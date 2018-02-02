Побег из «Зенита»: Шатов готов оплатить свой уход

«Краснодар» близок к приобретению опального полузащитника «Зенита», кандидата в сборную России Олега Шатова.

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27-летний футболист, принявший участие в 13-ти матчах чемпионата России в текущем сезоне и сделавший в них четыре результативные передачи, попал в немилость к главному тренеру команды Роберто Манчини.

Особым доверием у пришедшего летом на пост рулевого «Зенита» знаменитого итальянца Шатов не пользовался изначально, однако до поры Манчини пытался встроить креативного вингера, когда-то зажигавшего в команде времен Халка и Акселя Витселя.

В конечном счете тренер разочаровался в игроке, и хотя у Шатова не было какого-то конфликта со специалистом, в отличие от прежнего наставника «Зенита» Мирчи Луческу, с которым Олег не сошелся характерами, перспектив в сине-бело-голубой команде у футболиста не видно.

Ситуация для хавбека в «Зените» складывается сейчас настолько печально, что всю зиму курсируют активные слухи об его уходе, что только усугубилось фактом непопадания игрока в число взятых Манчини на первый сбор игроков.

В качестве заинтересованных в полузащитнике, некогда считавшемся основным в сборной России, а ныне не вызывающимся в национальную команду Станиславом Черчесовым, назывались лидер чемпионата столичный «Локомотив», «Уфа» и бывший клуб Олега – «Урал» из Екатеринбурга.

Впрочем, у двух последних явно нет средств на приобретение столь дорогостоящего футболиста с его высокой зарплатой, а руководство «Локо» не решилось вводить в устоявшийся и побеждающий коллектив нового футболиста с неоднозначным характером.

В итоге самым реальным вариантом продолжения карьеры для Шатова стал «Краснодар», также называвшийся в числе заинтересованных в его услугах клубов.

Продолжение карьеры на Кубани интересно и самому полузащитнику, ведь «Краснодар» всего на одно очко отстает от «Зенита» и «Спартака», занимая за десять туров до конца чемпионата четвертое место в турнирной таблице в девяти баллах от «Локомотива».

Как сообщил «Чемпионат», клубы близки к договоренности о переходе футболиста на правах аренды, хотя изначально «Зенит» настаивал на полноценном трансфере.

Основным расхождением в переговорах на данный момент является прописанная в договоре сумма выкупа, за которую «быки» смогут приобрести полузащитника летом на постоянной основе.

«Краснодар» в данный момент готов прописать в договоре €6 млн, в то время как «Зенит» настаивает на €8 млн отступных.

Также Шатов сможет выйти на поле в матче «Краснодара» против «Зенита» в составе своей новой команды, но клуб Сергея Галицкого должен будет в этом случае заплатить определенную сумму, размер которой не называется.

Также сообщается, что для скорейшего завершения сделки Шатов и его агент сами готовы доплатить из своих средств «Зениту» 35 млн рублей.

Напомним, что в последний день европейского трансферного окна о том, что остается в «Краснодаре» до лета, объявил ведущий игрок команды Федор Смолов.

Лучший бомбардир РФПЛ двух последних сезонов, который является также одним из лидеров гонки с десятью голами и в этом чемпионате, отказался от перехода в английский «Суонси», а «Вест Хэм», куда Федор вроде бы был готов уехать, не договорился об условиях сделки с «Краснодаром».

Теперь мечту поиграть за рубежом Смолов планирует реализовать уже по окончании чемпионата мира по футболу в России, а пока рассчитывает помочь «Краснодару» минимум квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон, а в лучшем случае и побороться за чемпионский титул, отыграв гандикап у «железнодорожников».

Потенциальный приход Шатова, который должен состояться со дня на день, станет в этом подспорьем команде Олега Шалимова.

Напомним, ранее «Зенит» покинули еще два не сработавшихся с Манчини футболиста — форвард Артем Дзюба и защитник Иван Новосельцев, на правах аренды перешедшие в тульский «Арсенал».

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