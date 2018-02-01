«Формула-1»: как феминистки изгнали моделей

В чемпионате мира по автогонкам в классе «Формула-1» произойдет кардинальное изменение: с сезона-2018 на соревнованиях перестанут работать девушки модельной внешности — так называемые грид-герлз (от английского grid — решетка) — которые на протяжении нескольких десятилетий выводили пилотов на стартовую решетку, держа в руках табличку с номером гонщика.

Реклама

Помимо своих основных функций, грид-герлз также защищали спортсменов от солнца, держа над их головами зонтики, вручали награды победителям и призерам гонок, беря на себя немалую часть рекламной работы: на красочных нарядах девушек размещались логотипы спонсоров.

Однако американская компания Liberty Media, которая в январе 2017 года выкупила все акции «Формулы-1» за $8 млрд, серьезно принялась за модернизацию гонок и посчитала, что модели на соревнованиях — это пережиток прошлого.

«За последний год мы рассмотрели ряд вопросов, которые, по нашему мнению, нуждались в обновлении, чтобы лучше соответствовать нашему видению этого великого спорта.

Практика привлечения грид-герлз существовала в «Формуле-1» на протяжении десятилетий, но мы чувствуем, что эта традиция не соответствует ценностям нашего бренда и явно противоречит современным социальным нормам,

— приводит f1news.ru слова управляющего директора «Формулы-1» Шона Братчеса. — Мы не считаем, что подобная практика уместна или актуальна для «королевских гонок» и болельщиков по всему миру — как старых, так и новых».

«Противоречие современным социальным нормам», которое упомянул в своем обращении Братчес, очевидно, имеет отношение к вопросам гендерного равенства, активно поднимаемым вокруг «Формулы-1» в последние годы.

В частности, Женское спортивное объединение (Women's Sport Trust) требовало признать, что «в XXI веке присутствие моделей с табличками на стартовой решетке неприемлемо».

По мнению членов объединения, работа грид-герлз ставила женщин в неравное положение с мужчинами и открыто говорила о том, что автогонки — это занятие только для представителей сильного пола, а девушки там —обслуживающий персонал.

«Продолжая эту устаревшую практику, организаторы бокса, авто- и мотогонок упускают возможность привлечь новую аудиторию болельщиков», — заявляли феминистки в интервью радио BBC 5 Live.

В итоге вопрос был решен в пользу требований Женского объединения, что организация горячо поприветствовала в своем твиттере.

«Спасибо вам, «Формула-1», за то, что решили отказаться от услуг грид-герлз. Вы сделали четкий выбор того, какие ценности готовы отстаивать», —

написали активистки, закончив свой пост цитатой Бранчеса о современных социальных нормах.

Thank you @F1 for deciding to stop using grid girls. Another sport making a clear choice about what they want to stand for:

"We feel this custom does not resonate with our brand values and clearly is at odds with modern day societal norms." https://t.co/Rrwxf5VcjY — Women's Sport Trust (@WomenSportTrust) 31 января 2018 г.

При этом красотки с номерами гонщиков исчезнут не только из «Формулы-1», но и из всех гонок поддержки.

Отказаться от грид-герлз уже пытались раньше: в 2015 году девушек убрали с легендарной гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана», а на Гран-при «Формулы-1» в Монако их заменили на парней в облегающих футболках. Оба эксперимента «по борьбе с сексизмом» вызвали недовольство фанатов.

Руководитель команды Red Bull Кристиан Хорнер тогда тоже не поддержал возможные нововведения.

«В Монако на стартовой решетке были парни, и это раскритиковали, — отметил Хорнер. — В Австрии на трейлере с гонщиками присутствовали дети. Это также подвергли критике. Мы живем в современном обществе, где трудно всем угодить.

Женщины играют ключевую роль. В нашей команде есть достаточно женщин, занимающих высокие посты, и они делают отличную работу.

Посмотрите на Клэр Уильямс: она стала мамой, но это не мешает ей успешно совмещать родительский долг с управлением командой Williams».

Однако новые боссы «королевских гонок» были непреклонны, и с сезона-2018 грид-герлз указали на дверь. По информации «Коммерсанта», организация «Росгонки», которая с 2017 года занимается проведением этапа «Формулы-1» в Сочи, уже высказала свое одобрение этому нововведению.

В частности, руководство Гран-при России посчитало, что отсутствие моделей «позволит принимающей стороне лучше показать национальную культуру и спортивные традиции в рамках предстартовой церемонии».

Любопытно, что сами грид-герлз не жаловались на притеснения со стороны мужчин на «Формуле-1» и с явным возмущением восприняли свое «увольнение».

«По вине этих феминисток нас лишили работы! Я восемь лет была грид-герл и никогда не чувствовала себя некомфортно! Я люблю свою работу.

Если бы она мне не нравилась, я бы ей не занималась! Никто нас не заставлял! Это наш выбор!», — написала в своем твиттере бывшая модель «королевских гонок» Лорен Жаде.

Get me on @thismorning so I can defend us #gridgirls

Because of these feminists, they've have cost us our jobs! I have been a grid girl for 8 years and I have Never felt uncomfortable! I love my job, if I didn't I wouldn't do it! Noone forces us to do this! This is our choice! pic.twitter.com/PUWcyB5BeG — Lauren-Jade (@laurenjadepope) 31 января 2018 г.

«Не могу любить свою работу сильнее!», — вторит своей коллеге Мими Гриффин.

«Едва одетая», «Явно подчеркивающая свою принадлежность к женскому полу», «Вызывающая», «Я бы никогда не позволил своей дочке надеть одежду грид-герлз»… это лишь некоторые комментарии, которые я прочитала сегодня. Однако эти люди не видели мои костюмы за последние пять лет», — написала Ребекка Купер, прикрепив изображения четырех вполне приличных платьев.

"Scantily clad furniture", "sexualising women", "provocative", "Id never let my daughter wear a grid girl outfit"... just some of today's comments, yet people clearly haven't dont their research as these are my outfits from my 5 years in F1 #gridgirl #gridgirls pic.twitter.com/etbcCPnCC1 — Rebecca Cooper (@rebeccageldard) 31 января 2018 г.

Отметим, что в последние годы костюмы моделей «Формулы-1» действительно претерпели серьезные изменения: если раньше одежда почти ничего не прикрывала и была похожа на купальник, то теперь платья выглядели стильно, но сдержанно, а в некоторых случаях девушки носили что-то похожее на гоночные комбинезоны.

Недовольство оставшихся без работы красоток поддержала британская журналистка Джулия Хартли-Брюэр.

«Я запуталась. Одна из этих картинок — оскорбление прав женщин на равенство. Другая — символ того, что девушки могут носить, что хотят. Где и что имелось в виду?», — написала Хартли-Брюэр, прикрепив фотографию девушек в абае и грид-герлз.

I'm confused. One of these images is an affront to women's equality. The other is a symbol of a woman's right to wear what she wants. But which one? pic.twitter.com/z702jew0gH — Julia Hartley-Brewer (@JuliaHB1) 31 января 2018 г.

Впервые грид-герлз появились на гонках в 1969 году в Японии, когда нефтяная компания Cosmo Oil сделала своим лицом модель Росу Огаву. Девушка участвовала в церемонии награждения пилотов, прогуливаясь на соревнованиях в гоночном шлеме.

С этого момента грид-герлз стали официальной профессией в Стране восходящего солнца. Вскоре идею японцев подхватили в других государствах, и на гонках начали регулярно появляться модели, которых называли «королевами гонок» (англ. — race queen).

В 70-х годах грид-герлз окончательно превратились в один из символов «Формулы-1». Однако в 2018 году американские владельцы решили, что «устаревшей» традиции пора положить конец.

Любопытно будет посмотреть, что произойдет, если грид-герлз решат подать в суд на устранение своей должности.

Ведь, учитывая всю предысторию с призывами Женского спортивного объединения убрать с гонок девушек, можно сделать вывод, что моделей исключили из «Формулы-1» из-за их пола — а это уже дискриминация.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице автоспорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».