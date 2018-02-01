«Формула-1»: как феминистки изгнали моделей

Курсы валют$ 55.97 (0) 69.90 (0)
title=''
«Кремлевский доклад»: санкции на подходе
title=''
«Грэмми-2018»: при чем тут Путин

Подпишитесь на оповещения от Газета.Ru

онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (клубы)
19:30
Спартак М ЦСКА С
0:0
закончен
Англия / Премьер-лига
22:45
ЧелсиБорнмут
0:3
закончен
22:45
ЭвертонЛестер Сити
2:1
закончен
22:45
Ньюкасл ЮнайтедБёрнли
1:1
закончен
22:45
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
23:00
Манчестер СитиВест Бромвич Альбион
3:0
закончен
23:00
Сток СитиУотфорд
0:0
закончен
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Юнайтед
2:0
закончен
Кубок Италии
22:45
МиланЛацио
0:0
закончен
Франция / Кубок лиги
23:05
МонакоМонпелье
2:0
закончен
Кубок Испании
23:30
ЛеганесСевилья
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
04:00
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
5:3
закончен
04:00
Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
2:1 (Б)
закончен
Еврокубок
19:00
Зенит Летувос Ритас
113:100
закончен
20:15
Дарушшафака Галатасарай
77:63
закончен
20:30
Локомотив-Кубань Будучность
77:66
закончен
22:00
Бавария Ауксилиум Торино
107:81
закончен
22:15
Цедевита Доломити Энергия
77:81
закончен
22:30
АСВЕЛ УНИКС
77:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсМемфис Гриззлиз
105:101
закончен
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
127:105
закончен
03:30
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
110:123
закончен
03:30
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
116:108
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
91:89
закончен
04:00
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
103:73
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЧикаго Буллз
124:108
закончен
06:30
Финикс СанзДаллас Маверикс
102:88
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира
12:30
Швеция — Россия
6:3
закончен
Кубок Испании
23:30
БарселонаВаленсия
0:0
1 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Бостон БрюинзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Оттава СенаторзАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
04:30
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Аризона КойотсДаллас Старз
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Анадолу Эфес Валенсия
82:66
закончен
20:00
ЦСКА Реал Мадрид
93:87
закончен
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
99:84
закончен
21:00
Барселона Олимпия Милан
81:83
закончен
22:00
Олимпиакос Фенербахче
88:65
4 четверть
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Денвер НаггетсОклахома-Сити Тандер
не начался
Олимпизм / Решение CAS
11:48
Дисквалификация 28 российских спортсменов аннулирована
online
Германия / Бундеслига
22:30
КёльнБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МарсельМетц
не начался
Испания / Примера
23:00
Реал СосьедадДепортиво
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
04:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:00
Химки Уникаха
не начался
22:00
Бамберг Панатинаикос
не начался
22:30
Баскония Црвена Звезда
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Торонто РэпторсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсМайами Хит
не начался
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
05:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЮта Джаз
не начался
06:30
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался

«Формула-1»: как феминистки изгнали моделей

«Формула-1» отказалась от услуг грид-герлз из-за недовольства феминисток

__is_photorep_included11632723: 1

Руководство «Формулы-1» приняло революционное решение: с сезона-2018 на гонках перестанут работать грид-герлз — девушки модельной внешности, которые выводили пилотов на стартовую решетку и принимали участие в церемонии награждения. Причиной массового увольнения могли стать требования феминисток, которые посчитали оскорбительной работу грид-герлз в вызывающих нарядах. При этом сами модели активно протестуют против данного решения.

В чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» произойдет кардинальное изменение: с сезона-2018 на соревнованиях перестанут работать девушки модельной внешности — так называемые грид-герлз (от английского grid — решетка) — которые на протяжении нескольких десятилетий выводили пилотов на стартовую решетку, держа в руках табличку с номером гонщика.

Реклама

Помимо своих основных функций, грид-герлз также защищали спортсменов от солнца, держа над их головами зонтики, вручали награды победителям и призерам гонок, беря на себя немалую часть рекламной работы: на красочных нарядах девушек размещались логотипы спонсоров.

Однако американская компания Liberty Media, которая в январе 2017 года выкупила все акции «Формулы-1» за $8 млрд, серьезно принялась за модернизацию гонок и посчитала, что модели на соревнованиях — это пережиток прошлого.

«За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые, по нашему мнению, нуждались в обновлении, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта.

Практика привлечения грид-герлз существовала в «Формуле-1» на протяжении десятилетий, но мы чувствуем, что эта традиция не соответствует ценностям нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам,

— приводит f1news.ru слова управляющего директора «Формулы-1» Шона Братчеса. — Мы не считаем, что подобная практика уместна или актуальна для «королевских гонок» и болельщиков по всему миру — как старых, так и новых».

«Противоречие современным социальным нормам», которое упомянул в своем обращении Братчес, очевидно, имеет отношение к вопросам гендерного равенства, активно поднимаемым вокруг «Формулы-1» в последние годы.

В частности, Женское спортивное объединение (Women's Sport Trust) требовало признать, что «в XXI веке присутствие моделей с табличками на стартовой решетке неприемлемо».

По мнению членов объединения, работа грид-герлз ставила женщин в неравное положение с мужчинами и открыто говорила о том, что автогонки — это занятие только для представителей сильного пола, а девушки там —обслуживающий персонал.

«Продолжая эту устаревшую практику, организаторы бокса, авто- и мотогонок упускают возможность привлечь новую аудиторию болельщиков», — заявляли феминистки в интервью радио BBC 5 Live.

В итоге вопрос был решен в пользу требований Женского объединения, что организация горячо поприветствовала в своем твиттере.

«Спасибо вам, «Формула-1», за то, что решили отказаться от услуг грид-герлз. Вы сделали четкий выбор того, какие ценности готовы отстаивать», —

написали активистки, закончив свой пост цитатой Бранчеса о современных социальных нормах.

При этом красотки с номерами гонщиков исчезнут не только из «Формулы-1», но и из всех гонок поддержки.

Отказаться от грид-герлз уже пытались раньше: в 2015 году девушек убрали с легендарной гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана», а на Гран-при «Формулы-1» в Монако их заменили на парней в облегающих футболках. Оба эксперимента «по борьбе с сексизмом» вызвали недовольство фанатов.

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер тогда тоже не поддержал возможные нововведения.

«В Монако на стартовой решетке были парни, и это раскритиковали, — отметил Хорнер. — В Австрии на трейлере с гонщиками присутствовали дети. Это также подвергли критике. Мы живем в современном обществе, где трудно всем угодить.

Женщины играют ключевую роль. В нашей команде есть достаточно женщин, занимающих высокие посты, и они делают отличную работу.

Посмотрите на Клэр Уильямс: она стала мамой, но это не мешает ей успешно совмещать родительский долг с управлением командой Williams».

Однако новые боссы «королевских гонок» были непреклонны, и с сезона-2018 грид-герлз указали на дверь. По информации «Коммерсанта», организация «Росгонки», которая с 2017 года занимается проведением этапа «Формулы-1» в Сочи, уже высказала свое одобрение этому нововведению.

В частности, руководство Гран-при России посчитало, что отсутствие моделей «позволит принимающей стороне лучше показать национальную культуру и спортивные традиции в рамках предстартовой церемонии».

Любопытно, что сами грид-герлз не жаловались на притеснения со стороны мужчин на «Формуле-1» и с явным возмущением восприняли свое «увольнение».

«По вине этих феминисток нас лишили работы! Я восемь лет была грид-герл и никогда не чувствовала себя некомфортно! Я люблю свою работу.

Если бы она мне не нравилась, я бы ей не занималась! Никто нас не заставлял! Это наш выбор!», — написала в своем твиттере бывшая модель «королевских гонок» Лорен Жаде.

«Не могу любить свою работу сильнее!», — вторит своей коллеге Мими Гриффин.

«Едва одетая», «Явно подчеркивающая свою принадлежность к женскому полу», «Вызывающая», «Я бы никогда не позволил своей дочке надеть одежду грид-герлз»… это лишь некоторые комментарии, которые я прочитала сегодня. Однако эти люди не видели мои костюмы за последние пять лет», — написала Ребекка Купер, прикрепив изображения четырех вполне приличных платьев.

Отметим, что в последние годы костюмы моделей «Формулы-1» действительно претерпели серьезные изменения: если раньше одежда почти ничего не прикрывала и была похожа на купальник, то теперь платья выглядели стильно, но сдержанно, а в некоторых случаях девушки носили что-то похожее на гоночные комбинезоны.

Недовольство оставшихся без работы красоток поддержала британская журналистка Джулия Хартли-Брюэр.

«Я запуталась. Одна из этих картинок — оскорбление прав женщин на равенство. Другая — символ того, что девушки могут носить, что хотят. Где и что имелось в виду?», — написала Хартли-Брюэр, прикрепив фотографию девушек в абае и грид-герлз.

Впервые грид-герлз появились на гонках в 1969 году в Японии, когда нефтяная компания Cosmo Oil сделала своим лицом модель Росу Огаву. Девушка участвовала в церемонии награждения пилотов, прогуливаясь на соревнованиях в гоночном шлеме.

С этого момента грид-герлз стали официальной профессией в Стране восходящего солнца. Вскоре идею японцев подхватили в других государствах, и на гонках начали регулярно появляться модели, которых называли «королевами гонок» (англ. — race queen).

В 70-х годах грид-герлз окончательно превратились в один из символов «Формулы-1». Однако в 2018 году американские владельцы решили, что «устаревшей» традиции пора положить конец.

Любопытно будет посмотреть, что произойдет, если грид-герлз решат подать в суд на устранение своей должности.

Ведь, учитывая всю предысторию с призывами Женского спортивного объединения убрать с гонок девушек, можно сделать вывод, что моделей исключили из «Формулы-1» из-за их пола — а это уже дискриминация.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице автоспорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».