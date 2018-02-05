Чемпионка по ММА погибла в метро

В мире смешанных единоборств (ММА) произошла трагедия: 18-летняя чемпионка Москвы Мария Титаева попала под поезд и скончалась на месте.

Несчастный случай произошел ранним утром, около 6:30, на станции метро «Полянка».

По информации «Московского комсомольца», накануне инцидента девушка провела всю ночь в кафе с подругами. При этом Мария пребывала в трезвом состоянии, поскольку никогда не употребляла алкоголь из-за проблем с желудком.

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Возможно, именно по причине слабого желудка Титаевой стало плохо в заведении, и ее вырвало прямо на глазах у остальных посетителей.

По информации СМИ, подруги начали отпускать шутки по поводу неловкой ситуации, что изрядно расстроило девушку.

По окончании вечеринки все приятельницы разошлись по домам, а Титаева направилась на станцию метро «Полянка», где неожиданно упала на рельсы.

Стоит отметить, что спортсменка провела детство в интернате для сирот, куда попала в возрасте двух лет, когда мать оставила девочку и троих ее братьев на попечение государственным органам.

Со временем Титаева приняла решение пойти в спорт и вступила в клуб спортивных боевых единоборств «Акула», где регулярно посещала тренировки и даже стала чемпионкой Москвы по ММА.

Незадолго до своей гибели Мария активно готовилась к чемпионату России по смешанным единоборствам.

В своем инстаграме спортсменка выкладывала фотографии с занятий в зале...

Публикация от Титаева Мария (@titay21) Янв 14, 2018 в 7:37 PST

...с футбольных матчей...

Публикация от Титаева Мария (@titay21) Апр 30, 2015 в 3:16 PDT

…демонстрировала свои татуировки…

Публикация от Титаева Мария (@titay21) Мар 30, 2017 в 10:32 PDT

...и в целом внешне напоминала парня, однако знакомые отмечают, что Мария всегда оставалась девочкой с ранимой душой. В официальной группе бойцовского клуба «Акула» «ВКонтакте» появилась запись с соболезнованиями.

«Произошла страшная трагедия. Не стало нашей воспитанницы Марии Титаевой.... нашей сестры, нашей дочери...

Она была настоящим бойцом. Всегда шла вперед, ломая перед собой любые преграды. Приходила на тренировки всегда с искренней настоящей улыбкой. Была незаменимым помощником для Ильи Сергеевича (Илья Хохлов — тренер «Акулы», занимающийся с группами от 4 до 17 лет. — «Газета.Ru»), помогала тренировать самых маленьких детишек.

У нее большое и чистое сердце. В это невозможно поверить. Пусть земля тебе будет пухом. Помним. Любим. Скорбим».

В последнее время с представителями единоборств стали все чаще стали происходить несчастные случаи.

В конце июля 2017 года двукратный чемпион юниорского первенства Европы по вольной борьбе Юрий Власко погиб в результате драки на берегу озера Байкал.

Спортсмен получил множество колото-резаных ранений в области шеи. Причиной конфликта послужило поведение друга Власко, который оказывал недвусмысленные знаки внимания какой-то девушке на глазах у ее сожителя.

Борец заступился за своего приятеля, который был атакован компанией ревновавшего молодого человека, и поплатился за этой жизнью.

В настоящее время полиция задержала несколько подозреваемых в убийстве спортсмена, предъявив им обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

В августе 2017 года 32-летний чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев погиб в результате уличной драки с 25-летним Анаром Аллахверановым, который не являлся профессиональным спортсменом.

Инцидент произошел после перепалки в одном из ночных заведений Хабаровска. Виновник смерти Драчева скрывался от следствия около двух месяцев, а за его поимку была назначено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. В конце концов, Аллахверанов добровольно явился в полицейский участок в сопровождении своего адвоката.

В январе 2018 года уголовное дело было передано в суд. Обвиняемому может грозить пожизненное заключение по статье «Убийство из хулиганских побуждений».

В сентябре 2017, практически сразу после смерти Драчева, в мире спорта произошла еще одна потеря: в Челябинске погиб мастер спорта по кикбоксингу Рамиль Джамиев.

По информации СМИ, его застрелил из дробовика другой спортсмен Элданиз Багиров, подкарауливший жертву в кустах возле дома. Причиной стала бытовая ссора.

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