, победив Словению

Сборная России по мини-футболу на чемпионате Европы Официальный сайт УЕФА
Сборная России по мини-футболу на чемпионате Европы

Сборная России победила команду Словении на ее площадке и пробилась в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
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24:40

Стремительно пустеют трибуны «Арены Стожице». «Газета.Ru» поздравляет Сергея Скоровича и его подопечных, особенно бравого вратаря Георгия Замтарадзе, с выходом в 1/2 финала и завершает онлайн-трансляцию.

24:39

За 24 секунды до конца произошло это событие, и почти сразу португальский рефери дает финальный свисток. Россия, отбиваясь половину второго тайма против пятерки словенцев, в самом конце забила второй мяч и сняла все вопросы о победителе. Сборная России прошла в полуфинал Евро-2018, где поджидает победителя пары Азербайджан — Португалия.

24:38

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ай-да наш вратарь, ай-да молодчик!!! Не только выручает, но и пасует на гол! Увидел сейчас впереди Абрамова, и хотя капитану отличиться самому не удалось, Робиньо оказался тут как тут. 2:0 — это победа. это полуфинал!!!

24:37

Робиньо снесли, так нужная пауза.

24:36

Борется как лев впереди Абрамов. И россияне забрали мяч! Обыгрались с Замтарадзе.

24:35

Ровно минуту осталось играть во втором тайме!

24:33

Продолжается матч, но вскоре уже словенцы просят перерывчик. Пытаются вот настроиться на «последний и решительный».

24:31

Наставник россиян Скорович взял минутный тайм-аут.

24:30

По одной и той же схеме проходят эти минуты. Словенцы раскатывают мяч по периметру, как хоккеисты в большинстве, а россияне защищаются. Стараются делать это аккуратно, но раз за разом упускают игроков — и тут уже Замтарадзе демонстрирует все свое мастерство.

24:29

И очередной «сейв» Замтарадзе...

24:28

Четыре минуты еще до конца второго тайма.

24:26

В редких контратаках вынуждены искать свой шанс россияне...

24:25

Замтарадзе очередной мини-подвиг совершил.

24:23

И не помышляют россияне сейчас о выходе из своей зоны, поскольку словенцы оккупировали территорию своей пятеркой.

24:22

Еще один тревожный звоночек... Прощают словенцы.

24:21

Впятером играют словенцы...

24:20

10 369 человек — такова официальная посещаемость матча согласно данным организаторов.

24:19

А теперь Абрамов перехватил мяч и пробил со своей половины. Вратарь словенский в сетку бухнулся, но мяч чуть выше перекладины прошел.

24:18

Снесли Абрамова, капитана российского. Фол на карточку явно, но наказания нет. Иначе пришлось бы удалять хозяина площадки.

24:17

Потеряли мяч словенцы. Можно передохнуть...

24:16

Ох!!! Опаснейший момент у ворот россиян, был дальний удар, рикошет от Абрамова, штанга... Повезло сборной и лично Замтарадзе, который все же коснулся мяча.

24:15

Наконец-то стало слышно россиян на трибунах.

24:13

Ликуют россияне на трибунах!

24:12

ГОООООООООООООООООООООЛ! Да, да, да, да! Все же случилось неотвратимое! В контратаке Лима на ближней штанге подкараулил пас Чишкалы и неотразимо пробил под перекладину! 1:0!!!

24:11

Хорошую пятиминутку провели россияне. Жаль, не забили только.

24:10

После углового Лима слета пробил. Мимо после рикошета.

24:09

Чишкала лупит выше ворот — но и тут Пушкар, отказывающийся пропускать!

24:08

Лима и Врховец по «горчичнику» получили. Давно они друг друга не взлюбили.

24:07

Отличная атака, свежая скидка Лимы на Давыдова. Пушкар во всей красе...

24:06

Нападающие Лысков и Афанасьев до сих пор не появлялись на паркете...

24:04

Привычная картина: Россия владеет мячом, и свистят ей под руку на чем свет стоит...

24:02

Угловой соперники разыграли гениально и просто: пас назад и дальний выстрел. Мимо, но Замтарадже на всякий случай сел на шпагат.

24:01

По-прежнему не слишком-то быстро работают россияне.

23:59

«Россия, Россия!» — попытался проорать какой-то смельчак, но его усердия быстро потонули в негодующем шуме. Хотят словенцы победу, и все тут.

23:58

Волна прокатилась по трибунам «Арены Стожице», на которой только что стартовал второй тайм!

23:45

Продолжается перерыв.

23:43

И все, первый тайм завершен. Он получился упорным, по-настоящему боевым, но безголевым. Ждем продолжения.

23:42

Разыграли наши комбинацию, которую просил Скорович. Робиньо пробил, Абрамов подставил ногу — не в ворота полетел мяч.

23:41

Но для начала будет тайм-аут — за 11 секунд.

23:40

С мячом россияне заканчивают первую 20-минутку.

23:38

Ого-го-го!!! Вот это моментище, и вновь шанс Ниязову представился! Отлично открылся он, получил передачу из глубины от Ромуло : пробил в касание, но слабовато. Справился Пушкар. И несостоявшийся ассистент негодует — надо забивать!

23:37

Близок к завершению первый тайм. А счет у нас по-прежнему не открыт, 0:0.

23:36

Вновь активизировались словенцы. В прессинге, в отборе они просто волки сейчас.

23:34

И еще одна потеря — вообще на ровном месте... Чешет от того голову Скорович.

23:33

Обидная потеря при контроле мяча у россиян — и взрывом радости взрываются трибуны.

23:32

Возобновилась игра. С мячом россияне.

23:30

Тайм-аут. Словенцы попросили.

23:29

Отобрали российские бразильцы мяч, затем Лима пробил издали. Неопасно, но угловой, как-никак. И снова затем в игре Пушкар.

23:28

С Давыдовым пытаются выяснить отношения...

23:27

Да уж, когда зал на мини-футболе битком — это завораживает воображение.

23:26

А теперь он же — с супердальней. И не рискует вратарь ловить. Что-то явно задело россиян за живое. Прижали они соперников к воротам. Очень много бьют в эти минуты.

23:25

Абрамов с дальней дистанции пробил — и вновь в игре кипер Словении, на угловой перевел.

23:24

«Отмазался» Эскердинья: гроссмейстерским пасом нашел Ниязова, но вратарь спас!

23:23

Эскердинья ошибся на своей половине площадки и «привез» опасный момент. Угловой после этого подали словенцы. Ромуло вынужден стелиться под мяч. Инициатива сейчас у словенцев. С мячом хозяева.

23:21

Замтарадзе опередил всех!

23:19

Без моментов пока. А у россиян планируется на замену Эскердинья.

23:17

Немало фанатов из России на зрительских местах. А в игре пока затишье.

23:15

Вратарь Пушкар отбил удар, а добавить не сумели наши!

23:13

Ох и агрессивны словенцы в дебюте! А подопечные Сергея Скоровича, складывается впечатление, не готовы к такому прессингу.

23:12

На центральной трибуне в линейке российских флагов висит государственное знамя Сербии. Болеют за россиян, знамо дело, братья-славяне. Хотя к словенцам ближе живут.

23:11

Пауза в игре, оказывают помощь кому-то из словенцев...

23:10

Моментище у хозяев! Прощают они россиян откровенно.

23:07

Хотя обстановка не из приятных. Освистывают трибуны каждое действие россиян. Более 10 тысяч человек на «Арене Стожице» собралось.

23:05

У наших интересная история на этом Евро. Всего лишь со второго места выбрались в плей-офф, а попали, возможно, на слабейшего участника этой стадии.

23:04

Милованов вместо Ромуло у россиян — уже замена.

23:04

Последовал опаснейший прострел вдоль ворот, но Замтарадзе вовремя выкинул руку и выбил мяч подальше в поле.

23:02

Словенцы заработали право на угловой.

23:00

Матч начался!

22:50

Стартовый состав сборной Словении: Дамир Пушкар (вратарь), Денис Тотошкович, Игор Осредкар, Гашпер Врховец, Матей Фидершек

22:45

Стартовый состав сборной России: Георгий Замтарадзе (вратарь), Ромуло, Эдер Лима, Даниил Давыдов, Иван Чишкала

22:40

Уже известно, что первым полуфиналистом чемпионата Европы стала сборная Казахстана, которая одолела команду Сербии со счетом 3:1.

22:35

Сама игра начнется в 23:00 мск.

22:30

Добро пожаловать в Словению на чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня состоится четвертьфинал между Россией и Словенией.