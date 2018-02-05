Российское терпение пересилило натиск Словении

Стремительно пустеют трибуны «Арены Стожице». «Газета.Ru» поздравляет Сергея Скоровича и его подопечных, особенно бравого вратаря Георгия Замтарадзе, с выходом в 1/2 финала и завершает онлайн-трансляцию.
За 24 секунды до конца произошло это событие, и почти сразу португальский рефери дает финальный свисток. Россия, отбиваясь половину второго тайма против пятерки словенцев, в самом конце забила второй мяч и сняла все вопросы о победителе. Сборная России прошла в полуфинал Евро-2018, где поджидает победителя пары Азербайджан — Португалия.
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ай-да наш вратарь, ай-да молодчик!!! Не только выручает, но и пасует на гол! Увидел сейчас впереди Абрамова, и хотя капитану отличиться самому не удалось, Робиньо оказался тут как тут. 2:0 — это победа. это полуфинал!!!
Робиньо снесли, так нужная пауза.
Борется как лев впереди Абрамов. И россияне забрали мяч! Обыгрались с Замтарадзе.
Ровно минуту осталось играть во втором тайме!
Продолжается матч, но вскоре уже словенцы просят перерывчик. Пытаются вот настроиться на «последний и решительный».
Наставник россиян Скорович взял минутный тайм-аут.
По одной и той же схеме проходят эти минуты. Словенцы раскатывают мяч по периметру, как хоккеисты в большинстве, а россияне защищаются. Стараются делать это аккуратно, но раз за разом упускают игроков — и тут уже Замтарадзе демонстрирует все свое мастерство.
И очередной «сейв» Замтарадзе...
Четыре минуты еще до конца второго тайма.
В редких контратаках вынуждены искать свой шанс россияне...
Замтарадзе очередной мини-подвиг совершил.
И не помышляют россияне сейчас о выходе из своей зоны, поскольку словенцы оккупировали территорию своей пятеркой.
Еще один тревожный звоночек... Прощают словенцы.
Впятером играют словенцы...
10 369 человек — такова официальная посещаемость матча согласно данным организаторов.
А теперь Абрамов перехватил мяч и пробил со своей половины. Вратарь словенский в сетку бухнулся, но мяч чуть выше перекладины прошел.
Снесли Абрамова, капитана российского. Фол на карточку явно, но наказания нет. Иначе пришлось бы удалять хозяина площадки.
Потеряли мяч словенцы. Можно передохнуть...
Ох!!! Опаснейший момент у ворот россиян, был дальний удар, рикошет от Абрамова, штанга... Повезло сборной и лично Замтарадзе, который все же коснулся мяча.
Наконец-то стало слышно россиян на трибунах.
Ликуют россияне на трибунах!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Да, да, да, да! Все же случилось неотвратимое! В контратаке Лима на ближней штанге подкараулил пас Чишкалы и неотразимо пробил под перекладину! 1:0!!!
Хорошую пятиминутку провели россияне. Жаль, не забили только.
После углового Лима слета пробил. Мимо после рикошета.
Чишкала лупит выше ворот — но и тут Пушкар, отказывающийся пропускать!
Лима и Врховец по «горчичнику» получили. Давно они друг друга не взлюбили.
Отличная атака, свежая скидка Лимы на Давыдова. Пушкар во всей красе...
Нападающие Лысков и Афанасьев до сих пор не появлялись на паркете...
Привычная картина: Россия владеет мячом, и свистят ей под руку на чем свет стоит...
Угловой соперники разыграли гениально и просто: пас назад и дальний выстрел. Мимо, но Замтарадже на всякий случай сел на шпагат.
По-прежнему не слишком-то быстро работают россияне.
«Россия, Россия!» — попытался проорать какой-то смельчак, но его усердия быстро потонули в негодующем шуме. Хотят словенцы победу, и все тут.
Волна прокатилась по трибунам «Арены Стожице», на которой только что стартовал второй тайм!
Продолжается перерыв.
И все, первый тайм завершен. Он получился упорным, по-настоящему боевым, но безголевым. Ждем продолжения.
Разыграли наши комбинацию, которую просил Скорович. Робиньо пробил, Абрамов подставил ногу — не в ворота полетел мяч.
Но для начала будет тайм-аут — за 11 секунд.
С мячом россияне заканчивают первую 20-минутку.
Ого-го-го!!! Вот это моментище, и вновь шанс Ниязову представился! Отлично открылся он, получил передачу из глубины от Ромуло : пробил в касание, но слабовато. Справился Пушкар. И несостоявшийся ассистент негодует — надо забивать!
Близок к завершению первый тайм. А счет у нас по-прежнему не открыт, 0:0.
Вновь активизировались словенцы. В прессинге, в отборе они просто волки сейчас.
И еще одна потеря — вообще на ровном месте... Чешет от того голову Скорович.
Обидная потеря при контроле мяча у россиян — и взрывом радости взрываются трибуны.
Возобновилась игра. С мячом россияне.
Тайм-аут. Словенцы попросили.
Отобрали российские бразильцы мяч, затем Лима пробил издали. Неопасно, но угловой, как-никак. И снова затем в игре Пушкар.
С Давыдовым пытаются выяснить отношения...
Да уж, когда зал на мини-футболе битком — это завораживает воображение.
А теперь он же — с супердальней. И не рискует вратарь ловить. Что-то явно задело россиян за живое. Прижали они соперников к воротам. Очень много бьют в эти минуты.
Абрамов с дальней дистанции пробил — и вновь в игре кипер Словении, на угловой перевел.
«Отмазался» Эскердинья: гроссмейстерским пасом нашел Ниязова, но вратарь спас!
Эскердинья ошибся на своей половине площадки и «привез» опасный момент. Угловой после этого подали словенцы. Ромуло вынужден стелиться под мяч. Инициатива сейчас у словенцев. С мячом хозяева.
Замтарадзе опередил всех!
Без моментов пока. А у россиян планируется на замену Эскердинья.
Немало фанатов из России на зрительских местах. А в игре пока затишье.
Вратарь Пушкар отбил удар, а добавить не сумели наши!
Ох и агрессивны словенцы в дебюте! А подопечные Сергея Скоровича, складывается впечатление, не готовы к такому прессингу.
На центральной трибуне в линейке российских флагов висит государственное знамя Сербии. Болеют за россиян, знамо дело, братья-славяне. Хотя к словенцам ближе живут.
Пауза в игре, оказывают помощь кому-то из словенцев...
Моментище у хозяев! Прощают они россиян откровенно.
Хотя обстановка не из приятных. Освистывают трибуны каждое действие россиян. Более 10 тысяч человек на «Арене Стожице» собралось.
У наших интересная история на этом Евро. Всего лишь со второго места выбрались в плей-офф, а попали, возможно, на слабейшего участника этой стадии.
Милованов вместо Ромуло у россиян — уже замена.
Последовал опаснейший прострел вдоль ворот, но Замтарадзе вовремя выкинул руку и выбил мяч подальше в поле.
Словенцы заработали право на угловой.
Матч начался!
Стартовый состав сборной Словении: Дамир Пушкар (вратарь), Денис Тотошкович, Игор Осредкар, Гашпер Врховец, Матей Фидершек
Стартовый состав сборной России: Георгий Замтарадзе (вратарь), Ромуло, Эдер Лима, Даниил Давыдов, Иван Чишкала
Уже известно, что первым полуфиналистом чемпионата Европы стала сборная Казахстана, которая одолела команду Сербии со счетом 3:1.
Сама игра начнется в 23:00 мск.
Добро пожаловать в Словению на чемпионат Европы по мини-футболу. Сегодня состоится четвертьфинал между Россией и Словенией.